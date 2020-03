Nyakunkon az újabb gazdasági válság

Sokk a New York-i tőzsdén: az USA öt legértékesebb technológiai cége egyetlen nap alatt 321,6 milliárd dollárt veszített a piaci értékéből. - TASR-felvétel

Az olajárak csaknem 30 éve nem látott hétfői zuhanása és a koronavírus terjedése miatt a világ tőzsdéin is kitört a pánik. Az amerikai tőzsdeindexek közül a Dow Jones 2008 óta nem zuhant ekkorát, mint most. A tőzsdepánik a második nyugdíjpillérben takarékoskodóknak is hatalmas érvágást jelent.

Hatalmas eladási hullám tarolta le hétfőn a Wall Streetet. Az amerikai tőzsdeindexek közül a Dow Jones csaknem 8 százalékot veszített az értékéből. Az elemzők szerint már csak fekete hétfőként emlegetett nap 2008 decembere óta nem látott vérfürdőt okozott a tőzsdéken. Az USA öt legértékesebb technológiai cége (Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, a Google mögött álló Alphabet) 321,6 milliárd dollárnyi piaci értéket veszített. Az Egyesült Államokban ráadásul a tőzsdenyitás után az S&P 500 index 7 százalékot meghaladó esést produkált, aminek következtében életbe lépett az automatizmus, amely ilyenkor 15 percre felfüggeszti a kereskedést. Ez azért is különleges, mert a jelenleg hatályban levő, 2013-ban bevezetett vészrendszer eddig még soha nem kapcsolt be rendes (tehát nem határidős) kereskedés idején. Az európai tőzsdék többsége is 8–10 százalék közti mínuszban zárt.

Sötét jóslatok

A részvénypiacok hétfői zuhanása után keddre némiképp ugyan javult a hangulat, az ázsiai tőzsdék emelkedése után Európában is erősödtek az irányadó részvényindexek, az elemzők szerint azonban továbbra is nagy a piaci bizonytalanság, és bármilyen negatív hírre újabb esés jöhet.

„A tőzsdék látványos hétfői zuhanása egy a 2008-ashoz hasonló gazdasági válság kezdetét jelentheti. A részvényárak csökkenése nem áll meg, és az elkövetkező hónapokban már nőhet a munkanélküliség és a lakossági fogyasztás is visszafogottabb lesz”

– állítja Peter Bálint, az Infinity Capital Group Rt. igazgatótanácsi tagja, aki szerint fel kell készülnünk a nehezebb időkre.

Bajban a 2. nyugdíjpillér

A tőzsdék zuhanását a második nyugdíjpillérben takarékoskodók is megérzik. Hogy a hétfői zuhanás mekkora érvágást jelent számukra, azt egyelőre az elemzők sem tudják felmérni, hogy azonban nem pár centes veszteségről van szó, azt már az elmúlt hetek fejleményei is alátámasztották. Egy héttel ezelőtt az indexált alapok pár nap alatt 9–13 százalékos zuhanást produkáltak, néhány részvényalap pedig 11 százalékot is veszített az értékéből. A második nyugdíjpillér nem garantált alapjai akkor öt nap alatt 287 millió eurós mínusszal zártak. Miroslav Kotov, az Allianz – Szlovák Magánnyugdíjpénztár (ASDSS) igazgatótanácsának az elnöke szerint a részvényalap az idei év elejétől 7 százalékot vesztett az értékéből, az elemzők szerint ezért a takarékoskodóknak nem ártana elgondolkodni azon, hogy legalább átmenetileg a biztonságosabb alapokba helyezik át a megtakarításaikat. A tét nem kicsi, hiszen a második nyugdíjpillérben a nagyjából 1,4 millió takarékoskodó számláin mintegy 9,3 milliárd euró található.

(mi, TASR, MTI)