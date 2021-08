Parlament: kettőből semmi, egyik rendkívüli ülést sem tudták megtartani

Az utóbbi ülést kedd 9 órára halasztották. Nem világos azonban, ez alkalommal lesz-e elegendő képviselő ahhoz, hogy megkezdjék a tárgyalást. Ezzel kapcsolatban a koalíciós Sme rodina párt frakcióvezetője, Peter Pčolinský arról beszélt, szerinte nincs rendben, hogy a kormánypárti képviselők blokkolják az ülések összehívását. Kiemelte, Mikulec nem élvezi a bizalmát. Peter Pčolinský annak a Vladimír Pčolinskýnak, az SIS korábbi vezetőjének a testvére, akit korrupció vádjával hónapok óta vizsgálati fogságban tartanak.

A Smer szerint a belügyi tárcán és a rendőrségen belül kialakult helyzetről is Mikulec tehet, ezenkívül korrupcióval gyanúsítják őt. Az ellenzéki párt azt állítja, hogy Mikulec többször is találkozott a lakásán Matej Zemannal, a pozsonyi Takáč-banda egyik tagjával, akivel vallomásokról egyeztettek. A Smer a leváltás indoklásában azt is állítja, hogy a jelenlegi belügyminiszter, évekkel ezelőtt, amikor a katonai titkosszolgálat vezetője volt 10–15 ezer euró kenőpénzt fogadott el. Mikulec visszautasítja a vádakat, azt állítja, sosem találkozott Zemannal, és Robert Fico, a Smer vezetője ellen hitelrontás miatt büntetőfeljelentést tett.

A Smer a miniszter menesztését azért is indokoltnak látja, mert közvetlen beosztottja, Peter Kovařík országos rendőrfőkapitány beavatkozott egy rendőrségi akcióba, aminek következtében a razzia sikertelen volt és a két személy, akit a hatóságok őrizetbe akartak venni, el tudott menekülni. A rendőrfőnök beavatkozása miatt a Pozsonyi Kerületi Ügyészség büntetőeljárást indított ellene. Ezzel szemben pedig Kovařík panasszal élt, és felszólította az ügyészséget, vizsgálja ki, hogyan kerülhetett nyilvánosságra az ellene folytatott eljárásról szóló információ.

A rendőrkapitányt az igazságszolgáltatás akadályoztatásával és hivatali jogkörrel való visszaéléssel gyanúsítják. Az ügy alapjául szolgáló eset még július 20-án történt. Kovařík horvátországi nyaralása közben leállíttatta egy speciális rendőrkommandó bevetését, így a két célszemély, Peter Petrov és a feljebb már említett Matej Zeman el tudott menekülni. Petrovot azóta már elfogták és őrizetben van, Zeman ugyanakkor mai napig Horvátországban tartózkodik, ahol politikai menedékjogot kért.

Mikulec tegnap a parlamentben tartott sajtótájékoztatóján ismételten kiállt Kovařík mellett. A tárcavezető azt állítja, a rendőrkapitány csak az egység egy részét állította le. Ez pedig éppen az a kommandó volt, amely a két gyanúsítottért indult. Mikulec arról is beszélt, találkozni fog a rendőrkapitánnyal, és azt sem zárta ki, hogy felfüggesztik tisztségéből.



