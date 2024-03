Pellegrini a választók mobilizációjára fog összpontosítani a második körben

Pellegrini úgy látja, az eredmények alapján a szlovákiai emberek többsége nem szeretne liberális-jobboldali és progresszív elnököt – hanem inkább olyat államfőt részesítene előnyben, aki az ország nemzetállami érdekeit védi, nem vonja be Szlovákiát a háborúba, ehelyett a békéről beszél, s nem áll konfliktusban a szlovák kormánnyal. Ezt a megállapítását azzal magyarázza, hogy az elnökjelöltek többsége inkább az utóbbi álláspontokat képviselték. A kampány hátralevő részében kemény küzdelemre számít, de mint mondta, ők meg fogják őrizni a tisztességüket. A következő két hétben az emberekkel való beszélgetésekre fog összpontosítani, s arra, hogy Szlovákia érdekeiről, a népről és a nemzeti kisebbségekről legyen szó. Úgy hiszi, ha mindenki összeadja a szavazatát, aki szuverén és büszke Szlovákiát akar, akkor nyerni fog. A tisztesség azt diktálja, hogy személyesen is beszéljen azokkal a jelöltekkel, akik nem jutottak be a második körbe – de tisztelni fogja az ő személyes döntésüket ezzel kapcsolatban. Tartalmilag nem kíván változtatni a saját kampányán, de jobban fog összpontosítani a választók mobilizációjára. Ezt akkor fogja elérni, ha az emberek tudatosítják: ha nem mennek el dönteni, akkor ezt mások fogják helyettük megtenni – például a vidékiek helyett a nagyvárosiak.