Percről percre: országszerte tüntetnek egy tisztességes Szlovákiáért

Harmadik hete vonulnak ki az emberek az utcára több ezres nagyságrendben több szlovákiai és külföldi városban is – míg két hete Ján Kuciakra és Martina Kušnírovára emlékeztek, a múlt héten az oknyomozó újságíró és jegyese halálának független kivizsgálását követelve, egy tisztességes Szlovákiáért tüntettek. Az előbbi tüntetésen csak Pozsonyban mintegy 25 ezren, az utóbbin már körülbelül 50 ezren voltak, országszerte pedig a becslések szerint összesen több mint százezren tüntettek, a legtöbben 1989 novembere óta.

19:30

Néhány száz tüntető a kormányhivatal elé vonult. Előrehozott választásokat követelnek és molinókat erősítenek a kapuhoz. "Maffia" - skandálják az emberek.

18:55

A szervezők befejezettnek nyilvánítják a tüntetést, és megkérik az embereket, hogy ne meneteljenek sehová, nyugodtan oszoljon a tömeg. Megköszönik a rendőrségnek is a segítséget. A tömeg utoljára választásokat követel és azt skandálja: "Visszajövünk!"

Nagymihályban is tüntettek:

Nagymihályban 300–400 ember tüntetett. Valamivel kevesebben, mint egy hete, de lehet, hogy ennek a szakadó eső volt az oka. A demonstrálók vehemensen követelték a kormány távozását és a Kuciak-gyilkosság mielőbbi kivizsgálását. A szónokok hangsúlyozták, nem érik be azzal, hogy Fico lemondott, és nem elégedettek az előállt helyzettel sem. (Leczo Zoltán felvétele)

18:50

František Mikloško korábbi KDH-s politikus az 1989-es eseményekhez hasonlítja a mostaniakat, szerinte a kommunizmus áldozatai, a 89-es tüntetők és a forradalmárok a mostani tüntetőket nézik. „Be kell fejeznetek a munkájukat“ – mondja azzal, hogy azt, hogy a kormány lemondott, eddig csak a 89-esek tudták elérni, mikor nyomásukra távozott az utolsó kommunista kormány. „Ezzel azonban nincs vége. Ezekben a napokban született meg a generációs kiáltásotok, tisztességes Szlovákiát akartok. Folytassátok az erőszakmentes ellenállást minden jogtalanság ellen“ – üzeni a tüntetőknek. „Szlovákia verhetetlen ország, az olyan embereknek köszönhetően, mint ti vagytok“ – zárja Mikloško.

A szervezők azt mondják, Pellegrini kormánya nem kap bizalmat, ha négy koalíciós képviselő nem szavaz mellette.

„Négy ilyen tisztességes képviselőt keresünk“

– mondják, és arra kérik a tüntetőket, írjanak a képviselőknek, és kérjék meg őket arra, hogy ne szavazzák meg a bizalmat Pellegirini kormányának, mely mögött Robert Fico áll. „Reméljük, akad majd négy hős, akinek megszólal a lelkiismerete“ – mondják, a tömeg a kulcsait csörgeti válaszként.

A pozsonyi tüntetés csaknem egy órával volt hosszabb, mint a múlt heti - most is a szlovák himnusz eléneklésével zárul.

18:45

Rimaszombatban az esős idő ellenére is mintegy kétszázan gyűltek össze a Fő téren.

Marta Kanalová felvétele

18:40

„A hét elején feltettem a kérdést: Istenem, meddig fogod még próbálni ezt a népet? Most pontosítanom kell: Istenem, meddig engeded még, hogy ezt a népet kinevessék a jellemtelen politikusok? Azt mondják, a népnek olyan politikusai vannak, amelyeket megérdemel. Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk: más politikusokat érdemlünk. Olyanokat, akik szabadok, és nem az oligarchák szolgái. Olyanokat, akik emberként cselekednek, és nem telhetetlen vadállatokként“ – mondta Ondrej Prostredník teológus a pozsonyi színpadon.

18:25

Martina Kušnírová édesanyja a kassai tüntetésen lemondásra szólítja Tibor Gašpar rendőrfőkapitányt. „Nem hiszek a rendőrségben, Janko és Martina sem hitt nekik“ – mondja. Eközben Ondrej Gažovič volt diplomata Pozsonyban arról beszél jó munka volt a diplomata élet, de voltak árnyoldalai is. „Azt is láttam, hogyan csinált a diplomáciából utazási irodát asszisztensének. Ezt hívják a hatalom arroganciájának“ – mondja a volt diplomata, aki a sajtónak korábban elmondta, hogyan jutott be az Angela Merkellel való tárgyalásra Mária Trošková is. „Szlovákiának van potenciálja. Lehetünk olyan ország, amiből nem menekülnek a fiatalok, ahol szüleinknek méltó öregkoruk lehet. Ami térdre kényszerít minket, az a hatalom arroganciája. Az a hamis elképzelés, hogy előbb vagy utóbb feladjuk“ – mondja. „Egy demokratikus választáson kell megüzennünk a politikusoknak, hogy nem nevethetnek a szemünkbe“ – mondja Gažovič.

Kassán a szakadó eső ellenére is legalább nyolc-tízezer ember gyűlt össze, hogy egy tisztességes Szlovákiáért tüntessenek.

Zlatica Kušnirová, a meggyilkolt Martina Kušnirová édesanyja, Árpád Soltész újságíró, illetve Silvia Szabová, a Sosna polgári társulás tagja szólt a tömeghez. „Én már nemcsak a lányomért és a vőlegényéért vagyok itt, hanem azért, amiért mindenki más. Ennek a kormánynak mennie kell” – mondta a lányát és annak vőlegényét gyászoló Zlatica Kušnirová. (Németi Róbert felvétele)

18:10

Viliam Čiňo rendező szintén melegebb éghajlatra küldi el a koalíciót. „Az önök kormánya idején megöltek egy újságírót, és egy archeológust. Az önök kormánya alatt erősödtek meg a szélsőségesek. Az önök kormánya alatt vesztítettük el csaknem a hitünket az államban. Már rég nem képviselnek minket, már rég egyszerre nevetünk és sírunk magukon, szégyelljük önöket a világ előtt. Menjenek már el, tartsák meg az autóikat, villáikat, óráikat, csak tűnjenek el!“ – mondja. Üzent az ellenzéki, a parlamenten kívüli és a reménybeli politikusoknak is: Figyelni fogjuk önöket. Minden rossz lépésükért felelősségre fogjuk önöket vonni. Tisztességességet, szorgalmat követelünk önöktől, és azt, hogy szerezzék meg, és tartsák meg a bizalmunkat

Zuzana Kronerová színésznő a napokban a sajtóban sem titkolta, mennyire elégedetlen a helyzettel. Most a pozsonyi tüntetés egyik szónoka. „Örülök, hogy ennyien vagyunk, de ennyi nem elég. Keménynek kell lennünk, és sokkal többen kell lennünk. Öntsünk bátorságot azokba, akik nincsenek itt, minden tisztességes emberbe, akik érzik, hogy valami nincs rendben. Akik tanúi a csalásnak, a korrupciónak, de még nem vették a bátorságot, hogy ellenálljanak feletteseiknek, és azt mondják, elég!“ – mondja.

18: 05

Érsekújvárban diákok szervezték a mai tüntetést

Mintegy háromszáz ember gyűlt össze a járási székhely főterén azon a tiltakozó megmozduláson, melyet ezúttal érsekújvári diákok szerveztek.

Az érsekújvári Zuzana Hozlárová, a pozsonyi konzervatórium hallgatója beszédében elmondta, a polgárok törvényes követelése, hogy olyan országban éljünk, ahol a korrupció nem standard eljárás. Ahol a kormánykörök nincsenek összefonódva a szervezett bűnözéssel. Ezért követelik Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásának alapos és független kivizsgálását nemzetközi nyomozókkal együttműködve és a Ján által feltárt összes ügy kivizsgálását. Dalokkal léptek színpadra a diákok, ezt követően felolvasták a meggyilkolt újságíró testvérének levelét és gyertyát gyújtottak. Néhányan transzparensekkel érkeztek a főtérre, több diák is felszólalt és elmondta a jelenlegi politikai helyzetről a véleményét. „Nekünk nem mindegy, hogy néz ki ez az ország, tisztességes emberként jöttünk össze itt ma, azt akarjuk, hogy vezetőink tisztességes emberek legyenek, nem akarunk szégyenkezni országunk és kormányunk miatt. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy kapcsolatban állnak a maffiával és csalókkal, vagy, mert méltatlanul nyilatkoznak az újságírókról, vagy éppen erről a tömeggyűlésről, meg hogy itt mind Soros bérencei lennénk. Ezt a mai találkozót nem politikusok szervezték, itt ma politikus és párttag nem lép ma színpadra“ – mondta magyar beszédében Stugel Tibor, a KultúrKorzó elnöke.

Száz Ildikó felvételei

18: 05

Galánta

Galántán, a Béke téren mintegy ötven ember gyűlt össze délután. A tüntetés annak ellenére is megvalósult, hogy a szervező nem jelentette be a megmozdulást a városi hivatalban. A közösségi portálon a Tisztességes Szlovákiáért megmozdulások szervezői is arra kérték az embereket, inkább más városban csatlakozzanak a tüntetőkhöz. A galántai térre érkezők közül sokan nem is tudták, hogy nem hivatalos tüntetésre érkeztek, mások a tájékoztatás ellenére is kimentek. „Fico, rács mögé” – hirdette egy transzparens. Egy galántai diák felszólalása után lassan hazaindultak az emberek. (Bartalos Éva felvétele)

Komárom

Komáromban a múlt heti több mint 400 tüntetővel szemben mintegy 150-en gyűltek össze a Klapka-téren a tisztességes Szlovákiát követelő tüntetők. Zuzana Tokárová főszervező az alacsonyabb részvételt egyrészt az esős időjárásnak tudta be, másrészt az elmúlt hét egymásnak ellentmondó eseményeinek. „A kormány célja az emberek elbizonytalanítása volt, mert történt bizonyos kozmetikázás, lemondott a belügyminiszter és a kormányfő, de a lényeg nem változott, ezért továbbra is ki kell tartanunk” – mondta. Daniela Kapitáňová írónő szerint nem előrehozott választásokat kell követelni, hanem olyan független belügyminisztert és főügyészt, akik garantálják a gyilkosság és a további bűncselekmények, maffiakapcsolatok kivizsgálását. Az összegyűltekhez szólt Laboda Róbert slam-poetry előadó, Bandor Éva színművész Márait idézte, szlovák és magyar nyelven felolvasták Róbert Bezák levelét, valamint a külföldön élő szlovákok üzeneteit. Az esemény kulcscsörgetéssel ért véget. A szervezők ígérete szerint mindaddig összegyűlnek péntekenként, amíg követeléseik nem teljesülnek. A rendezvény ideje alatt feltűnt a téren Vladimír Matejička, a Smer parlamenti képviselője, majd néhány perc után odébbállt. (V. Krasznica Melitta felvétele)

18:00

A pozsonyi tüntetésen a Denník N becslései szerint nagyjából 50 ezer ember van, körülbelül annyi, mint a múlt héten. Eperjesen 6, Nyitrán 5 ezer emberről szólnak a hírek.

17:55

„1989-ben senki nem tudta elképzelni, hogy a tekintélyelvű rendszer elbukik, és a nyugodt, elhivatott emberek fektetik két vállra. Ilyen elhivatott embereket látok ma az utcán, ezreket. Keleten is, ahol Fico szerint semmi sincs – mondja Juraj Kempka színész. Emlékeztet: Fico egyszer már az arcunkba nevetett úgy, mint tegnapi lemondásakor, mikor 2012-es választási győzelmet kólával ünnepelte.

Martin Mojžiš: Pellegrini arra a felvetésre, hogy a kormánynak maffiakapcsolatai vannak, azt mondta, nagyon könnyű bárkit bármivel megvádolni. „Valóban, Pellegrini úr? Nagyon könnyű? A maffiakapcsolatokat Ján Kuciak cikkéből tudtuk meg. És Ján Kuciak most halott“ – mondja Martin Mojžiš újságíró, egyetemi tanár. „Nem tiszteljük önt, Pellegrini úr, mert csak Fico bábja. És mi nem akarunk bábokat“ – teszi hozzá.

17:45

Tono S rapper ad elő egy számot, majd beszél mondván - ő biztos nem áll be a sorba. "Ezt a fellépést Soros fizette ki" - mondta, a tömeg hangosan nevet.

17:40

Zuzana Wienk polgári aktivista szerint bár Fico és Kaliňák lemondott, csak színházat játszottak. „A korrupciós háló szálai a Bonaparte lakókomplexumhoz vezetnek. A Robertek távozása nem old meg semmit, hiszen ők csak a hidra arcát jelentik. Ki kell tartanunk, és valódi változást kell elérnünk, hogy ismét hihessünk az államban“ – mondja Wienk, aki Tibor Gašpar rendőrfőkapitány és Dušan Kováčik lemondását követeli.

17:30

Richard Stanke színész keményen szónokol. „Fico arrogáns mosolya a lemondásakor mindent elárult. Nem megy el, a háttérből akarja zsinóron rángatni a bábjait, és az embereket. De ebből elég volt“ – mondja Stanke, akinek szavaira nagyon hevesen reagál a tömeg. „Ha a gyűlölet vezérelne minket, azt mondanánk, elég Fico és Kaliňák lemondása. De nem elég! Mert mi tisztességes Szlovákiát akarunk“ – mondja Stanke, aki szerint Bugár, Fico és Danko megegyezésénél egyikük sem szólt Ján Kuciakról és Martina Kušnírováról. „Egyik sem értette meg, miért állunk itt“ – tette hozzá. A tömeg ismét börtönbe küldi Robert Ficót.

17:25

Filip Vagáč és felesége Ingrid Vagáčová, 1989 novemberének diákvezérei lépnek színpadra. „Akik itt vannak, nem gyávák és közömbösek, ezért köszönet illeti őket. Most nem szabad gyáván és közömbösen viselkedni“ – mondja Ingrid Vagáčová. „Itt állunk a nyilvánosság az erőszak ellen, és csendben változást követelünk“ – teszi hozzá férje azzal, hogy a politikai vezetők csak cinikusan az arcunkba nevettek. „Ez már nem szólhat a funkciókról való lemondásról. Ez már arról szól, hogy el kell menniük a közéletből. Elég volt! Teljes változást akarunk, és ezt ők nem tudják garantálni. Mi kell még, hogy ezt megértsék? Sztrájk?“ – mondja Filip Vagáč. „Mi nem használjuk ki két fiatal ember halálát. Mi értük állunk itt“ – teszi hozzá

- SITA-felvétel

17:10

„Egy hete is itt álltunk, de azóta nem sok változott. Ján Kuciak és Martina Kušnírová gyilkosa továbbra is ismeretlen. Fico, Danko és Bugár pedig ragaszkodik a hatalomhoz, és ez azt jelenti, hogy szőnyeg alá akarják söpörni a korrupciós ügyeket, melyekről Ján Kuciak írt“ – mondják a szervezők a tüntetés kezdetén. Szerintük Peter Pellegrini Fico bábja, az embereknek azonban joguk van választásokon megválasztani képviselőiket, hogy kinek adják a hatalmat. „Mindannyian felelősek vagyunk Szlovákiáért“ – teszik hozzá.

17:05

A tömeg előbb Ficót küldi börtönbe, aztán előrehozott választásokat követelnek, majd azt skandálják, Bugár Béla hazug!

17:00

A transzparensek, melyeket az emberek a térre hoztak, szókimondók és dühösek, célpontjuk főleg Fico, Kaliňák és Bugár Béla. Egy kisgyermekét nyakában cipelő anyuka azt mondja tudósítónknak: azért van itt, mert úgy érzi, hülyének nézik. "Új választásokat akarok" - jelenti ki.

16:55

Pozsonyi helyszíni tudósítóink szerint fél órával a tüntetés előtt már rengeteg ember volt a téren, ismét alig lehet mozdulni a tömegben - nagyon sok a diák és több külföldit is látni. Az emberek folyamatosan áramlanak a tüntetés helyszínére.

A mai időjárás annyira nem kedvez a tüntetéseknek, hiszen országszerte sok helyen esett az eső, de valószínűleg ismét több ezren tüntetnek majd 35 szlovákiai és 26 külföldi településen – most már előrehozott választásokat követelve. A szervezők szerint ugyanis bár Robert Fico kormánya lemondott, ez mégsem vezetett előrehozott választásokhoz, s ezzel Fico, Andrej Danko és Bugár Béla átverték és megalázták az embereket. A pozsonyi SzNF-téren beszédet mond például Zuzana Kronerová, František Mikloško és Zuzana Wienk is. Péntek délutánra több nagy cég és bolt zár be, hogy alkalmazottaik részt vehessenek a tüntetéseken.