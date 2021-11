Oltási igazolást vagy tesztet kérhetnek a munkavállalóktól

Munkába már csak védettségi igazolvánnyal vagy negatív teszttel lehet menni – például ezzel az intézkedéssel reagált a romló helyzetre a kormány. Naponta már tartósan több ezer új fertőzött van és több tucat halálos áldozat. A Covid-automata értelmében jövő héttől az ország nagy része fekete lesz, a legszigorúbb korlátozások lépnek érvénybe, ennek ellenére a kormány nem tárgyalt a helyi kijárási tilalom bevezetéséről. Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő a kormányülés előtt még azt mondta, ezt a lehetőséget is megfontolják. Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter viszont azt mondta, a lockdown bevezetésével nem foglalkoztak, de felmerült, hogy a kórházakban szükség lesz bizonyos további intézkedésre. Úgy vélik, egyelőre a veszélyhelyzet kihirdetése nélkül is kezelhető a helyzet. Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter megerősítette, ha tovább súlyosbodik a járvány, elkerülhetetlenek lesznek a még szigorúbb korlátozások. A fekete járásokban előnyökhöz jutnak a védettek, az éttermek és egyéb létesítmények megnyithatnak, de ennek feltétele, hogy szigorúan ellenőrizzék az oltási igazolványokat. Mária Kolíková igazságügyi miniszter hangsúlyozta, a napokban a regionális közegészségügyi hivatalok kapacitásának növeléséről tárgyalnak. A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) rendelete alapján a kormány bizonyos járásokban bevezetheti az OTP-rezsimet a munkahelyen, tehát csak a beoltott személyek, és azok léphetnek be az, akik átestek a betegségen az oltatlanoknak tesztre kell menniük. A szerdai kormányülésen azokról a pontokról tárgyaltak a miniszterek, amelyekről a hétfői koalíciós tanács után Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő tájékoztatott. A szakmai konzílium javaslataihoz képest enyhébb korlátozásokkal rukkolt elő a kabinet, az egészségügyi miniszter azonban nem zárta ki, hogy a helyzet súlyosbodása esetén további szigorításokat eszközölnek.

Elsősorban az óvintézkedések betartásának hatékony ellenőrzését szeretnék elérni, de decembertől megváltozik a táppénz összege is. Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter ezzel a döntéssel nem értett egyet, ezért a szavazás során tartózkodott. Állítása szerint a karanténba került személyek nem éltek vissza a megemelt táppénzzel, azt pedig elfogadhatatlannak tartja, hogy a Szociális Biztosító azokat részesítse előnyben, akik az oltás ellenére is megbetegedtek. A kormány által jóváhagyott törvényjavaslatra még a parlamentnek is rá kell bólintania, Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter kérvényezte a gyorsított eljárást, amelyre pénteken kerülhet sor. Ezt követően Zuzana Čaputová államfő aláírásán múlik, mikor lép érvénybe a törvény.

Ellenőrzés

A javaslat szerint az éttermek, vendéglátóhelyek és egyéb szolgáltatások tulajdonosainak ellenőrizniük kell a kliensek védettségi igazolványát (oltási igazolást, negatív tesztet vagy a megbetegedésen való átesést igazoló orvosi papírt). Ha valaki elutasítja az igazolás felmutatását, a személyzet nem engedélyezi, hogy belépjen a létesítménybe. Ugyanez vonatkozik a tömegrendezvényre – a szervezőnek jogában megtiltani a belépést azoknak, akik nem tudják igazolni fertőzésmentességüket. A kormány nagyobb hatalmat adna a Közegészségügyi Hivatal kezébe – a higiénikusok az ellenőrzés során azonnal elrendelhetik a hely ideiglenes bezárását, akár a rendőrség bevonásával is. A rendőrök szintén ellenőrizhetik az oltási igazolványokat.

Orvosok védelme

Az egészségügyi dolgozók védelmének megerősítése érdekében új típusú kihágás is bekerült a törvénybe – az egészségügyi alkalmazottakat ért szóbeli támadásokat kihágásként fogja kezelni a rendőrség. Az elmúlt hetekben egyre több eset fordult elő, amikor az oltásellenesek megfenyegették az orvosokat, akik az oltás fontosságáról tájékoztattak.

Kihágást követ el az is, aki oltási igazolást hamisít, vagy hamis tanúsítványt mutat fel. A bírság összege elérheti az 1000 eurót, ha veszélyhelyzet idején történik, akár 1500 eurós büntetést is kiszabhatnak a hatóságok. A munkaadónak ellenőriznie kell, be vannak-e oltva az alkalmazottak, esetleg átestek-e a fertőzésen. Az azonban egyelőre kérdéses, ez a Covid-automata mely fázisaira lesz érvényes. „A Közegészségügyi Hivatal a kormány határozata alapján az egyes járásokban bevezetheti az OTP-rezsimet az alkalmazottak számára” – mondta Krajniak az ülés után. Azt, hogy mikor és hol kell előkészíteni az igazolást munkába menet, egyelőre nem pontosították, erről az aktuális járványhelyzetre való tekintettel dönthetnek a szakértők. Ha az alkalmazott nem rendelkezik igazolással, a munkaadó nem engedi be a munkahelyre. Ebben az esetben a koronavírustesztet a munkáltatónak kell biztosítania, Heger szerint azonban ehhez segítő kezet nyújt az állam, a konkrétumokat a napokban közlik.

Ha a dolgozó a tesztet is megtagadja, fizetetlen szabadságra kell mennie, vagy meg kell egyeznie a munkaadóval az egyéb lehetőségekről – például a szabadságról, vagy a home office-ról.