Percről percre: elkezdődtek a tüntetések "egy tisztességes Szlovákiáért"

A jelek szerint 1989 óta a mai lesz a legnagyobb tömegtüntetés Pozsonyban: a Facebookon a fővárosi tüntetésre 23 ezer ember jelentkezett résztvevőként, további 30 ezer ember pedig érdeklődik az esemény iránt. Emellett pedig Szlovákia rengeteg városában, és egy csomó külföldi városban is százas-ezres nagyságrendű megmozdulásokat jelentettek be.

19:07

Körülbelül 500-700 ember van a kormányhivatal előtt, sokan mécseseket gyújtanak virágot raknak a két fiatal fotója elé. Rendőrök is jelen vannak. A tüntetők kiabálnak, a hivatal kerítésére rakták a transzparenseket, de rendbontást nem tapasztalni.

18:50

A tömeg továbbra is békés, sokan a SzNF-téren maradtak, beszélgetnek, fotózkodnak, tiszteletben tartják a szervezők kérését. Fél hét körül csak néhány tucat ember bukkant fel a kormányhivatal épületénél (melynek megtámadásától Fico tartott), ők is csak ácsorognak, gyertyát gyújtanak.

Kicsit később néhány száz ember Börtönbe! és Szégyen! skandálásokkal érkezett a kormányhivatal elé, de a rendőrségnek nem kellett közbeavatkoznia

18:20

Tudósítóink szerint a tömeg békésen indul haza, nyoma sincs incidensnek. A szervezők végig igyekeztek kézben tartani a gyeplőt, többször is felszólították a tömeget, tartsák tiszteletben a tüntetés jelmondatát, hogy tisztességes Szlovákiát akarnak.Hangsúlyozták azt is, semmiképpen se üljenek fel esetleges garázdálkodóknak, provokátoroknak.

18:15

"Tisztességes Szlovákiát akarunk?

Igen!

Nyugodt volt a felvonulás?

Igen! – válaszolja a szervezők kérdésére a tömeg. A rendezvény véget ért, a szervezők arra kérik a tüntetőket, menjenek haza, ne üljenek fel a provokatőröknek, és kezdjenek el beszélgeni arról, hogyan lehet jobbá tenni az országot.

18:05

A megmozdulás lassan a végéhez ér: az Elég Ficóból skandálást a szlovák himnusz hangjai váltják fel.

18:02

A pozsonyi SzNF téren 30-40 ezer ember lehet a szervezők és az RTVS becslései szerint. Ennyi ember 1989 óta nem volt kint az utcákon.

18:00

Komárom is csatlakozott az országos tiltakozó megmozduláshoz, több mint négyszázan gyűltek össze a Klapka téren, hogy követeljék, független, nemzetközi nyomozócsoport bevonásával vizsgálják ki Ján Kuciak újságíró és menyasszonya, Martina Kušnírová meggyilkolásának ügyét, továbbá olyan tisztességes kormányt, amelynek tagjaival szemben nem merül fel a korrupció és bűnszövetkezetekkel való kapcsolat gyanúja. A rendezvényt a komáromi születésű, Pozsonyban élő Zuzana Tokárová magánszemélyként kezdte szervezni. „Mindenképpen szerettem volna részt venni a pozsonyi menetben, mert teljes mértékben egyetértek azokkal a követelésekkel, amelyekkel az utcára vonulnak most szerte az országban az emberek. Tudtam viszont, hogy ezen a hétvégén Komáromban kell lennem, ezért úgy gondoltam, szülővárosomban próbálom megszervezni a tüntetést. Többen megpróbáltak lebeszélni erről, mondván, hogy Komárom apatikus város, épp ezért örülök, hogy ennyien eljöttek” – mondta lapunknak. Az eseményen felolvasták Ján Kuciak bátyja, Jozef, valamint egyik újságíró kollégája levelét. Szólt az egybegyűltekhez Daniela Kapitáňová író, Szabó Viktor színművész, Kiss Réka és Tárnok Magdolna civil aktivista és a Tandem csapaténak képviselői.



17:55

Tudósítóink több emberrel beszéltek Pozsonyban: két volt RTVS-dolgozó, akik már öt éve nem dolgoznak a médiában, azt mondják, rettegésben élnek, és ettől meg akarnak szabadulni. Egy idős hölgy azt mondja, az 1989-es, kulcsos forradalom jutott eszébe a tüntetésről, és imádkozik az új kormányért. A tömeg "Börtönbe" skandálással fejezi ki a véleményét. Aztán egycsapásra elhallgat a tömeg, félelmetes hatása van az egésznek.

Mária, Ján Kuciak húga lép a színpadra, reszkető hangon beszél, elképesztő hatása van mondandójának. "Köszönöm, hogy itt vannak, és nem mindegy önöknek. Martinkának és Jánnak sem volt mindegy, jobb világot akartak teremteni" - mondja.

Róbert Bezák is a színpadra lép. Bugár Bélát, Lucia Žitňanskát, Peter Kresákot és František Šebejt üdvözli – rájuk voksolt a választásokon.

17:50

Mintegy kétszázan tiltakoztak a járási székhelyen, Vágsellyén a kommunizmus áldozatainak emelt emlékműnél a kultúrház közelében, majd félhatkor még legalább ötven-hatvan lakos csatlakozott a gyertyát gyújtókhoz. Csillag András vágsellyei szobrászművész, az emlékmű készítője a szervezők egyikeként elmondta, plakátokat hoztak magukkal, amelyre a lakosok leírhatják gondolataikat, érzéseiket, tovább alkotva a művét. A meggyilkolt újságíró, Ján Kuciak és menyasszonya fényképénél is égtek a gyertyák a parkban.

17:48

Diana Mandáková a kulturális szervezetek nevében beszél. Kijelenti: a megoldatlan korrupciós ügyek, botrányok, a politikai kultúra hiánya traumatizálja az országot. „Elég volt!“ – mondja. Utána Robert Roth színész lép a színpadra, Shakespeare-t idézve. A tömeg ismét Fico távozását követeli.

17:45

Bibiana Kudziová idősgondozó beszél Pozsonyban – Ausztriában dolgozik, ő képviseli a tüntetésen az orvosokat, nővekeket, gondozókat. „Idősgondozó vagyok, de gazdasági migráns is, egyike annak a 100 ezer szlovákiainak, akik külföldre kényszerültek egy jobb életért“ – mondja.

Egyelőre nem tudni, mekkora tömeg gyűlt össze a SzNF-téren Pozsonyban, az emberek teljesen betöltik a teret, a környező utcákat, és blokkolják a forgalmat még a Kő téren is. Más szlovákiai városokban is rengetegen vannak: Eperjesen hatezren, Turócszentmártonban háromezren, Nyitrán is több százan.

17:35

Bazinban (Pezinok) több mint 800 ember vett részt a tüntetésen. A tüntetők a Fő téren (Radničné námestie) gyűltek össze, bár sok bazini elutazott Pozsonyba, hogy ott vegyen részt a megmozduláson.

Ján Kuciak öccsének levele a demonstrálókhoz:

Tisztelt résztvevők!

Elsősorban a családunk nevében szeretném Önöknek megköszönni, hogy kötelezettségeik mellett szakítottak időt és eljöttek a rendezvényre. Sokáig fontolgattam, hogy jómagam mit tegyek. Részt vegyek? Nem lenne jobb otthon maradni? Ez azonban a lustaságról és könnyelműségről árulkodna, ami a testvérem életébe került.

A könnyelműség alatt a hitem elvesztését is értem, a hitem abban, hogy az országban meg lehet még valamit változtatni, hogy ne csak nekünk, de a gyermekeinknek és az unokáinknak is jobb legyen! Ezért arra szeretném Önöket felszólítani hogy ne legyenek könnyelműek a körülöttünk történő dolgokkal! Ne legyenek könnyelműek és lusták abban, hogy mit tesznek és miként teszik azt! Ne legyenek könnyelműek, helyette alkossanak saját véleményt és válogassák meg az Önökhöz eljutó információkat! Nem akarok Önökre kényszeríteni semmilyen véleményt és meggyőződést. Arra szeretném Önöket motiválni, hogy véleményüket a tényekre, nem pedig állítólagos információkra és összeesküvés-elméletekre alapozzák.

Nem könnyen írom ezeket a szavakat, nem vagyok szónok. Azok viszont, akik elvesztettek egy hozzájuk közel álló személyt, tudják, milyen érzés az éjszaka közepén reménytelenségben ébredni. Nem tudom szavakkal leírni azt a belső állapotot sem, mikor felkelek, iszom egy pohár vizet és a szüleimet könnyek között találom az ágyon ülve, miközben képtelen vagyok nekik segíteni. Úgy érzem, mintha hasonló reménytelenséget éreznénk mindannyian, hosszú évek óta. Tudjuk, hogy valami rossz, valami nem működik, de kevesen hisznek abban, hogy tudnak változtatni. Pedig a remény ott van, Janko és Martina megmutatták, hogy szerény körülményekből indulva, magunkra hagyatkozva is meg lehet változtatni a világot, méghozzá alázattal és munkával. Ha nem tudtam, hogyan tovább és képtelen voltam döntést hozni, Janko idősebb testvérként mindig ott volt a számomra, soha nem tagadta meg a segítséget és a tanácsadást, soha nem mondta, hogy ma pihennie kell és a segítséget holnapra hagyja. Szeretném Önöket felszólítani arra, hogy mindannyiunknak legyen idősebb testvére. Tudjunk egymásnak segíteni és tanácsokat adni, ha nem látszik, hogyan tovább. Akik ismerték Jankot, tudják, hogy szavainak súlyát csak a jócselekedeteinek súlya múlta felül. Kérem önöket, hogy legyünk jobb emberek! Válasszuk a békés változások útját, erőszak, fenyegetések, támadások, alaptalan tények nélkül. Könnyelmű emberekből váljunk jobb testvérré, jobb nővérré, jobb szülőkké, jobb szomszédokká, jobb kollégákká, jobb emberekké! Ez sok erőfeszítést igényel, de az idősebb testvérem megtanított arra, hogy bár a rossz könnyebb és járhatóbb útnak tűnik, a jót nyugalommal és elszántsággal lehet elérni.

Nagy köszönet mindannyuknak!



17:30

Miközben az idősebb tüntetők 1989-et emlegetik, Vladimír Crmoman lép a színpadra Pozsonyban, a tanárok, diákok képviselőjeként. "Hat éve mutatunk rá a furcsa, rossz dolgokra, és közönnyel találkozunk a kormányfő részéről, nem tárgyal velünk. Aztán hirtelen megtudjuk tőle, hogy valaki áll mögöttünk" - mondja azzal, reméli, hogy ezt a felháborodást most nem lehet majd figyelmen kívül hagyni. "Változást akarunk!" skandálja a tömeg.

"Most az a legjobb miniszter, aki a legjobban tudja elhárítani a kérdéseket, és a legkönnyebben söpri a szőnyeg alá a dolgokat" - mondja Crmoman.

A tömegben eközben már mozdulni sem lehet.

"Tartsunk ki!" - skandálják a demonstrálók.



17:20

Rimaszombatban is több száz ember vesz részt a megmozduláson. A felszólaló szervezők kiemelték, hogy az emberek azért jöttek el, mert nem mindegy nekik, hogy milyen országban élnek.

Felolvasták az országos tüntetések szervezőinek üzenetét és a meggyilkolt Ján Kuciak testvérének levelét. A tüntetés nyugodtan, békésen zajlott.

Egy pizzásdobozból készült transzparensen az állt: „Fico, takarodj!“ A tüntetés végén a jelenlévők a főszervezővel együtt elénekelték a Modlitba pre Martu című dalt.



17:00

Érsekújvárban senki nem vette a kezébe a tiltakozó megmozdulás szervezését, ennek ellenére mintegy százötven ember gyűlt össze és gyújtott gyertyát a Szentháromság-szobor közelében.



17:15

A pozsonyi rendőrségi jelenlét tudósítóink szerint meglehetősen nagy, de a háttérben maradnak – nem véletlenül vannak ennyien, a kormányfő napi kommunikációjának része volt, hogy figyelmeztessen, erőszakos is lehet a tüntetés. A demonstrálók azonban egyelőre rácáfolnak: hangosak, kereplőket, kulcsokat csörgetnek, de békések. A szervezők figyelmeztetik őket, hogy hallgassanak a rendőrség utasításaira. „Ne hagyják, hogy provokatőrök befolyásolják önöket. Kérjük önöket, hogy legyenek tisztelettudóak. Mert egy tisztességes Szlovákiát szeretnénk“ – mondják a szervezők. A háttérben felhangzik az „Elég volt Ficóból!“ rigmus. Elsőként Štefan Hríb, a .týždeň főszerkesztője beszél.

Hríb arról beszél, hogy az antiszemitizmus már nem Kotlebáék privilégiuma: a sorosozással közjogi méltóságok is csatlakoztak ehhez. Hríb a meggyilkolt Ján Kuciak befejezetlen cikkéből idéz: elsősorban azt, hogyan szivárogtak be a maffiózóknak tartott emberek a Smer és a kormány köreibe. "Szlovákia ma nem igazságos állam, de örülök, hogy egyre többen jelentkeznek, akik igazságossá akarják tenni" - mondja Vasiľ Špirkóra utalva. A tömeg hősként élteti a speciális ügyészt.

17:00

Pozsonyi helyszíni tudósítóink szerint már a SzNF-térre való eljutás sem volt egyszerű, tele voltak a tömegközlekedési eszközök. A téren már most elképesztő mennyiségű ember van transzparensekkel, zászlókkal.

17:00

Nagymihály: A kelet-szlovákiai járási székhelyen rendezett pénteki tüntetésen kb. ötszázan vettek részt. A megmozdulás résztvevői a helyi városháza előtt gyülekeztek, ahol a szervezők felolvasták Ján Kuciak testvérének a tiltakozókhoz írott levelét. A megszólalók mindannyian elégedetlenségüket fejezték ki a jelenlegi szlovákiai közállapotok miatt, és politikai változást, valamint a felelősök számonkérését, illetve a közéletből való távozásukat követelték. A demonstrálók ezután átvonultak a járási hivatal épülete elé, közben néhányan gyertyákat, mécseseket gyújtottak a meggyilkolt újságíró és barátnője rögtönzött emlékműve előtt. A tiltakozás végén - mely végig kulturáltan, nyugodt légkörben zajlott - a résztvevők közösen elénekelték a szlovák himnuszt.

16:00

Pozsony belvárosában péntek délután Soros György-ellenes tüntetést tartott körülbelül tíz ember. A "menet" a Mihály-kaputól indult transzparensekkel. A szervező a NAJ parlementen kívüli párt volt. A párt elnöke, Viktor Béreš elmondta: "Igen, mi azt mondjuk, jöjjenek azok a társadalmi változások. De Matovič és Sulík nem beszélnek változásokról a rendszerben. Ők csak kormányváltást akarnak."



15:00

Világszerte tüntetnek egy tisztességes Szlovákiáért. Ügynökségi hírek szerint Ausztráliában, Sydney-ben már a délutáni órákban véget ért a tüntetés.