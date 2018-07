Orbán teljes győzelmet aratott Simicska fölött

Budapest | Az immár exoligarcha 2010 után kvázi kormányfőként viselkedett néha, majd 2014 után jött a leszámolás Orbán részéről, ám Simicska nem adta fel a harcot – egészen mostanáig. A teljes kapituláció átrendeződést hozhat a médiapiacon is.

Nyerges Zsolt kormányközeli üzletember veszi meg Simicska Lajos minden üzleti, mezőgazdasági és médiaérdekeltségét – jelent meg egy közlemény szerda délelőtt, ami a magyar közélet egyik meghatározó politikai küzdelmének lezárását jelentette. Vége a 2015 február 6.-i „G-nappal” kezdődött korszaknak, a nevezetes betű és dátum azt jelzi, amikor Simicska Lajos nyilvánosan is „gecinek” titulálta Orbán Viktort, és megfogadta, hogy addig dolgozik a megbuktatásán, amíg csak erejéből telik.

Simicska és a Fidesz

Pedig a két egykori kollégiumi társ szövetsége nélkül sokáig el sem lehetett képzelni a Fideszt. Simicska a Fidesz parlamentbe kerülését követően rövid időn belül meghatározó szerepre tett szert a párt gazdasági hátországának és finanszírozásának kiépítésében, és ez a modell olyan sikeres volt, hogy az 1994-es választásokat követően még adósságoktól nyögő párt a 2002-es választási vereséget követően nyolc év ellenzéki létben is folyamatosan bővítette a hátországát, nemcsak pártközeli elemzőintézetek alakultak, de elindult a Hír TV és stabil finanszírozási háttérrel rendelkezett a Magyar Nemzet és a Heti Válasz is. Simicska Lajos befolyása a kormányzásra ezzel párhuzamosan viszont annyira megerősödött, hogy saját embereit ültethette több kormányzati csúcspozícióba (elsősorban a fejlesztések, beruházások területén, ahol az uniós pénzek becsatornázása folyt a Közgépbe, az oligarcha legfontosabb cégébe), és anekdotaként említik, hogy egy kormányülés után, amikor egy gazdasági döntést kellett meghozni, az illetékes államtitkár gyanútlanul azt mondta a teljesen ledöbbent Orbán Viktornak, hogy „rendben lesz főnök, Lajossal már leegyeztettük”.

Hangos szakítás

Hogy mi vezetett a szakításhoz, arra több verzió is van. Simicska Lajos maga azt nyilatkozta többször a G-napot követően, hogy elborzasztotta, Orbán Viktor mennyire kiszolgáltatja az országot az orosz érdekeknek, és a demokráciát korlátozó intézkedésekkel sem értett egyet. A kormányfőhöz közel állók azt állítják, Orbán megunta, hogy Simicska Lajosnak ekkora informális befolyása lett, ráadásul az oligarcha érdekeltségébe tartozó kormánypárti médiának sem szeretett volna már annyi állami hirdetést adni, mint korábban. A teljes igazság valószínűleg sosem derül majd ki, a lényeg, hogy amilyen szoros volt korábban a barátság, annyira zajos lett az elválás. A Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó médiumok ezután rövid idő alatt – a szerkesztőségek személyi állományának jelentős lecserélődésével – kifejezetten kormánykritikussá váltak (disclaimer: ennek a cikknek a szerzője is a Magyar Nemzet és a Hír Televízió munkatársa volt 2016 nyara és 2018 áprilisa között), a Fidesz és a kormány részéről pedig „bojkottot” hirdettek ellenük.

A szakítás természetesen Simicska Lajos gazdasági érdekeltségeit is érintette, elsősorban a Közgépet, melynek állami megrendelései hirtelen eltűntek, sőt, az állam részéről a futó projektekből is egyoldalúan kiszálltak, vagy éppen perelni kezdték különféle szabálytalanságokra hivatkozva a Közgépet. A helyzetre jellemző, hogy a Szolnokot elkerülő, a Közgép kivitelezésében zajló M4-es építését úgy állították le egyik pillanatról a másikra, hogy a kormány részéről még az addig elkészült rész-elemek állagmegóvásáról sem gondoskodtak sokáig.

A Jobbik támogatója

Simicska kitartani látszott, és a 2018-as választások közeledtével a tét is egyre nagyobb lett. A Fidesz részéről azzal vádolták, hogy „felvásárolta a Jobbikot”, tény, hogy a párt politikusinak jelenléte a kampányidőszakban hangsúlyosabbá vált a „Simicska-médiumokban”. A Fidesz újabb kétharmados győzelmét követően az egyik fontos nyitott kérdés éppen az volt, hogy mi lesz a cégbirodalommal és a médiával. Befelé korábban folyamatosan azt kommunikálta a tévé és a Magyar Nemzet vezetése is, hogy „Lajos kitart, pénz van, nem kell aggódni, bármi is lesz az eredmény” – ehhez képest a Magyar Nemzet megszüntetését már április 10-én bejelentették, ezzel párhuzamosan a Hír TV-ben csoportos létszámleépítésbe kezdtek. Innen már lehetett tudni, hogy Simicska elköteleződése mégsem olyan szilárd, mint korábban hangoztatta.

Lajos kapitulált

Ezek után érkeztünk el a július 4-i közleményhez Nyerges Zsoltéktól. A Népszavának az oligarcha egyik ismerőse arról beszélt, „Lajos most már elhiszi, hogy Orbán 2030-ig hatalmon maradhat, ahogy korábban mondta”, így pedig nincs értelme finanszírozni az egyébként éves szinten nagyságrendileg egy-egy milliárd forint veszteséget termelő tévét és a napilapot. (Ezzel együtt a szintén Simicska-érdekeltségű közéleti hetilap, a Heti Válasz kiadása is megszűnt.) Azt persze csak találgatni lehet, milyen alku állhatott a háttérben, de sejthető, hogy milliárdos nagyságrendről van szó. A 444.hu azt írta, Nyerges Zsolt csak átmenetileg tulajdonolja majd a Simicska-cégeket, melyek rövid időn beül Mészáros Lőrinc érdekeltségében köthetnek ki. Hogy a Hír Televízióval mi lesz ezek után, még erősen kérdéses, a munkatársak közül a legtöbben attól tartanak, a már nyíltan kormánypárti Echo Tévé mellett (ami egyébként szintén Mészáros Lőrincé, a tévé egyik karácsonyi buliját a felcsúti Puskás Arénában tartották például) nincs szükség egy másikra, így hamarosan bezárják a csatornát.

Egy korszak mindenképpen lezárult.