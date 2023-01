Pellegrini június 24-i választást javasol, az SaS támogatását kéri

„Teljesen elfogadhatatlan, hogy ez a kormány a leváltása után még tíz hónapig kormányozzon, mandátum nélkül. Máig nem mondtak egyetlen indokot sem, hogy miért lenne jó a szeptemberi választás a lakosság és az ország szempontjából. Soha nem volt még ilyen sürgősen szükség egy felelős és hozzáértő kormányra” – szögezte le Pellegrini.

Szerinte június 24-ig elegendő idő van a választás megfelelő előkészítésére, az új kormánynak pedig elegendő ideje lenne a 2024-es költségvetés összeállítására.

Pellegrini a parlamenti vita során felkérte az SaS képviselőit, nyilvánosan magyarázzák el, miért a szeptember 30-i választási dátumot támogatják, hiszen ők kezdeményezték a kormány leváltását. Felszólította a pártot, jelentse be előre, hogyan fog szavazni az előre hozott választás dátumáról, és feltette a kérdést, mi érdeke fűződik a már visszahívott kormány támogatásához. Pellegrini azt is kijelentette, nagyra becsüli a Sme rodina hozzáállását, mivel a mozgalom közölte, hogy korábbi választási dátumot is kész megszavazni. A Republika párt parlamenti képviselői közölték, szintén korábbi választást akarnak, és érthetetlennek tartják az SaS viselkedését.

Miloš Svrček (Sme rodina) megerősítette, hogy a mozgalom májusi és júniusi előre hozott választást is támogatna. Hozzátette, hogy szeptemberi választás esetében az új kormány valamikor decemberben állhatna a parlament elé, hogy bizalmat kérjen, de akkor már az új állami költségvetésről kellene tárgyalni. Attól tart, ha patthelyzet alakul ki, költségvetés nélkül marad az ország.