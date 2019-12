Pellegrini: Szlovákia készen áll a klímavédelemre

Pellegrini a COP 25 nevű nemzetközi konferencián a klímaváltozásra adott globális változásokról tárgyalt az uniós országok vezetőivel, majd pedig rövid felszólalásában az ENSZ tagországainak képviselői előtt is beszélt. Elmondta, a kormány támogatja azon intézkedések felgyorsítását, amelyeknek köszönhetően Szlovákia 2050-re klímasemlegessé válhat. A jövő év elejére kidolgozzák az alacsony kibocsátású technológiák stratégiáját. Arra is emlékeztetett, hogy fokozatosan kivezetik a barnaszénből való elektromos áram előállítását, aminek következtében a szénbányászat is leáll. 2023-ra 12 százalékról 20 százalékra emelnék azon kibocsátási kvóták arányát, amelyeket az ország értékesíthet, de a megújuló energiaforrásokat is támogatnák. 2,5 milliárd eurót különítettek el a klímaváltozással és környezetvédelemmel kapcsolatos befektetésekre.

„Nemzetközi viszonylatban Szlovákia idén először tudott a Zöld Klímalapból forrásokhoz jutni”

– emelte ki a miniszterelnök. A COP 25-ön a világ országainak vezetői a 2015-ös párizsi klímaegyezmény végrehajtásának azon részleteiről is tárgyalnak, amelyekről az országok vezetőinek korábban nem sikerült megegyeznie.

Az ENSZ-főtitkár többet kér

Az ENSZ főtitkára, Antonio Guterres az esemény megnyitóján a klímavédelmi intézkedések fokozását kérte.

„Ma évente 7,6% -kal kellene csökkenteni a szén-dioxid kibocsátásunkat. Elengedhetetlen azonban, hogy az országok kormányai ne csak a párizsi egyezményben foglalt vállalásukat teljesítsék, hanem jelentősen növeljék ambícióikat” – modta Guterres.

Korábban az ENSZ-főtitkár a világ vezetőit az éghajlatváltozás elleni küzdelemben tett konkrét intézkedések meghozatalára kérte. Guterres még a konferencia előtt arra figyelmeztetett, hogy a világnak klímaválsággal kell szembenéznie. „Még mindig hiányzik a politikai akarat a fosszilis tüzelőanyagok ártámogatásának megszüntetéséhez, az újabb széntüzelésű erőművek építésének leállításához, a légszennyezés alapú adózásra való áttéréshez az emberek megadóztatása helyett” – foglalta össze a problémák egy részét az ENSZ-főtitkár.

„Mondjuk ki, mindeddig elégtelenek voltak az erőfeszítéseink céljaink eléréséhez. A párizsi kötelezettségvállalások még mindig a hőmérséklet 3 Celsius fok fölötti emelkedéséhez vezetnek, és sok ország még ezeket sem teljesíti” – tette hozzá Guterres.

Hányattatott sorsú konferencia

A december 2-ától december 13-ig tartó konferencia házigazdája eredetileg Brazília lett volna, de tavaly Jair Bolsonaro, az akkor frissen megválasztott elnök „gazdasági okokra” hivatkozva visszavonta az ország ajánlatát. Ezután Chile ajánlotta fel, hogy vendégül látja az eseményt, de az ottani szociális jogokért folytatott zavargások miatt itt is kénytelenek voltak visszakozni, így került végül a spanyol fővárosba a klímatalálkozó. A konferenciát így Madridban, de Chile elnöklésével rendezik.

A nemzetközi tanácskozás előtti napokban világszerte demonstrációk zajlottak. Budapesten például a Fridays for future (Péntekek a jövőért) mozgalom szervezte megmozduláson több ezren, köztük sok fiatal tüntetett a klímaváltozás megállítását követelve.

Az idei már a 25. klímacsúcs, az ENSZ által szervezett első ilyen eseményre 1995-ben Berlinben került sor. Tavaly pedig Katowicében tartotta a klímakonferenciáját a nemzetközi szervezet.

Gréta kicsit késik

Greta Thunberg vitorlás hajóval megy a konferencia helyszínére. A fiatal svéd klímaaktivista a skandináv országból indulva az amerikai kontinensről fordult vissza Európába. Egy ausztrál házaspár hajóján utazik. A rossz időjárás miatt azonban némileg megkésve, kedden, a 12 napos konferencia második napjára érkezik meg egy lisszaboni kikötőbe.

„Sietünk Európa felé” – üzente a 16 éves lány.

Az unió is kongatja a vészharangot

A múlt héten klímavészhelyzetet hirdetett az Európai Parlament (EP) is. Az uniós parlament arra kéri az Európai Bizottságot (EB), az uniós tagállamokat és az összes globális szereplőt, hogy sürgősen tegyék meg a szükséges konkrét lépéseket a klímaváltozás jelentette fenyegetés leküzdésére és megfékezésére, még mielőtt túl késő lenne.