Pellegrini: Akkor is a kormány leváltására szavazunk, ha Matovič lemond

„Információink szerint csütörtökig Igor Matovič és Roman Mikulec is lemondhat. De mi továbbra is a kormány leváltására fogunk szavazni, mivel semmi sem változna, továbbra is Matovič lenne a legerősebb kormánypárt elnöke” – jelentette ki újságíróknak Pellegrini. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy teátrálisan lemond a kormányfő. „Akkor majd azzal jönnek, hogy felkínálják az előrehozott választás lehetséges dátumát” – mondta, hozzátéve, hogy szeptember eleji időpontról hallani, de a Hlas-SD legalábbis június végi dátumhoz ragaszkodik.

Borguľa támogatta a szavazás elhalasztását, örül, hogy lehetőség nyílt a tárgyalásokra. „Lehetőséget teremtettem az én feltételem teljesítésére is, várom, mi történik” – mondta, hozzátéve, hogy még nem tárgyalt a kormányfővel. Egyelőre nincsenek olyan értesülései, hogy a kormányfő leváltaná Roman Mikulec (OĽANO) belügyminisztert. Borguľának ez a feltétele, különben a kormány leváltására fog szavazni.

Taraba szerint a következő két napban megegyezés születhet az előrehozott választásról. „Az ellenzék számára június a legmegfelelőbb, olyasmit hallani, hogy a koalíció szeptemberi dátumot szeretne” – mondta újságíróknak. Hozzátette, a parlamentben nincs esélye a Sme rodina választási időszak lerövidítésére vonatkozó alkotmánymódosító javaslatának, amíg azt az OĽANO nem támogatja. „Az SaS azt a feltételt szabta, hogy az ellenzék támogassa annak a résznek a kihagyását, mely szerint népszavazással is dönthetnek az emberek a választási időszak lerövidítéséről” – mondta Taraba. Szerinte van esély megegyezni az előrehozott választásról. „Ha megegyezünk a dátumról, utána beszéljünk arról, hogy milyen formában irányítja addig az országot a kormány” – tette hozzá.