Nyitott határátkelők, ingyenes tesztelés, időpont nélküli oltás - összefoglaltuk a legfontosabb változásokat

Vladimír Lengvarský bejelentette, néhány tesztet mégiscsak megtérítenek majd az egészségbiztosítók. Emellett az egészségügyi miniszter azt is elmondta, hogy a vakcinaközpontokban már az időponttal nem rendelkező személyeket is oltják majd.

A koronavírus delta variánsának felbukkanása miatt a határátkelést szabályozó rendszer hétfőtől narancssárga fázisba lépett, ami tulajdonképpen másodfokú riasztást jelent. Ebben a fázisban a rendőri ellenőrzések gyakoribbak, és a hatóságok munkáját a katonaság is segíti. Ha a helyzet tovább romlik, a rendőrség kiadhatja a harmadfokú riasztást, és már minden hazatérőt ellenőriznének.

Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter azonban beismerte, nem tudnak annyi rendőrt biztosítani a határellenőrzésre, mint ahányat a járványbizottság elképzelt. Ennek eredményeként nem maradt más választásuk, mint lezárni a „kisebb, kevésbé forgalmas“ átkelőket. A határvidékén élő lakosok azonban tiltakoznak, például a cseh–szlovák határon levő Verbóc községben kisebb tüntetés is volt.

Végül Mikulec a szerdai kormányülés után megígérte, hogy vasárnapig több kisebb határátkelőt is megnyitnak, például a már említett verbócit. A belügyminiszter hozzátette, amint erre képesek lesznek, a beoltottak számára külön sávot alakítanak ki, hogy ne legyen akkora torlódás a határokon.

Roman Mikulec belügyminiszter kénytelen volt módosítani a korábbi intézkedéseket - TASR-felvétel

Hogy pontosan melyik átkelőket nyitják újra, arról később tájékoztatnak, mivel az egészségügyi minisztérium még tárgyal az ingázók képviselőivel. Viszont Mikulec azt is közölte, ha a szomszédos országokban romlik a helyzet, újabb szigorítás lesz a határon.

Mégis lesz ingyenes tesztelés

A múlt héten nagy felháborodást váltott ki, hogy az új járványügyi óvintézkedések értelmében a beoltott személyeknek nem lesz szükségük negatív tesztre, ha valamilyen rendezvényre szeretnének menni, a nem beoltottaknak viszont igen, ráadásul ezeket saját zsebből kell kifizetni. Az intézkedés a nem beoltott ingázókra is érvényes, nekik hétnaponta új PCR-tesztet kellene csináltatniuk, hogy probléma nélkül átkelhessenek a határon. Egy PCR-teszt ára 35 és 70 euró között mozog, így havonta akár több száz eurót is el kellene költeniük a tesztelésre.

Az intézkedést az ellenzék élesen bírálta, de megosztotta a koalíciót is. Vladimír Lengvarský (OĽaNO) szerdán azt mondta, jövő hétfőn összeül a Koalíciós Tanács, ahol arról fognak egyeztetni, hogy az egészségbiztosítók bizonyos számú tesztet mégiscsak megtérítsenek az embereknek.

A PCR-tesztek ingyenesek lesznek, de arról még nincs egyezség, hogy havonta hány tesztre jogosultak az állampolgárok.

Az antigénteszteket Lengvarský szerint szimbolikus összegért fogják végezni. Pontos számot nem tudott mondani, de annyit elárult, hogy legfeljebb 10 euróról lehet szó. Ezekkel viszont az a probléma, hogy a határátkelésnél nem fogadják el őket, a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZSR) határozatában csakis a PCR-tesztekről esik szó. Az egészségügyi miniszter azt mondta, az antigénteszteknek az emberek főként belföldön vehetik hasznát, például a fürdőkbe való belépéskor elfogadják majd a 24 óránál nem régebbi negatív antigéntesztet is.

Meghívó nélküli oltás

A fent említett intézkedéseket az egészségügyi minisztérium elsősorban azért vezette be, hogy motiválja az embereket az oltás beadatására. Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) vezetője szerdán elmondta, hogy a vakcinák első dózisát eddig 2 085 464 személynek adták be (a lakosság 37 százaléka), a második adagot pedig 1 686 288 személy kapta meg (a lakosság 31 százaléka). Az utóbbi hetek adataiból az látszik, hogy a második dózissal beoltott személyek száma lassacskán megközelíti az első dózissal beoltott személyek számát. Ennek egyrészt az az oka, hogy egyre több módon lehet hozzájutni az oltáshoz, másrészt viszont egyre inkább csökken az érdeklődés az első dózisra regisztrálók körében.

Lapunk kedden beszámolt róla, hogy a legnagyobb pozsonyi vakcinaközpontban úgy próbálták növelni az oltási kedvet, hogy azokat is beoltották, akik előzetesen nem regisztráltak az elektronikus váróterembe, így nem is rendelkeztek időponttal. A fővárosban 2 nap alatt több mint 2000 embernek adták be így a vakcinát. Lengvarský elmondta, hogy a közeljövőben már az összes oltóközpontban engedélyeznék az időpont nélküli vakcinázást.

Matovič nem ad pénzt

A tárcavezető az oltás népszerűsítése érdekében egy komolyabb oltási kampányt is el akart indítani, de mint kiderült, a pénzügyminisztérium erre nem különít el forrásokat. Igor Matovič (OĽaNO) tárcavezető a szerdai kormányülés után azt mondta, nem támogatja az ötletet, hogy néhány kiválasztott sajtóterméknek milliókat küldjön, pusztán azért, hogy azok hálából kedvesnek állítsák be a minisztert. Az egykori miniszterelnök úgy véli, hogy az efféle kampány egyébként sem lenne sikeres.

„Ha valaki azt gondolja, hogy néhány naiv reklámfelület meggyőzi azokat, akik nem akarnak oltakozni, akkor az maga is naiv”

– jelentette ki Matovič, hozzátéve, hogy az egészségügyi tárcától ugyan kaptak arra vonatkozó adatokat, hogy milyen újságban szeretnének hirdetni és mennyiért, de ezek az adatok rendkívül felszínesek voltak.

45 új fertőzött

Az alacsony oltási hajlandóságot leszámítva Szlovákiában a többi koronavírussal kapcsolatos mutató egyelőre jól alakul. A fertőzöttek előző heti átlaga 62-ről 32-re esett vissza, ez 48 százalékos csökkenést jelent. A képet kissé árnyalja, hogy az egészségügyi minisztérium friss adatai alapján kedden 45 új fertőzöttet azonosítottak, ami az utóbbi napokhoz képest kiugróan magas adat. Mišík ezzel kapcsolatban azt mondta, nem kell rögtön a delta variánsra gondolni, elképzelhető, hogy csak átmeneti növekedésről van szó, ezért nem is érdemes messzemenőbb következtetéseket levonni.

A kórházban kezelt személyek száma is csökken. Az előző héten még 120 olyan betegről számoltak be, akiknél már kimutatták a fertőzést, a számuk most 81-re csökkent. Emellett további 34 személyt tartanak bent, akik a teszteredményre várnak. A reprodukciós szám 0,79 és 0,81 között mozog, vagyis az előző héthez képest nem változott.

Három sárga járás

A regionális járványtérkép alapján úgy tűnik, hogy a Covid-automata bevezetése óta még egyszer sem volt ilyen kedvező a járványhelyzet, mint most. A jövő héttől ugyanis már csak három járás lesz sárga besorolású, a többi zöldre vált, ami egyúttal a legenyhébb járványügyi intézkedéseket is jelenti.

Szigorúbb korlátozások már csak a Homonnai, a Stubnyafürdői és a Rózsahegyi járásban lesznek. Ezekben a régiókban az éttermekben még szabályozzák az ülésrendet (beltérben legfeljebb 6 személy ülhet egy asztalnál, kivéve, ha családtagokról van szó), a tömegrendezvényeken pedig kevesebben vehetnek részt (állórendezvényeknél kültéren 250, beltérben 100 személy; ülőrendezvényeknél kültéren 500, beltérben 250 személy). Ha a következő héten is kitart a pozitív trend, akkor hónapok után először fordulhat elő, hogy az egész országban azonos intézkedések lesznek érvényben.