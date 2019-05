Pellegrini: 150 euróval több családi pótlékot kaphatnak a dolgozó szülők

Pozsony | Azok, akik az anyasági szabadság előtt munkaviszonyban voltak, akár 150 euróval magasabb családi pótlékot kaphatnak, akik pedig nem dolgoztak, 51 euróval több pótlékot kaphatnak. A családi pótlék emelését hétfőn jelentette be Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfő, hozzátéve, hogy a kormánykoalíció szociális csomagot terjeszt a parlament elé. Emellett hangsúlyozta azt is, hogy a kormánykoalíció számára prioritás a kiegyenlített pénzügyi gazdálkodás is.