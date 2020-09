Ősszel egyszerűbbé válhat a szlovákiai magyar orvosok megtalálása egy internetes keresővel

A szakorvosok látogatása még azok számára is kifejezetten nagy stresszel járhat, akiknek nem okoz különösebb problémát a szlovák nyelv használata, hiszen az egészségügyi szakkifejezések ismerete nem feltétlenül tartozik az általános tudnivalók közé. Pláne, ha olyan szakembert kell meglátogatnunk, ahol sokat kell beszélni (például a pszichológusoknál).

Pedig a kórelőzmény felvételénél nagyon fontos a pontos információközlés, hiszen sokszor apróságokon múlhat a helyes diagnózis felállítása.

Ezt ismerte fel a határon túl élő fiatalok egy csoportja, akik a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) nevű egyesület segítségével indították el az úgynevezett Segítség.ma platformot. Célja, hogy a Kárpát-medencében élő, határon túli magyarok a lehető legkönnyebben kereshessék fel a közelükben élő, magyarul is beszélő orvosokat.

Szapu Zsófia pszichológus, a projekt egyik alapítója lapunknak elmondta, hogy a praxisában is sokat találkozott már a fent említett problémákkal.

– hangsúlyozta a pszichológus.

Ennek érdekében egy weboldalt hoznak létre, melyen egy keresőfelület várja majd az érdeklődőket. Ide lehet majd beírni a helyet, ahol szükség van a szakemberre, de lehet majd szakterület alapján is böngészni.

„A keresőfelület arra is képes lesz, hogy a tünetek alapján keressen szakembert. Például ha valaki alvászavarral küzd, akkor ezt a szót írja majd be a keresőbe, és a rendszer összepárosítja majd azokkal az orvosokkal, akik a profiljukban jelezték, hogy ilyen tünetekkel is foglalkoznak”