Pellegrini helyett Saková vagy Raši lehet a házelnök

Saková a házelnöki poszt kapcsán megjegyezte, nem a személyes ambícióin múlik a dolog, a párt elnöksége fog határozni. A Hlas új elnöke kapcsán azt mondta, a pártkongresszus dönt, a négy alelnök vagy a pártigazgató jöhet szóba. Kijelentette, nem foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a következő parlamenti választáson közösen a Smerrvel, koalícióban indulnának, de nem zárta ki ezt a lehetőséget.

Šimečka szerint Ivan Korčokot kell kérdezni a politikai jövőjével kapcsolatban, nem árulta el, hogy a PS felajánlaná-e neki a mozgalom elnöki posztját.

„A választás egyértelműen igazolta, hogy a szlovák nemzet nyugalmat akar” – mondta Saková, és Korčok, valamint az ellenzék kampányát bírálta. Szerinte félelmet keltekkel, mert azt terjesztették, hogy Pellegrini győzelmével bukik a kormány. Az ellenzéknek ez „az agresszív mozgósítása” Saková szerint az ő híveik közül is az urnákhoz vitte azokat, akik eredetileg nem akartak szavazni.

Šimečka pontosan fordítva látja, Pellegrini támogatói folytattak gyűlölködő kampányt. Hozzátette, Pellegrini még azon az áron is mozgósította Štefan Harabin támogatóit és a szélsőségeseket, hogy a kampányával még le is körözte őket. Azt is kiemelte, hogy Korčok is rengeteg szavazót szerzett. „Remélem, hogy Peter Pellegrini ezt is tudatosítja, és nemcsak a kormányt fogja szolgálni és védeni, hanem minden állampolgárt” – hangsúlyozta. Saková azzal válaszolt, Pellegrini leszögezte, hogy konstruktív együttműködésre fog törekedni a kormánnyal, és alkotmánysértés esetén meg fog szólalni.