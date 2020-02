Pártok versenye a vállalkozók szavazataiért

A szlovákiai vállalkozói környezet az elmúlt több mint tíz évben látványosan romlott: a Szlovák Vállalkozói Szövetség (PAS) vállalkozói környezetet mérő indexe a 2006-os 126,5 pontról a tavalyi első félévre 42,69 pontra esett vissza. Peter Serina, a PAS ügyvezető igazgatója szerint a vállalkozóknak a legtöbb gondot a magas adóterhek, a katasztrofális jogérvényesítés, az évekig elhúzódó bírósági tárgyalások és a túlbürokratizált jogi környezet jelenti. Hasonló eredményt hozott a Fiatal Szlovákiai Vállalkozók Szövetségének (ZMPS) és a Slovak Business Agency ügynökségnek a felmérése is.

„A felmérés egyik legnagyobb tanulsága, hogy az előző parlamenti választás óta alig javult a vállalkozók helyzete, manapság ugyanazokkal a problémákkal kénytelenek szembenézni, mint pár évvel ezelőtt”

– nyilatkozta Ján Solík, a ZMPS elnöke.

Milyen a jó program?

A fentieket figyelembe véve azon sem szabadna csodálkoznunk, hogy a vállalkozók körében is egyre nagyobb az elégedetlenség, és ezzel párhuzamosan nőnek az elkövetkező választással kapcsolatos elvárások is. A pártok választási programjait górcső alá vevő INESS gazdaságkutató intézet ezért annak járt utána, mely pártok rukkoltak elő a legvonzóbb ígéretekkel a vállalkozók számára.

„A jó vállalkozói környezet négy pillérre épül. Az államnak a vállalkozókat terhelő adókat és járulékokat a lehető legalacsonyabb szinten kellene tartania, hiszen a magas adóterhekkel gátolja a gazdaság felpörgetéséhez szükséges befektetéseket. Ugyanilyen fontos a vállalkozásokkal járó hivatali ügyintézés egyszerűsítése, a bürokrácia visszaszorítása is. A vállalkozások számára rendkívül fontos a jogbiztonság is, hogy előre tudjanak tervezni, márpedig az elmúlt években futószalagon változtatott jogszabályok erre nem adtak sok lehetőséget. Végül, de nem utolsósorban, fenn kellene tartani a munkapiac rugalmasságát, hogy a vállalkozóknak megérje minél több embert foglalkoztatni” – állítja Martin Vlachynský, az INESS elemzője.

Felemás ígéretek

Az INESS szerint a jó hír, hogy a választáson induló pártok többsége reagált a vállalkozók legégetőbb problémáira, és felvázolta az ezekkel kapcsolatos javaslatait.

„Ami már nem olyan jó hír, hogy a pártok egy része továbbra is fenntartaná az értelmetlen különadókat, sőt, újakat vezetne be, amilyen például a digitális adó. Több párt foglalkozik a munkanélküliség további csökkentésével is, ezt azonban egyesek továbbra is állami dotációkkal szeretnék elérni. Ráadásul, rendkívül óvatosan fogalmaznak a vállalkozók bérköltségeinek a csökkentésével kapcsolatban is” – vallja Vlachynský.

Újabb toplista

A gazdaságkutató intézet a vállalkozóknak tett ígéreteik alapján is rangsorolta a pártok programjait, 0-tól 10-ig terjedő skálán pontozva őket. Minél jobb programmal rukkolt elő egy-egy párt, annál több pontot szerzett. „Egyik programtól sem estünk extázisba” – mondta Vlachynský. Így az sem csoda, hogy a maximális pontszámot egyetlen pártnak sem sikerült elérnie. A toplistán az SaS szerepelt a legjobban, 8 pontot szerzett, a liberálisokat pedig a volt köztársasági elnök, Andrej Kiska pártja, a Za ľudí követi, 7 ponttal. A 3. és a 6. helyen holtversenyben a KDH, a PS/Spolu, az MKÖ és az OĽaNO végzett, mind a négy pártot 6-6 ponttal jutalmazták. A Sme rodina 5 ponttal a hetedik helyre szorult. A sereghajtók között van a Híd (4 pont) és az eddigi koalíciós partnere, az SNS (2 pont) is. A Smer és az ĽSNS 0 pontot kapott, amit az INESS azzal magyaráz, hogy a két párt nem ismertette a programját.

„Az SaS első helyezése nem igazán lepett meg bennünket, hiszen a párt már nyolc éve dolgozik a vállalkozókkal kapcsolatos programján, így az sem váratlan, hogy az ígéretek kidolgozottságával lekörözi az összes többi pártot. A 370 oldalas programjában 50 oldalon foglalkozik a vállalkozókkal”

– mondta Vlachynský. Szerinte azonban radikális változásokat az SaS sem ígér, inkább csak a vállalkozók legégetőbb problémáira reagál, vagyis csökkentené az adóterheket és a bürokráciát, de például a vállalkozók bérköltségeit is.

MKÖ, a meglepetés

Az INESS elemzője is elismeri, hogy az egyik legnagyobb meglepetést az MKÖ programja szerezte számukra.

„Bevallom, az MKÖ-től nem sokat vártunk, annál nagyobb volt a meglepetésünk, hiszen a párt programja egyáltalán nem veszik el a konkurenciában, és hogy nem kapott még több pontot, az csak annak a számlájára írható, hogy az általunk vizsgált program egyes pontjai nem voltak eléggé kibontva”

– állítja Vlachynský.

Szerinte a több mint 100 oldalas programban a vállalkozókkal foglalkozó rész nem túl terjedelmes, azonban több ígéretes pontot is tartalmaz. A párt szerint az államnak a vállalkozók és a munkahelyteremtés akadályozása helyett olyan gazdasági környezetet kellene teremtenie, hogy megérje dolgozni, munkahelyeket létrehozni és beruházni. Támogatják a visszatérést a 19%-os egységes adókulcshoz, és ha lenne rá lehetőség, ezt tovább csökkentenék. A természetes személyeknek és egyéni vállalkozóknak javasolják az egy nyomtatványon és egy hivatalban, egyablakos ügyintézéssel megvalósuló egységes adó- és járulékfizetés lehetőségének a megteremtését. Megszüntetnék a kötelező étkezési jegyeket, vagyis a munkaadó választhatna a készpénzes fizetés, az utalvány vagy a céges étkeztetés között. Javasolják a vállalkozók által a hivataloknak küldött jelentések egyszerűsítését is. Azt is szeretnék elérni, hogy az „egy jön – egy megy” elv alapján minden új, bürokratikus terhet növelő jogszabály elfogadásakor meg kellene szüntetni egy már létező kötelezettséget.

„A független intézetek értékelése is azt mutatja, hogy komoly, a szlovák konkurenciában is helytálló programot sikerült összeállítanunk. Dél-Szlovákiát be kell startolni, ehhez pedig polgár- és vállalkozóbarát környezet kell. A szlovák jobboldallal együttműködve ezt meg is tudjuk valósítani”

– nyilatkozta lapunknak Mózes Szabolcs, az MKÖ elnöke.

Visszafogottabb Híd

A Híd az INESS elemzése szerint ezúttal nem igazán tett ki magáért. „Míg 2016-ban 180 oldalas programot dolgozott ki, a párt választói ezúttal kénytelenek beérni egy 24 oldalassal, miközben a vállalkozói környezettel kapcsolatos ígéreteknek egy teljes oldal sem jutott” – állítja Vlachynský. A Híd az általa közzétett program szerint támogatja a szabályozások okozta terhek csökkentését és a munkaerőpiac rugalmasabbá tételét. A párt célja a vállalkozások szabályozásának egyszerűsítése mindenütt, ahol ez lehetséges. Javasolják a munka és a vállalkozások adminisztratív terheinek, adó- és járulékterheinek további csökkentését. Támogatják az adminisztráció egyszerűsítését és az egyablakos ügyintézést. A szociális ellátásoknál javasolják a rászorultsági elv fokozott érvényesítését, és az általános újraelosztás visszaszorítását. A Híd kezdeményezni fogja az adórendszer stabilitásának alkotmányos rögzítését is, szerintük ugyanis az adókkal kapcsolatos jogszabályok túlzott gyakorisággal változnak, ami aláássa a rendszer stabilitását és kiszámíthatóságát.

„A felsoroltak azonban rendkívül kevésnek számítanak egy olyan pártnál, amelynek korábban jóval nagyobb ambíciói voltak a vállalkozói környezet javításával kapcsolatban” – vallja az INESS elemzője.

A Híd a vállalkozásokkal kapcsolatos elemzésre már nem kívánt reagálni, a párt már múlt héten megkérdőjelezte az INESS függetlenségét. „A napokban nyilvánosságra hozott értékeléseket nézve egyáltalán nem alaptalan a kérdés, mennyire független az elemzéseket végző gazdaságkutató intézet, mennyire szakmai maga az elemzés, illetve mi alapján értékelték azokat a programokat, amelyek nem is léteznek” – közölte akkor lapunkkal Magdeme Klára, a párt szóvivője.

A PAS is értékelt

Az INESS felméréséhez hasonló eredményre jutott a Szlovák Vállalkozói Szövetség is, amely a vállalkozók véleménye alapján állította össze a pártok programjainak a toplistáját. Ezen azonban az MKÖ és a Híd sem szerepel, a szakmai szövetség ugyanis csak azokat a pártokat vizsgálta, amelyek a legutóbbi felmérések szerint meghaladják a parlamenti bejutáshoz szükséges 5%-os küszöböt. „A vállalkozóknak leginkább az SaS programja felel meg, amely 60,2 százalékra teljesíti az elvárásaikat. A sorban a Za ľudí (40,8%), a PS/Spolu (38%), az OĽaNO (36,7%), a KDH (36,3%), a Sme rodina (20,6%), az SNS (9,6%), a Smer (7%) és az ĽSNS (2,5%) következik” – nyilatkozta Jozef Hajko, a PAS alelnöke.

Molnár Iván

Nagy Roland