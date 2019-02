Orbán Viktor hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be az évértékelőjén

A Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében a kormányfő kiemelte: mély összefüggés van a politika és gazdaság között, az eredmények sosem a vakszerencsének köszönhetők.

Felidézte: 2009-ben, a baloldali kormányzás vége felé közös vagyonunkat, tartalékainkat és a jövő lehetőségeit is felélték. Azt mondta, Magyarországnak nemcsak válságkezelő csomagokra, hanem teljes megújulásra, új irányra van szüksége. Ma a házasságkötések száma nő, a csecsemőhalandóság csökkent, a foglalkoztatás 55-ről 70-százalékra nőtt, a munkanélküliséget az egyharmadára vágták, a jövedelmeket folyamatosan növelik, a minimálbért több mint duplájára emelték - sorolta.

Orbán Viktor kijelentette: tíz év közös munkájának eredményeként a magyarok ismét hisznek a jövőjükben.

A kormányfő kijelentette: Magyarország az a hely, ahol mindenkinek jó lesz magyarnak lenni, és lépésről lépésre, kitartó munkával "fel fogjuk számolni a szegénységet Magyarországon". Úgy fogalmazott: "Ulti ellen ásszal, szegénység ellen munkával." Mindenkinek lesz munkája, otthona, minden gyermeknek lesz bölcsőde, óvoda, iskola, étkezés és tankönyv, lesz támogatás a fiataloknak, és jut mindenkinek tisztes idős kor is - sorolta Orbán Viktor.

Kifejtette: minden 40 év alatti nő az első házasságakor 10 millió forint kedvezményes kölcsönben részesülhet.

Bővítik a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) kedvezményes hitelét, amelyet két vagy több gyermek esetén használt lakások vásárlására is lehet fordítani. Már a második gyermeknél 1 millió forintot átvállalnak a nagycsaládosok jelzáloghiteléből.

Azok a nők, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól. Elindítják a nagycsaládosok autóvásárlási programját, legalább három gyermeknél a legalább hétszemélyes új autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást adnak autóvásárlásra.

Megvalósítják a teljes bölcsődei ellátást, 21 ezer új férőhelyet hoznak létre 3 év alatt. Bevezetik a nagyszülői gyedet (gyermekgondozási díjat), így a nagyszülők is maradhatnak gyeden a szülők helyett - sorolta a miniszterelnök.

"Az igazi nagy utazás még vár a magyarokra, és a legnagyobb győzelmek még csak most jönnek" - fogalmazott a kormányfő.

Beszédében bejelentette a középiskolai nyelvoktatás korszerűsítését, közölve: minden középiskolás a 9. és a 11. tanév nyarán kéthetes külföldi nyelvtanfolyamon vehet részt a kormány költségén.

Beszámolt továbbá arról, hogy a kormány döntése értelmében 700 milliárd forintot fordítanak egészségügyi fejlesztésekre, ideértve a budapesti centrumkórházak megépítését is.

DK: üres családpolitikai ígérgetés volt a beszéd

A Demokratikus Koalíció (DK) üres családpolitikai ígérgetésnek nevezte az Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi évértékelőjén elhangzottakat.

Gréczy Zsolt, a DK frakciószóvivője az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: az ország világosan értékelte a Fidesz családpolitikáját. Az elmúlt években 600 ezer magyar ment külföldre - zömében fiatalok -, lassan pedig eljön a kor, amikor külföldön több magyar születik majd, mint itthon. A párt nehezményezte, hogy Orbán Viktor beszélt bölcsődei ellátásról, miközben 2010-ben ő állította le a Gyurcsány-kormány bölcsődeépítési programját. Beszélt gyermekvállalásról, miközben 10 éve nem emelte a családi pótlékot, miközben országszerte hiány van gyerekorvosból, miközben épp most zárt be az ország legjobb koraszülött osztálya - hangsúlyozta.

"Idén is egy beteges hazudozó évértékelőjét hallottuk" - értékelt a DK-s politikus. "Valójában az idei év is a lopásról, az Orbán-család és a fideszes oligarchák gazdagodásáról, a lopott pénzen vett luxuséletmódjukról fog szólni, miközben az európai magyaroknak kuss a nevük a saját hazájukban" - fogalmazott. Az ellenállás idén is folytatódik - írta Gréczy Zsolt, a DK frakciószóvivője.

Liberálisok: a fiatalok elhagyják az országot

A Magyar Liberális Párt szerint a magyar fiatalok a "kilátástalanság, a Fidesz szabadságellenes politikája, a brutális léptékű korrupció, a széteső egészségügyi ellátás és az egyre gyatrább oktatás miatt" tízezrével hagyják el az országot évről évre.

A Liberálisok ezt a miniszterelnök vasárnapi évértékelőjére reagálva közölték az MTI-vel.

A liberális párt az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: Magyarország problémája továbbra sem a bevándorlás, hanem a kivándorlás. Az elmúlt két ciklusban több mint 230 ezer ember hagyta el az országot. Többségük családalapítás előtt álló fiatal, magasan képzett szakember, értelmiségi vagy diplomás.

Ez a Liberálisok szerint a Fidesz és Orbán Viktor felelőssége. "A miénk pedig az, hogy ennek a fiatalellenes politikának minél előbb véget vessünk" - írta közleményében a Magyar Liberális Párt.