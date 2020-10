Óriási lyukat üt a vírus a költségvetésen

A koronavírus-járvány miatt Szlovákia évekre búcsút inthet a nullszaldós állami költségvetésnek, a kiadások továbbra is jóval nagyobbak lesznek a bevételeknél, amivel még inkább leterheljük az utánunk jövő generációkat. Az előző kormány korábban azt ígérte, hogy már a tavalyi költségvetés nullszaldós lesz, ebből azonban semmi sem lett, idén pedig a járvány megjelenése miatt a kiadások várhatóan a hazai össztermék (GDP) 9,68 százalékával lesznek nagyobbak a bevételeknél. Ekkora hiányra még a 2008-ban kirobbant gazdasági válság során sem volt példa. A deficit a tervek szerint jövőre ugyan 7,44 százalékra esik vissza, de még 2023-ban is eléri az 5,72 százalékot. Ez utóbbi azért jelent problémát, mert az adósságfékről szóló jogszabály szerint 2023-ra már nullszaldós költségvetést kellene kidolgozni. Ha a törvényen nem módosítanak, és be szeretnék tartani, ahhoz legalább 6 milliárdos lefaragásra vagy bevételnövelésre lenne szükség.

Kiszámíthatatlan jövő

Eduard Heger pénzügyminiszter is elismeri, hogy a jelenlegi helyzetben szinte lehetetlen olyan költségvetést összeállítani, amelyet a későbbiekben nem kell majd módosítani a koronavírus-járvány esetleges eldurvulása miatt. „A költségvetés összeállításához szükséges adatok szinte állandóan változnak, így egyáltalán nem volt könnyű dolgunk” – ismerte el a tárcavezető. A most elfogadott büdzsé kidolgozásánál azzal számoltak, hogy a szlovák gazdaság teljesítménye idén ugyan 6,7 százalékkal marad el a tavalyitól, jövőre azonban már 5,5 százalékos növekedésben bíznak. Heger is elismeri azonban, hogy ha a járvány jelenlegi, második hulláma során még radikálisabb megszorításokra lesz szükség, a visszaesés idén elérheti a 8,4 százalékot is, míg jövőre kisebb, alig valamivel több mint 4 százalékos növekedés várható. Abszolút számokban ez azt jelenti, hogy ha a második hullám során eldurvul a helyzet, az államkassza bevételei újabb 1 milliárd euróval csökkenhetnek. Marcel Klimek pénzügyi államtitkár szerint ezért eleve beépítettek a költségvetésbe egy 1,04 milliárd eurós tartalékot, amit szükség esetén fel tudnak használni.

Szociális költségvetés?

A pénzügyminiszter szerint a járványra való tekintettel igyekeztek úgy összeállítani a költségvetést, hogy minél nagyobb összeg jusson a járvány okozta gazdasági és szociális problémák megoldására. „Nem spórolunk sem a gazdaságon, sem az embereken, magunkon takarékoskodunk” – állítja Heger, aki szerint a szociális kiadásokra jövőre 354 millió euróval fordítanak többet az ideinél. A munkaügyi tárca kiadásai jövőre elérik a 3,28 milliárd eurót, ami 12 százalékkal több az ideinél. Csak családtámogatásra 990 millió eurót fordítanak, a foglalkoztatottsággal kapcsolatos költségek pedig elérik a 247 millió eurót. A gazdaság megerősítésére 838 millió euró jut, amiből 351,5 millió eurót a vállalkozók támogatására fordítanak.

A járvány miatt nagyobb összeggel számolhat az egészségügy is. Az ágazatra fordított teljes kiadások – az idei 5,76 milliárd euró után – jövőre 5,97 milliárd eurót tesznek majd ki. Ebből 2 milliárd euró jut a kórházak fenntartására, 1,43 milliárd euró pedig az állam által fizetett egészségbiztosításra. A jövő évre tervezett egészségügyi beruházások nagy része a járványhelyzet enyhítésével függ majd össze. A kormány által elfogadott költségvetéssel elégedett azonban az oktatásügyi miniszter, Branislav Gröhling is. „A kiadásaink 173 millió euróval nőnek” – mondta el a miniszter, aki szerint a tanári pálya vonzóbbá tételére nagyjából 100 millió eurót szeretnének fordítani. A kormány által elfogadott tervezetet természetesen még a parlamentnek is el kell fogadnia, és – a kormánypártok közötti jelenlegi feszült helyzetre való tekintettel – a törvényhozásban még akár több pontban is jelentős változásokra számíthatunk.

Elégedetlen elemzők

Az elemzők szerint a kormány alaposan elengedte magát a deficit esetében. „A költségvetési javaslat valóban jelentős összeget szán a szociális intézkedésekre, és – tekintettel a kisebb bevételekre – mi is azzal számoltunk, hogy idén nagyobb lesz a költségvetési hiány, ekkora deficitre azonban nem számítottunk” – mondta el Michal Lehuta, az Általános Hitelbank (VÚB) elemzője. „A kormány által jelzett költségvetési hiány nagysága – a járvány okozta nehézségek ellenére is – elfogadhatatlan. Az állam idei adóbevételei az aktuális előrejelzés szerint csupán 950 millió euróval maradnak el a tavalyiaktól, jövőre pedig már meg is haladhatják ezeket. Ha a vállalkozóknak, alkalmazottaknak és művészeknek nyújtott támogatás el is érné a 2 milliárd eurót, ilyen nagy deficit akkor is elfogadhatatlan” – tette hozzá Radovan Ďurana, az Iness gazdaságkutató intézet elemzője is. Szerinte a fő probléma az volt, hogy már az idei költségvetést is rosszul állították össze, a jövő évi büdzsé összeállításánál pedig nem vették kellőképp figyelembe az ország lehetőségeit.