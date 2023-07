Ódor megbízik Hamranban

„Egyelőre nem tudok semmilyen zavaró körülményről. Ahogy az előző miniszter, Šimko is elmondta a távozásakor, hogy megbízik az országos rendőrfőkapitányban, ugyanúgy én is megbízom benne” – közölte Ódor a rendőrség vezetésével kapcsolatban. Feltételezi, hogy a rendőrség a továbbiakban is intenzíven fogja vizsgálni az országot aggasztó ügyeket, anélkül, hogy ebbe Ódor beleavatkozna.

Nem gondolja, hogy a belügyminiszter és az országos rendőrfőkapitány viszonyának érzelmi alapúnak kell lennie. Úgy véli, mindketten kellő szakemberek ahhoz, hogy ezt elkerüljék. Megállapította: a hiányos kommunikáció miatt is negatív érzések alakulhatnak ki. „Igyekszem megelőzni a problémákat, és elég proaktívan kommunikálni” – közölte.

Ódor hozzátette: a belügyi tárcán belül már megismerkedett a különféle részlegekkel. Az uniós források merítése élvez nála prioritást. Realistaként akarja megnézni az egyes projekteket, és ki akarja deríteni, hogy mit lehet tenni a fennmaradó pénz kimerítése érdekében. Hozzátette: a minisztérium következő fontos célja a választások problémamentes és átlátható folyamatának a biztosítása. Ezenkívül foglalkozni akar az Európában jelenleg nagy visszhangot keltő migráció kérdésével.

Šimko július közepén távozott a belügyminiszteri posztról. A visszahívását Ódor és Zuzana Čaputová államfő is azzal indokolta, hogy Šimko és a rendőrség vezetősége közötti bizalom csorbát szenvedett. Az államfő azzal érvelt, hogy szeretnék megőrizni a rendőrség személyzeti stabilitását. Elutasította, hogy valakinek a nyomására cselekedne. A kormányfő és az államfő is arról beszélt, hogy több mint húsz személy távozhat a rendőrség vezetőségéből.