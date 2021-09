Október másodikán alakulhat meg a Szövetség (VIDEÓ)

Az egységes politikai szubjektum, a Szövetség nevű párt alakuló közgyűlésére október másodikán, Komáromban kerülhet sor. Minderről Agócs Attila, a Híd alelnöke, Farkas Iván, az MKP szakmai alelnöke és Mózes Szabolcs, az Összefogás vezetője kedden az Új Szó és a Trend közös konferenciáján beszélt Komáromban.

Megvan a bizalom

Az Új Szó szervezésében megvalósult panelbeszélgetés során, amelynek a pártegyesítésen túl Dél-Szlovákia gazdaságfejlesztése volt a témája, az MKP, a Híd és az Összefogás vezetői is optimistán látták a Szövetség létrehozásának esélyeit. Agócs elmondta, az egyesülési folyamat ezen fázisában nehéz meghatározni, hogy mitől függ a közös párt létrejötte. „A végjátékban vagyunk, a folyamatok már majdnem másfél éve zajlanak” – jelentette ki a Híd alelnöke. Arról is beszélt, hogy bár a külső szemlélő számára úgy tűnhet, hogy ez a folyamat helyben toporgás volt, de a valóságban fokozatosan haladtak előre. „Ma már megvan a kellő bizalom, úgy tűnik, a legfontosabb lépések még ezen a héten megtörténnek” – tette hozzá azzal, hogy a megállapodás részét képezik azok a demarkációs vonalak, amelyeket az egyes szereplők nem akarnak átlépni. Példaként az autonómia kérdését említette. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Híd elzárkózott attól, hogy a közös párt alapdokumentumába bekerüljön a területi autonómia fogalma, az MKP azonban feltételül szabta, hogy az önkormányzatiság megjelenjen benne. Ebben a kérdésben végül konszenzusra jutottak. Hangsúlyozta, szerinte az is fontos, hogy emberileg közelebb kerültek egymáshoz az egyes felek. Agócs ugyancsak kijelentette, nem tud a közös párt létrehozását meghiúsító tényezőről. „Természetesen minden oldalon vannak még kételkedők. Az a dolgunk, hogy őket a következő hónapokban meggyőzzük és a közös projekt oldalára állítsuk” – mondta a Híd alelnöke.



A több párt luxus

Az MKP alelnöke, Farkas Iván a pártegyesítés folyamatával kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy a múlt szombaton tartotta az Összefogás a közgyűlését, amikor is a párt a létrehozandó Szövetség alapdokumentumára cserélte az alapszabályát, ezzel pedig létrehozta a közös párt jogi kereteit. „Az MKP és a Híd most hétvégén tartja a kongresszusát, és legnagyobb valószínűség szerint a Szövetség október másodikán, szombaton tartja a kongresszusát” – mondta. „Nyugat-Európában a számbeli kisebbségek soraiban luxusnak tartják, hogy több pártjuk legyen, legtöbb helyen egy pártjuk van. Tizenkét év után itt az ideje, hogy felismerje a politikum és a szlovákiai magyarság, hogy nálunk is így kell cselekedni” – jelentette ki az MKP alelnöke. Arról is beszélt, hogy az MKP elnökségében a vitás kérdéseket lezárták, de hangsúlyozta, hogy a kérdésben még az Országos Tanácsuknak és a közgyűlésüknek is döntenie kell. „Megvárom a vitát, és azt követően azon leszek, hogy megtörténjen az összeborulás” – mondta arra a kérdésünkre, miként szavaz majd az utóbbi testületek ülésén.

Nincs akadály

Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke felidézte, hogy a mozgalmuk megalapítása Komáromban történt, tavaly augusztus 20-án pedig a mostani Új Szó–Trend konferencia helyszínén, a komáromi Tiszti pavilonban írta alá a három párt az egyesülésről szóló szándéknyilatkozatot. „Ha minden igaz, akkor a Szövetség alakuló közgyűlése is itt lesz” – tette hozzá Mózes. Elmondta, nem tud olyan politikai vagy jogi akadályról, amely megakadályozhatná a Szövetség létrejöttét. Kiemelte, innentől kezdve egyedül technikai jellegű kérdés, hogy a belügyminisztériumban hány napon belül iktatják a pártegyesítéshez szükséges dokumentumokat.

Arra a kérdésünkre, hogy október elején legnagyobb valószínűség szerint megalakul-e a Szövetség, az MKP, a Híd és az Összefogás vezető tisztségviselője is igennel válaszolt.

Az Új Szó és a Trend közös konferenciáján megvalósult beszélgetés során a pártok vezető tisztségviselőit gazdaságpolitikai témákról is kérdeztük. Az erről szóló összefoglalónkat jövő héten olvashatják.