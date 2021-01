Országos tesztelés: megoldás nincs, vita annál inkább

A szerdai kormányülésen sem született döntés az országos tesztelés részleteiről, viszont tovább folytatódott Igor Matovič (OĽaNO) és Richard Sulík vitája. A kormányfő emellett a szlovák tudósokkal is összeveszett.

Pozsony | A szerdai kormányülésen sem született döntés az országos tesztelés részleteiről, viszont tovább folytatódott Igor Matovič (OĽaNO) és Richard Sulík vitája. A kormányfő emellett a szlovák tudósokkal is összeveszett.

Matovič még hétfőn jelentette be, hogy a következő hetekben újabb országos tesztelést szervezne. A novemberihez hasonlóan ismét több fordulóból állna, ezen a hétvégén egyelőre csak azokban a járásokban tesztelnének, ahol a legsúlyosabb a helyzet. A következő hétvégén viszont már országos lenne a szűrés, és ismét csak azok járhatnának dolgozni, akik fel tudnak mutatni egy negatív koronavírustesztet. A miniszterelnök elmondta, hogy egészen addig folytatnák a tesztelést, amíg a pozitivitás az egyes járásokban nem csökkenne 0,5 alá.

A kormány azonban a szerdai ülésen sem hozott végleges döntést. Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter az egyeztetés után elmondta, még mindig nincs elegendő teszt arra, hogy mindenkitől mintát vehessenek.

Matovič ennek ellenére is állította, hogy jövő héten lesz országos tesztelés, és azt is kijelentette, hogy a munkába való utazás csak negatív teszttel lesz lehetséges.

„A jelenlegi járványhelyzetben nem is álmodhatunk arról, hogy kinyitjuk a boltokat”

– vélekedett a miniszterelnök. Hozzátette: csütörtökön már mindenképpen ismertetik a részleteket, de nagyjából hasonló forgatókönyvre lehet számítani, mint amilyen a múlt hétvégén Nyitrán is zajlott.

Mélyülő szakadék

A koalícióban már régóta feszültség uralkodik, ez a szerdai kormányülés előtt is érezhető volt. Matovič láthatóan feldúltan érkezett a kabinet épületébe, a tárgyalás előtt ismét nyilvánosan bírálta Richard Sulíkot (SaS). A gazdasági miniszter ugyanis kedden elmondta, a kormányfő által szorgalmazott országos tesztelést feleslegesnek tartja. Sulík úgy véli, érdemesebb lenne regionálisan tesztelni, főként azokon a területeken, ahol a legsúlyosabb a járványhelyzet.

Matovič elmondása szerint a gazdasági miniszter a kormány hétfői ülésén még támogatta az országos tesztelés ötletét, a médiában viszont már éppen ennek ellenkezőjét nyilatkozta.

„Sulík nagyon gyakran sajátos módon értelmezi az igazság fogalmát”

– jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: a kormányülésen erről is tárgyalni fognak, mert ahogy fogalmazott, ez így nem mehet tovább.

Igor Matovič ismét bírálta Sulíkot, végül még a kormányülésen készült hangfelvételt is közzétették - TASR-felvétel

Később a kormányhivatal közzétette a hétfői ülésről készült hangfelvétel egy részletét, amelyen Igor Matovič a tesztelés részleteit ismerteti a minisztereknek. A hangfelvételen valóban hallható, ahogy Sulík közbeszól, és egyetértését fejezi ki, ám ez rögtön azután a rész után hangzik el, ahogy Matovič a súlyosan fertőzött járásokról beszél.

A gazdasági miniszter a kormányülés után elismerte, hogy valóban félreértés történt, hiszen csak a regionális tesztelésbe szeretett volna beleegyezni, az országosba nem. Sulík ezért elnézést kért.

Richard Sulík állítja: félreértés történt, elnézést is kért - TASR-felvétel

Matovič ennek ellenére nem hitte el Sulíknak, hogy félreértette a helyzetet, és azt állította, hogy a gazdasági miniszter hazudik.

A tudósok ellen

A miniszterelnök emellett azokat a tudósokat is bírálta, akik az utóbbi napokban elutasítóan viszonyultak az országos teszteléshez.

„Ha valaki azt mondja, hogy Szlovákiának tömeges oltásra van szüksége, nem pedig tömeges tesztelésre, az egyszerűen hülye, és az én szememben nem is szakértő, hiszen pontosan tudja, hogy csak jelenleg annyi vakcina áll a rendelkezésünkre, hogy a lakosság néhány százalékát tudjuk beoltani”

– jelentette ki Matovič.

A kormányfő ezzel a megnyilvánulásával igencsak magára haragította a járványügyi elemzőket. Az Adatok Pátosz Nélkül nevű szakértői csoport, amely matematikai modellek készítésével foglalkozik, a Facebook-oldalán éles kritikát fogalmazott meg a miniszterelnökkel szemben.

„Igaz, hogy nem kell bennünket meghallgatni, ránk figyelni vagy egyáltalán számításba venni, de ne törölje belénk a sáros csizmáját”

– üzente a csoport.

A miniszterelnöktől továbbá bocsánatkérést követeltek, valamint felszólították, hogy az oltási program megszervezését mindenképpen hagyja a szakemberekre.

„Nekik valódi tudásuk, valódi végzettségük és valódi diplomájuk van, amihez még hozzájárul legalább 2 képesítő vizsga, valamint több évtizednyi munka az elhanyagolt kórházakban. Ők majd megoldják”

– olvasható a csoport közösségi oldalán.

🔥SLOVENSKO🔥 NIE JE JEDNO 🔥VEĽKÉ OHNISKO🔥 NIE JE🔥 Pán Igor Matovič, neotierajte si o nás hubu. My platíme Vás a je... Közzétette: Dáta bez pátosu – 2021. január 13., szerda

Boris Klempa, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) biogyógyászati központjának kutatója szintén sajnálatosnak nevezte a miniszterelnök kijelentéseit. Úgy véli, az efféle megnyilvánulások ebben a feszült társadalmi helyzetben egyáltalán nem oldanak meg semmit.

„ Országos gócpont”

Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter az országos teszteléssel kapcsolatban a kormányfő álláspontját támogatja. A tárcavezető arról számolt be, hogy a koronavírus új törzse már Besztercebányán és Trencsénben is felbukkant, ami annak a jele, hogy a Dél-Angliából származó mutáció már az egész országban szétterjedt. A vírus új válfajáról a tudósok már kiderítették, hogy jóval gyorsabban terjed, mint a korábbi változata. Krajčí szerint éppen ezért nincs értelme csak a gócpontokban tesztelni, hiszen már egész Szlovákia egy nagy gócpontnak tekinthető.

„Ha regionális szűrést végeznénk, akkor is nagy területeket kellene letesztelni, majd ezt követően lezárni. Ha ezen régiók határain nem szeretnénk állandóan ellenőrzéseket tartani, akkor az országos méretű beavatkozásnak szerintem több értelme van”

– vélekedett az egészségügyi miniszter.

Marek Krajčí egészségügyi miniszter támogatta az országos tesztelés ötletét - TASR-felvétel

Az Adatok Pátosz Nélkül elemzőcsoport viszont nem ért egyet azzal, hogy a teljes ország egy nagy gócpont lenne. Szerintük a 72 járásból legfeljebb 18 van olyan állapotban, ahol sürgős beavatkozás szükséges.

Megjött az új vakcina

Marek Krajčí egészségügyi miniszter elárulta, hogy keddig már 32 ezer embert oltottak be Szlovákiában. Az egészségügyi tárca vezetője egyelőre elégedett az oltási program tempójával, hiszen még nem áll rendelkezésükre annyi vakcina, hogy ennél gyorsabb legyen az oltás tempója.

A vakcinaszállítmányok fokozatosan érkeznek az országba. Az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) szerdán megerősítette, hogy Szlovákiába meghozták a Moderna gyógyszergyártó cég által kifejlesztett oltást, amit nemrégiben hagyott jóvá az Európai Gyógyszerügynökség (EMA). A BioNTech és a Pfizer vakcinája mellett ez már a második oltóanyag, amit beadhatnak az egészségügyi dolgozóknak. A Moderna első szállítmánya nem egész 5 ezer vakcinát tartalmaz. Krajčí ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy januárban összesen 208 ezer oltáshoz jut Szlovákia. Állítása szerint a hónap második felében már megkezdődhet az idősotthonok alkalmazottainak beoltása is.

A miniszter szerint a további félreértések és kihágások elkerülése végett a közeljövőben közzéteszik az oltási program első hullámának részletes menetrendjét. Ha ennek ellenére is előfordul, hogy valakit idő előtt beoltanak, akkor az egészségügyi intézmény, ahol az oltást végezték, akár 10 ezer eurós büntetést is kaphat.



Már Szlovákiába is megérkezett a Moderna vakcinája - TASR-felvétel

Ülés az utolsó pillanatban

Az oltással kapcsolatos újdonságokról, például a tízezres büntetésről szóló módosításról a parlament is tárgyalt, szerdán a délutáni órákban rendkívüli ülést hívott össze Boris Kollár (Sme rodina) házelnök. Juraj Blanár (Smer), a parlament alelnöke nemtetszését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a koalíció az utolsó pillanatban hívta össze az ülést. A napirenden lévő dokumentumokat állítólag csak pár perccel a tárgyalás előtt tették közzé, így a képviselőknek még csak arra sem volt idejük, hogy áttanulmányozzák, amiről szavazni kellene. Emiatt a Smer képviselői nem vettek részt az ülésen. Ugyanígy döntöttek az ellenzéki Hlas képviselői is. A plénumnak így is sikerült második olvasatba küldeni a vonatkozó javaslatokat, az ülés ma délután folytatódik.

