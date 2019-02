Pellegrini tárgyalni hívta a gazdákat

A városvezetéssel való egyeztetés után a gazdák úgy döntöttek, nem blokkolják a közlekedést, főleg a terekre vonulnak ki. A központba csak 100 munkagéppel hajtottak be.

A vonuló traktorok útját a rendőrök biztosították. A munkagépek többek közt a Prímás térre, az SNF térre, a Várfal térre, a Hviezdoslav térre, a Szabadság térre, a Liszt Ferenc térre, Miletič piac melletti parkolóba és a Pápa térre vonultak be.

A Kelet- és Észak-Szlovákiából a fővárosba érkező tüntetőkhöz magyar gazdák is csatlakoztak. Ők tegnap reggel Gútáról keltek útra. Az egyik gútai mezőgazdász, Pikáli Róbert lapunknak elmondta 17 munkagéppel és 4-5 személyautóval érkeztek Pozsonyba.

A tüntetők tárgyalni akarnak a kormány, közelebbről a belügyi és a mezőgazdasági tárca képviselőivel. Az éppen Jeruzsálemben tartózkodó Premiér Pellegrini miniszterelnök a gazdáknak azt üzente, egy legfeljebb héttagú bizottságot szívesen fogad a mai kormányülésen, ahol az összes tárcavezető előtt mondhatják el a problémáikat. A kormányfő azt szeretné, ha minden miniszter, amennyiben az adott probléma a hatáskörébe tartozik, reagálhatna a gazdák felvetéseire és megoldandó feladatként értelmeznék azokat.

A gazdák pozitívan értékelték a miniszterelnök meghívását. A holnapi kormányülésen bemutatják majd az általuk legégetőbbnek gondolt problémákat és megoldási javaslatokat is tesznek. A kabinettől azt várják, hogy egy határozatot fogadjon el, amiben a megoldások módja és határideje is szerepel. Ha erre nem kerül sor, a gazdák további lépéseket fontolgatnak. A tárcavezetőkkel való találkozás után a nyilvánosságot is tájékoztatják az egyeztetés eredményéről.

Csicsai Gábor a Híd mezőgazdasági államtitkára kérdésünkre azt nyilatkozta, a gazdák tüntetése teljesen legitim formája annak, hogy kinyilvánítsák a nemtetszésüket. "Másrészt ennek csak akkor kellene bekövetkeznie, amikor már a tárgyalásos lehetőségek kimerültek. Én úgy gondolom, hogy ez nem történt meg. Azok a gazdák akik most demonstrálnak, nyitott kapukat döngetnek."- mondta Csicsai.

Az SNS által jelölt Gabriela Matečná vezette földművelésügyi tárca korábban azonban szóvivője által azt üzente, nem hajlandó egyeztetni a gazdákkal, a tiltakozó megmozdulást ugyanis a választási kampány részének értelmezik.

Erre az államtitkár azt reagálta, hogy a miniszter asszony álláspontja a döntő.

"Mi tárgyalhatunk, de a végső döntés a miniszter asszony kezében van" - mondta Csicsai, és hozzátette, a tüntető gazdák nem keresték meg őket.

A tiltakozó mezőgazdászok útlezárásokat jelentettek be arra az esetre, ha nem állnak velük szóba az illetékesek.

A gazdák csütörtök estig maradnak a fővárosban, ahol részt vesznek a meggyilkolt Ján Kuciak és Martina Kušnírová emlékére szervezett megmozduláson. A terv szerint a tüntetés után, késő este, valamint pénteken hajnalban indulnak haza.

A mezőgazdászok követelései között szerepel a földrendezés felgyorsítása, a pótföldek zökkenőmentes kiadása, a szlovákiai termőföld, erdők és vízkészlet védelme, illetve a mezőgazdaságban tapasztalható korrupció elleni hatékony fellépés. A gazdák azt is követelik, hogy a következő EU-s költségvetésben szabjanak felső korlátot az egy igénylőnek kifizetett uniós mezőgazdasági támogatások számára.