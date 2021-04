ÖSSZEFOGLALÓ: Rendőrök és katonák lepik el az utakat

A parlament jóváhagyta a veszélyhelyzet meghosszabbítását, a rendőrség pedig az eddiginél is szigorúbban ellenőrzi a járványügyi szabályok betartását. A jó hír, hogy a vártnál több nyugati oltóanyag érkezhet Szlovákiába.

A parlamenti képviselők csütörtökön megszavazták a veszélyhelyzet meghosszabbítását. A 96 jelen levő képviselő közül 78 szavazott a javaslat mellett, 15-en ellene. Az ismételten meghosszabbított veszélyhelyzet március 20-án kezdődött és 40 napig tart.

A kormány március 17-én döntött a hosszabbítás mellett. „A veszélyhelyzet kihirdetésével, illetve meghosszabbításával a kormány és a parlament azt a fontos üzenetet közvetíti a lakosságnak, hogy a helyzet rendkívül súlyos. A láthatatlan ellenség erős, és a szorításából csak határozott óvintézkedésekkel szabadulhatunk ki” – mondta el Eduard Heger kormányfő.

Szerinte, ha nem hosszabbítanák meg a veszélyhelyzetet, több óvintézkedést is enyhíteni kellene, ami a helyzet romlásához vezetne. „A betegek száma látványosan nőne, az agresszív vírusmutánsok pedig még több életet követelnének” – mutatott rá a kormányfő, hozzáfűzve: senki sem akarja tovább terhelni a kórházakat és az egészségügyi dolgozókat. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ha már nem lesz szükség a veszélyhelyzetre, akkor azt nem fogják újra meghosszabbítani. Boris Kollár házelnök szerint a világjárvány még nem ért véget, és további hullámok is jöhetnek, épp ezért a problémához felelősségteljesen, nem populista módon kell hozzáállni.

Több oltóanyag

A jó hír, hogy a vártnál több nyugati oltóanyag érkezhet Szlovákiába. A kormányhivatal szerint június végéig további 687 590 darab vakcina érkezik a Pfizer/BioNTech társaságtól az Európai Unión belüli újraelosztás keretében. „Az intenzív tárgyalásokat követően sikerült megállapodni további tízmillió Pfizer/BioNTech-vakcina Európai Unión belüli újraelosztásáról még a második negyedévben. A gyorsabb szállítást Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke harcolta ki a gyártónál” – áll a kormányhivatal közleményében. A vakcinák egy részét úgy osztják el, hogy az átoltottság mértékét tekintve csökkenjenek a június végére előre jelzett különbségek az egyes országok között (az átoltottság aránya 31 és 90 százalék között alakulna). A fennmaradó vakcinamennyiséget népességarányosan fogják elosztani.

Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő elmondta: Szlovákia nem bírálta nyilvánosan az elosztási rendszert, ehelyett megoldásjavaslatokkal állt elő, indítványozva például, hogy az átoltottság alsó határa legalább 50–52 százalék legyen. A végső kompromisszum ezen logika alapján született meg, eszerint a kedvezményezett országokban az átoltottság mértékének június végéig el kellene érnie legalább a 45 százalékot. A beoltottak száma részben azért különbözik ennyire az egyes uniós tagállamokban, mert néhány ország, köztük Szlovákia is, leginkább az AstraZeneca szállítmányaira hagyatkoztak, ez utóbbinak a szállításai azonban jóval lassabban haladnak.

Bizonytalan Szputnyik

Az előzetes ígéretekkel szemben ugyanakkor továbbra sincs előrelépés az orosz vakcinával kapcsolatban. A Sme napilap információi szerint az Állami Gyógyszerellenőrzési Ügynökségnek (ŠÚKL) fenntartásai vannak a koronavírus ellen kifejlesztett Szputnyik V vakcina alkalmazását illetően. Az ügynökség hivatalosan még nem erősítette meg az állásfoglalást. Bővebb tájékoztatást keddre, április 6- ára ígér. „Továbbra is érvényes, hogy folynak a vakcina laboratóriumi tesztjei, ezek eredményéről átfogó tájékoztatást fogunk adni” – közölte Zuzana Eliášová, az egészségügyi tárca szóvivője, aki szerint egyébként a jó hír, hogy Szlovákiában csütörtökön beadták az egymilliomodik vakcinát.

Bár az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) még nem hagyta jóvá az orosz vakcinát, az oltóanyag az ŠÚKL értékelésétől függetlenül alkalmazható Szlovákiában. Marek Krajčí volt egészségügyi miniszter kivételes engedélyt adott a Szputnyik V-vakcinára. Azoknak, akik ezzel oltatnák be magukat, alá kellene írniuk egy nyilatkozatot.

Fő az óvatosság!

Az ünnepekkel kapcsolatban a járványügyi szakemberekből álló szakmai konzílium is kiadott egy figyelmeztetést, amelyben arra kéri az embereket, hogy húsvétkor ne látogassák egymást, halasszák el a hagyományos locsolkodást, és csak „virtuális” istentiszteleteken vegyenek részt. A szakemberek tíz, a húsvéti ünnepekkel kapcsolatos ajánlást fogalmaztak meg. Felhívták a figyelmet arra, hogy bár Szlovákiában fokozatosan javul az új koronavírus okozta járványhelyzet, az továbbra is súlyos. Az embereket ezért felelős magatartásra intik.

Az ünnepek alatt nem ajánlott elhagyni a járás területét, és a szabadban is arcmaszkot kell hordani. „Ne látogassuk meg azokat a szülőket, nagyszülőket sem, akik már megkapták az oltást” – javasolják a szakemberek. A külföldről hazaérkező rokonoknak be kell jelentkezniük az ún. e-határ (e-hranica) alkalmazáson keresztül, és 14 napig karanténban kell maradniuk. A konzílium a természetjárást és az individuális sporttevékenységeket javasolja az ünnepek alatt.

Ján Mikas tiszti főorvos szerint Szlovákiában megvan az esély arra, hogy javulni fog a járványhelyzet, ez viszont attól függ, hogy az állampolgárok hogyan fognak viselkedni a húsvéti ünnepek alatt. Megérti, hogy nehéz lemondani a családi és a baráti találkozókról, a közös ünneplésről, vagy a hagyományos locsolkodásról, de szerinte ezt meg kell tenni. „Karácsony után mindnyájan láthattuk, mekkora árat kellett fizetnünk pár gondtalan napért. Ne engedjük, hogy ez megismétlődjön” – hangsúlyozta a tiszti főorvos.

Még több rendőr

Április 1. és 5. között, a húsvéti ünnepek ideje alatt a rendőrség is szigorítja az ellenőrzéseket – nyilatkozta Denisa Bárdyová, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Az Ausztriával, Magyarországgal, Lengyelországgal és Csehországgal közös határátkelőket folyamatos ellenőrzés alatt tartják. „Ellenőriznek mindenkit, aki személyautóval, tömegközlekedési eszközön, illetve gyalogosan akar belépni Szlovákia területére” – közölte a szóvivő.

A járáshatárokon is szigorúbban fognak ellenőrizni. A rendőrök elsősorban az ún. fekete járásokat felügyelik. „A lehető legnagyobb számú egyenruhást és civil rendőrt bevetjük, ráadásul a hadsereg tagjai is besegítenek a rendőrségnek” – mondta Bárdyová. A rendőrség tájékoztatása szerint a közúti közlekedést is intenzíven ellenőrzik. Különösen odafigyelnek az ittas, vagy más függőséget okozó szer hatása alatt vezető sofőrök kiszűrésére.

(TASR, mi)