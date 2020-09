Betiltják a tömegrendezvényeket, kültéren is kötelező lesz a maszkviselés

A központi válságstáb néhány kivételtől eltekintve betiltotta a tömegrendezvények megtartását. Kivételnek számítanak az esküvők, a temetések, a közhivatalok ülései. A kivételek közé számítanak az olyan események is, ahol a szervezők az összes résztvevő esetében biztosítani tudják a negatív teszteket.

Betiltották tehát a kulturális, egyházi, sporteseményeket is. A családi összejöveteleket nem tudják betiltani, de nem javasolják a megtartásukat.

Szlovákia nem szigorít a magyar és az osztrák határon, mindkét ország a kevésbé rizikós országok között marad. Egyelőre nem terveznek ellenőrzéseket a határokon.

Az üzletekben és a bevásárlóközpontokban visszatér a látogatók számának korlátozása: 10 négyzetméterre egy bevásárló juthat. A szabályok betartását az üzlet alkalmazottainak kell ellenőrizniük a belépésnél.

Az éttermek 22:00-ig lehetnek nyitva, és csak azok a helyek, ahol ülni lehet. Az étel ablakon való kiadása és az ételkihordás engedélyezett.

A kormány szerdán dönt arról, hogy bevezetik-e a szükségállapotot.

Kültereken is kötelező a maszkviselés

Változnak a szájmaszk viselésére vonatkozó szabályok is. Belterekben továbbra is kötelező a masz viselése, mostantól azonban sportolás közben is erősen javasolják a maszkviselést pl. konditermekben. Októbertől a kültereken is kötelező a maszviselés, ha olyan emberek találkoznak (két méteres távolságon belül), akik nem élnek egy háztartásban.

A felső tagozatos alapiskolásoknak és a középiskolásoknak továbbra is hordaniuk kell a maszkot. Az alsó tagozatosok számára a maszkviselés ajánlott.

Matovič: súlyos a helyzet

Igor Matovič kormányfő elismételte, hogy nagyon súlyos a helyzet, és hogy a következő két hét eseményei már nincsenek a kezünkben - a most elfogadott intézkedések hatása csak ezt követően látszik majd.

Matovič felelősségre, szolidaritásra szólított fel mindenkit.