Pellegrini a magyaroknak is megköszönte, Korčok azt ígéri, nem felejt

A választás eredményeinek nyilnvánosságra hozása után, Pellegrini eredményváróján tarott sajtótájékoztatón váratlan és új elemnek számított, hogy Hlas elnöke és Fico többször is megemlítette a magyar kisebbséget és megköszönte a szavazataikat, illetve felvállaltan a nemzetiségekhez is intézte a szavait. Pellegrini mindenkinek megköszönte a támogatást, óriási megtiszteltetésként és felelősségként értékelte a rá leadott szavazatok számát, illetve üdvözölte Forró Krisztiánt is és elmondta, a magyarok voksai nélkül nem tudta volna elérni ezt az eredményt.

Pellegrini arról is beszélt, amennyiben a kormány tiszteletben tartja a programját, nem fog szándékosan ártani neki és hátráltatni a tevékenységét. Kijelentette, a kormánykoalíció stabil marad, folytatják a kormányprogram teljesítését, amit a Hlas továbbra is támogatni fog. „Olyan elnök leszek, aki, mindent megtesz azért, és mindenhol ott lesz, ahol kell, annak érdekében, hogy támogassa a kormányt azon törekvéseiben, amelyek az emberek életének javítására és a kormányprogram megvalósítására irányulnak” – szögezte le. Hozzátette, a kabinet számíthat rá, az elnöki hivatal pedig nem lesz egy olyan hatalmi központ, ami koalícióval szembehelyezkedik. „Természetesen a kritikát mellőző csodálója sem leszek annak a kormánynak, amelyből én is jöttem” – tette hozzá. Elnökként tiszteletben szeretné tartani az ország nemzetközi kötelezettségeit, de Szlovákia érdekeit is védeni akarja, az ország szuverenitásának megőrzéséről beszélt. Pellegrini arra is kitért, mindent megtesz azért, hogy az ország a „béke”, ne pedig a háború oldalán álljon. A Hlas elnökének kampányában következetesen Korčokot állították be a háború képviselőjének, amit azonban az ellenzéki jelölt élesen visszautasított, és ő is leszögezte, a béke pártján áll.

Pellegrinit követően Robert Fico kapott teret. A Smer miniszterelnöke a gratulációja és jókívánságai mellett kifejtette, hogy a házelnöknek sikerült az, ami neki nem. Fico 2014-ben indult az államfői székért, de akkor alulmaradt Andrej Kiskával szemben. A Smer vezetője rámutatott, a sajtó értelmezései szerint egyfajta népszavazás zajlott az ország irányultságáról, és arra szólított fel, hogy az eredményt is tekintsék olyan meghatározónak, mintha egy referendum lett volna. Fico szerint Pellegrini távozása kapcsán a Hlas éléről minden technikai problémát és kihívást meg tudnak oldani. Utolsóként Ivan Gašparovič volt államfő szólalt fel az eseményen.

Korčok nem felejt

Korčok röviddel szombat éjfél előtt állt a kamerák elé, ekkor már világos volt, nem ő, hanem Pellegrini lesz az ország új köztársasági elnöke. Gratulált Pellegrininek, majd arról beszélt, a Hlas elnökének független államfőnek kell lennie. „Bízom benne, hogy Peter Pellegrini olyan elnök lesz, aki nem utasításra cselekszik” – mondta. Majd megköszönte a választóknak a rá leadott szavazatokat, de köszönetet mondott az őt támogató politikai pártoknak és a kampánystábjának is.

Korčok a beszédében éles kritikát is megfogalmazott a vetélytársával szemben. „Szlovákiában úgy is államfővé lehet lenni, hogy az illető nem vezeti transzparensen a kampányát, senki sem tudja, hogy a számlájára honnan érkezett a pénz és ez senkit sem érdekel. (...) Kiderült, hogy Szlovákia elnökévé lehet valaki úgy, hogy nem csak gyűlöletet kelt, felkorbácsolja az érzelmeket, az embereket a barikádokra szólítja, hanem a választást úgy nyeri meg, hogy az ellenfelét, vagyis engem a háború jelöltjeként állít be. Ezzel kapcsolatban egyet világosan ki szeretnék jelenteni: Ezt nem felejtem el önöknek” – hangsúlyozta Korčok. Majd arról beszélt, a választást a magas részvételen túl, az emberekben keltett félelem és gyűlölet döntötte el. Illetve azt mondta, az ellenfele és a mögötte álló politikai erő fél a választóktól.

Az ellenzék által támogatott államfőjelölt szerint a mostani választási vereség ellenére tovább kell dolgozni az ország építésén, illetve megoldást kell találni arra a problémára, hogy a fiatalok tömegesen hagyják el az országot. „Építsük újra az országhoz fűződő viszonyunkat” – tette hozzá. Jelezte, hogy elemezni fogják a kampányát és az esetleges hibákat. Hozzátette, kiáll amellett, amit a kampány során mondott. Arról azonban az eredményvárón nem beszélt, hogy a továbbiakban is vállal-e politikai szerepet.

Az ellenzék államfőjelöltje elmondta, bár már úgy tűnt, hogy Szlovákia helye a világban, az Európai Unióhoz (EU) és a NATO-hoz való tartozás magától értetődő, de kiderült, hogy ez mégsincs teljesen így. Problémának látja, hogy az ország EU-hoz és a NATO-hoz való tartozását egyesek nem merik nyíltan beismerni, ahogy a jogállam fontosságáról sem beszélnek.

Korčok a beszéde végén a színpadra szólította a családját, feleségének megköszönte, hogy a kampány megterhelő időszakában is kitartott mellette. A pódiumon ott állt mellette két fia is. A beszéde után pedig az eredményváró helyszíne, a pozsonyi történelmi vásárcsarnok előtti térre ment, ahol szimpatizánsainak kisebb tömege várta. Korčok az egyik utcabútorra felállva rögtönzött beszédet mondott, ahol arról beszélt, elfogadhatatlan dolog, ha valaki a polgárokat a háború rémével fenyegeti. Hangsúlyozta, elismeri Pellegrini demokratikus győzelmét, de azt is kiemelte, hogy messze nem az egész ország támogatta a Hlas elnökét.

Pellegrini szövetségesei

A Hlas vezetőjének győzelmi sajtótájékoztatóján ott áll mellette Forró Krisztián, a Magyar Szövetség pártelnöke, illetve Gyimesi György alelnök és Pandy Péter, a párt Országos Tanácsának elnöke is. Forró lapunknak adott nyilatkozatában azt hangsúlyozta, szerinte jó ötletnek bizonyult, hogy a pártja a választás első fordulójában őt is elindította. „Nagyon jó ötletnek bizonyult a közösségünk számára egy saját jelölt indítása. Az a cél, amit előzetesen kitűztünk, hogy megmutassuk magunkat és észrevegyék, hogy itt vagyunk, erősödjünk, sikerült. Az előző két hétben mindkét jelölt foglalkozott a magyar közösséggel, ezt is sikerült elérnünk” – mondta a Magyar Szövetség elnöke. Forró szerint a választás részletes eredményeiből az látszik, hogy a rá leadott szavazatok a második fordulóban Pellegrininél kötöttek ki, majd arról beszélt, az újonnan megválasztott államfővel a napokban külön is fog találkozni. „Látszik továbbá, hogy a hangoskodóknak, akiknek nem tetszett a döntés (Pellegrini támogatása, szerk. megj.), mekkora erejük van” – tette hozzá. Pandy Péter, a Magyar Szövetség Országos Tanácsának elnöke is úgy véli, a magyar választók többsége Pellegrinire szavazott. „Reméljük, ez egy virágzó együttműködésnek a kezdete” – tette hozzá. A párt alelnöke, Gyimesi György, szintén a Hlas elnökének eredményváróján lapunknak úgy nyilatkozott, Pellegrini a magyar régiók eredményének köszönhetően győzött.

(tg, czg)