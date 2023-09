Ódor: 500 katonát küldünk az illegális határátlépések nyomán kialakult helyzet kezelésére

Mindenekelőtt kivezénylik a hadsereget, hogy a rendőrség segítségére legyen a határsértőkkel kapcsolatos lépésekben. „Ötszáz katonáról beszélünk” – tette hozzá a miniszterelnök. Egyben módosítani fogják azt a törvényt, amely a szlovák rendőrséget arra kötelezi, hogy egy igazolást állítsanak ki a menekültek számára. Ezt csak egy lehetőségként hagyják meg a jogszabályban. A vonatkozó törvény módosítását gyorsított eljárásba utalják.



A menekültek ellátásának logisztikájába is bekapcsolódik a hadsereg. Így az ellátóközpontokban tartózkodó személyek száma csökkenhet, illetve az ezen központokban uralkodó körülményeken, higiéniai feltételeken is javítanak. A Szlovákia területére érkező határsértők kiutasítását akadályozza, hogy még érvényben van a koronavírus miatt kihirdetett rendkívüli állapot. A kabinet ezt a problémát is megoldja.



Az intézkedések okait a miniszterelnök a lakosság és az ország területén tartózkodó minden személy biztonságának garantálásában nevezte meg, de arra is figyelni szeretnének, hogy a megfelelő tájékoztatással elejét vegyék az álhírek rejedésének. A kormány egy kommunikációs kampányt is indít, hogy a lakosság nyomon követhesse, mit tesz az ügyben a kabinet.



Ódor kiemelte, nem tartja jónak, ha bizonyos politikai szubjektumok politikai tőkét kovácsolnak a menekültek kérdéséből.