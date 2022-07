Nő az érdeklődés a HPV elleni védőoltás iránt

Májusban az Általános Egészségbiztosító (VšZP) 2133 tizenkét éves, illetve a 13. életévét még be nem töltött biztosítottja kapta meg a HPV elleni védőoltást. „Ez azt jelenti, hogy jelentősen megnőtt az érdeklődés az oltás iránt” – mondta Ivana Štefúnová, a kommunikációs osztály munkatársa, és hozzátette, áprilisban ehhez képest összesen 137 gyerek kapta meg a vakcinát.

A Dôvera egészségbiztosító is megnövekedett érdeklődésről számolt be a HPV elleni vakcinát illetően: májusban 1512 tizenkét éves gyereket oltottak be, míg áprilisban 280-at. Az adatokat Matej Štepianský, a biztosítótársaság PR-szakértője bocsátotta a TASR rendelkezésére.

Az Union egészségbiztosító is nagyobb érdeklődést regisztrált. Beáta Dupaľová Ksenzsighová szóvivő tájékoztatása szerint májusban 535, míg áprilisban 73 gyereket oltottak be.

Májustól teljes egészében megtérítik az egészségbiztosítók a 13. életévükben járó gyerekek HPV elleni védőoltását. Eddig részben térítették az oltás költségeit. A védőoltás beadása a szexuálisan még nem aktív életkorban ajánlott. A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) tájékoztatása szerint azonban később is érdemes beadni a vakcinát.

A humán papillomavírus az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzés, de például érintéssel, szennyezett tárgyak útján is átvihető, vagy a szülés során is fertőzhet. Az ÚVZ tájékoztatása szerint a legtöbb esetben magától elmúlik a fertőzés, anélkül, hogy bármilyen tünetet okozna. Egyes HPV-vírusok azonban évekig a szervezetben marad, és rákot okozhat.