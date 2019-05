Ökológusok, fiatalok és régi arcok az EP-ben

Szlovákiában 14 európai parlamenti képviselőt választottak meg a polgárok, egy viszont csak azután veheti át mandátumát, miután NagyBritannia kilépett az Európai Unióból. Egy, a belügyminisztérium által kidolgozott logikátlan és nehezen értelmezhető törvény szerint a hálátlan szerep a KDH képviselőjére, Miriam Lexmannra jutott, holott pártja több szavazatot kapott mint az SaS, amelynek kezdettől két képviselője lesz. Az összes jelölt közül Monika Beňová szerezte a legtöbb preferenciaszavazatot, még a győztes PS/Spolu pártkoalíció listavezetőjét, Michal Šimečkát is megelőzte.

Bejutottak az Európai Parlamentbe:



Michal Šimečka



Az Európai Parlamentben dolgozott Brüsszelben Boris Zala európai parlamenti képviselő irodájában, ezzel egy időben a CEPS (Center for European Policy Studies) agytröszttel is együttműködött. A Progresszív Szlovákia alapítója, 2018 januárjától a párt alelnöke. A pozsonyi születésű fiatal politikus a cseh külügyminiszter tanácsadójaként is dolgozott. Az Oxfordi Egyetemen szerzett diplomát 2013-ban politológia és nemzetközi kapcsolatok szakon. Szakmai pályáját a Sme napilapban és a brit Financial Times napilapban kezdte újságíróként.



Michal Wiezik



Tudós, egyetemi oktató (docens) és környezetvédő, a zólyomi Műszaki Egyetemen oktat. A Kárpátok hegység ősbükköseinek megőrzésére és védelmére dolgozott ki stratégiát. A választás előtt egy videófilmben figyelmeztetett a nyugat-szlovákiai, repülőkből történő permetezés veszélyeire, a környezetvédelmi minisztérium végül megtiltotta ezt a permetezést. A koalíción belül a Spolut képviseli.



Martin Hojsík



Genetikát tanult, 1993-tól környezetvédelmi aktivista. Pályafutását a Sloboda zvierat állatvédő szervezetben és a Greenpeace-nél kezdte. A Four Paws (Négy mancs) nemzetközi nonprofit szervezetnek is dolgozott, mely az állatokkal való emberséges bánásmódért harcol. Több nemzetközi, globális kampányban is részt vett, például az energiatakarékosságért, vagy a folyóvizek toxikus szennyezése elleni kampányban. A koalícióban a Progresszív Szlovákiát képviselte.



Vladimír Bilčík



Az Európai Unió a Szlovák Társadalomban a Külpolitikáért (SFPA) szervezet kutatási részlegét vezette éveken át. A 2016-os parlamenti választáson a Sieť választási listáján indult a 11. helyen, ám a parlamentbe nem jutott be. Miután megalakult Miroslav Beblavý pártja, a Spolu, elnökségi taggá választották. Az Amerikai Egyesült Államokban és Oxfordban tanult, a politológia tanszéken szerezett doktori címet Pozsonyban, jelenleg egyetemi oktató.



Monika Beňová



1999-ben Robert Ficóval megalapította a Smert, amelynek pártigazgatója lett. 2000 és 2006 között a párt alelnökeként dolgozott. 2004-től európai parlamenti képviselő, idén már negyedszer volt listavezető. Az EP-ben a szocialista frakció tagja, az elmúlt években a környezetvédelmi témákkal foglalkozott. A ’90-es években a magánszektorban tevékenykedett, és a Koliba rádiónak volt az igazgatója. A Bél Mátyás Egyetemen diplomázott a Politikatudományok és Nemzetközi Kapcsolatok Karán.



Miroslav Číž



2002 óta a Smer képviselője. 2006 és 2010 között volt a parlament alelnöke, jelenleg a Smer alelnöke. A rendszerváltás előtt tagja volt a kommunista pártnak, majd a demokratikus baloldalnak, később csatlakozott a Smerhez. A pozsonyi Comenius Egyetemen végzett a Jogi Karon.



Róbert Hajšel



A Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében (MGIMO) végzett. 1990 és 1992 között a Csehszlovák Hírügynökségnél dolgozott szerkesztőként, 1993-tól a TASR, később már az RTVS brüsszeli tudósítója volt. 2005-ben az Európai Parlament szlovákiai irodájának az igazgatója lett.



Milan Uhrík



A legfiatalabb szlovákiai európai parlamenti képviselő a politikába való belépése előtt informatikai menedzserként és fejlesztőként dolgozott. Jelenleg az ĽSNS alelnöke. 2015-ben az ő közreműködésével szerveztek tüntetést a menekültek ellen Bősőn. Nyitráról származik, a Szlovák Műszaki Egyetemen tanult kibernetikát, ahol 2012-ben doktorit is szerzett.



Miroslav Radačovský



A Poprádi Kerületi Bíróság volt bírója. Egy 1999-es közúti ellenőrzés során 18 adag kokaint és egy engedély nélkül tartott puskát találtak nála. A bíró azt állította, hogy a lefoglalt tárgyak a fiához tartoznak, akinek segíteni akart. Az ügy 2012-ig húzódott, végül Zsolnán felmentették. A nagyszalóki parcellák ügyében, amelyben Andrej Kiska is érintett volt, az államfő ellen döntött egy poprádi orvos javára. Az ítélet kihirdetése után Radačovský úgy nyilatkozott, hogy az elnöknek le kéne mondania hivataláról, és el kéne költöznie az USA-ba vagy Izraelbe. A kritikák után szögre akasztotta a talárt.



Ivan Štefanec



2006-tól 2015-ig volt az SDKÚ tagja, 2014-ben e párt színeiben lett az Európai Parlament képviselője. Az SDKÚ szétesése után a KDH tagja lett. Politikába való belépése előtt, 1994-től dolgozott a CocaCola szlovákiai irodájában, először mint pénzügyi igazgató, később mint főigazgató. 2004 és 2006 között a kormánynak dolgozott. A Magas-Tátra fejlesztéséért és felújításáért felállított bizottságból kiválva az euró bevezetésének megbízottja lett. Vágbesztercén született, egy helyi gépgyárban dolgozott mint számítástechnikai programozó.



Miriam Lexmann



Szlovákia Európai Unióba való belépése után a szlovák parlament Európai Parlamenttel való kapcsolattartója volt, de az Európai Tanácsban is szerzett tapasztalatot, és tanácsadóként is tevékenykedett az EP-ben. Brüsszelben a Nemzetközi Republikánus Intézet európai irodájának igazgatója és a KDH külpolitikai tanácsadója is volt. Ismert keresztény aktivisták közé tartozik, keresztény vezetőknek szervezett tanfolyamot, és fellép az abortusz ellen is. Pozsonyban született, ellenzéki családból származik.



Lucia Ďuriš Nicholsonová



Parlamenti képviselő és volt újságíró. 2010-ben lépett a politikába az SaS színeiben. A Radičovákormány idején a munka- család- és szociális ügyi minisztérium államtitkára volt. 2012-től képviselő, 2016-ban a parlament alelnökévé választották.



Eugen Jurzyca



A SaS képviselője, közgazdász. A Radičová-kormányban oktatásügyi miniszter volt, akkor még az SDKÚ tagjaként. Radičová a legrosszabb miniszterként jellemezte. Jelenleg az SaS közpénzekkel foglalkozó munkacsoportjának vezetője. Mielőtt belépett volna a politikába az INEKO gazdaságkutató intézet igazgatójaként dolgozott, tagja volt a Szlovák Nemzeti Bank tanácsának, és volt a Gazdasági Versenyhivatal alelnöke is. Az egykori pénzügyminiszter, Ivan Mikloš, valamint munkaügyi miniszter, Iveta Radičová szaktanácsadója is volt.



Peter Pollák



A szlovák parlament első roma származású képviselője. 2012 és 2016 között volt romaügyi kormánybiztos. Távozása után a roma aktivisták bírálták a maga után hagyott káosz miatt. Nevéhez kötődik az a törvénymódosítás, amely szerint a szociális segély feltétele a közmunka. Az OĽaNO elnöke, Igor Matovič az ő javára lépett vissza nem sokkal az európai parlamenti választás előtt. „Félek, hogy egy hét múlva a címlapok a fasiszta párt győzelméről fognak szólni. De rögtön alatta arról írnak, hogy egy romát is megválasztottak a parlamentbe” – indokolta Matovič a döntését.

