Nivy: sokkal több mint buszpályaudvar

Az új buszpályaudvar jelképes megnyitására csütörtök reggel 9-kor került sor, ekkor azonban már menetrend szerint zajlott a közlekedés. „Bízom benne, hogy abból a helyből, ahonnan azelőtt menekültek az emberek, olyan pályaudvar válik, amelyet mindenki megkedvel” – mondta René Popik, az építkezést kivitelező HB Reavis vezérigazgatója. A pályaudvar üzemeltetője a következő 40 évben a Slovak Lines lesz, éppen ezért Pavol Labant, a vállalat vezérigazgatója vette át a szimbolikus buszjegyet. Az ünnepélyes megnyitón azt mondta, az első autóbusz hajnali 3-kor indult el, reggel óta pedig gond nélkül érkeznek és távoznak a regionális közlekedés buszai is. Juraj Droba pozsonyi megyeelnök kiemelte, a pályaudvar a főváros és Pozsony megye kapuja is egyben. „Örömmel tölt el, hogy egyedülállóan néz ki, és tudomásom szerint nincs sok olyan európai város, amely ilyen korszerű és magas színvonalú buszpályaudvarral rendelkezik” – mondta.

A felújított épület szerinte meghozhatja az emberek kedvét a tömegközlekedéshez, amire egyébként nagy szükség lenne, a megyében ugyanis a lakosok 75%-a autóval közlekedik és mindössze 25%-uk választja a tömegközlekedés valamely formáját. Hangsúlyozta, végre nem kell szégyenkezni a pozsonyi buszpályaudvar miatt. Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere elárulta, a megnyitó előtti napon Malomligetről készült régebbi fotókat nézegetett, és az jutott eszébe, hogy nem nehéz 10 különbséget találni az új és a régi viszonyok között. Hangsúlyozta, a fejlesztővel sikerült javítani a projekten, ennek köszönhető, hogy nem csökkent a parkolóhelyek száma, szélesebb kerékpárutak és járdák épültek, valamint több növény zöldíti a környéket. „Örülök, hogy Pozsonyban a két pályaudvar közül legalább az egyik világszínvonalú lesz” – mondta, majd hozzátette, az állammal közreműködve mindent megtesz azért, hogy a vasúti főpályaudvar felújítására is sor kerüljön.

Ozsvald Erzsébet, Pozsony megye alelnöke és fővárosi képviselő érdeklődésünkre elmondta, két és fél évvel ezelőtt, 2019 februárjában, amikor szóba került, hogy a felújítási munkálatok miatt korlátozni kell a forgalmat a városban, tartott tőle, hogy ez rosszul érinti majd az embereket. „Nagyon kellemesen meg vagyunk lepődve, nagyon örülünk annak, hogy nemcsak európai, de világviszonylatban is az egyik legszebb autóbusz-pályaudvar épült meg itt Pozsony területén” – tette hozzá. Kérdésünkre, ez a lépés valóban hozzájárulhat-e az autók számának csökkenéséhez a városban, illetve, hogy a fővároshoz közeli települések lakosai inkább a tömegközlekedés mellett döntenek-e, úgy fogalmazott, ez egy összetett probléma, és több tényezőt is figyelembe kell venni, mint például a koronavírus-járványt, ami miatt szintén sokan inkább saját autóval utaznak. „Az a célunk, hogy minél kulturáltabb és jobb körülmények között tudjanak az emberek a tömegközlekedési eszközökkel bejutni Pozsony belvárosába. Majd felmérjük ennek az eredményét is” – zárta az alelnök.

Labirintus

A pályaudvar különlegessége, hogy a föld alatt található, méghozzá a Nivy komplexum mínusz egyes emeletén. Az utasok az új bevásárlóközponton keresztül tudják megközelíteni a buszállomást. A parkolóházra emlékeztető terem hatalmas, 30 ezer négyzetméteren 36 felszállóhely várja az utasokat. Az első 11 a nemzetközi és távolsági járatok számára van kialakítva, a további 25 pedig a Pozsony és a kisebb városok közti összeköttetésre szolgál. A váróterem elegáns, nagy méretű információs táblák, számos pénztár, USB-feltöltés lehetőségével ellátott padok, kávézók és kulturált illemhelyiség – mindez néhány méterre megtalálható a perontól. A kényelem garantált, de az első napon nem mindenki érezte úgy, hogy a korszerű felszerelés megkönnyíti az utazást, épp ellenkezőleg. A hatalmas épületben nem egyszerű tájékozódni, „az egészet meg kell kerülni, ezért fogom lekésni a buszt” – panaszolta sietve egy hölgy, aki épp útbaigazítást kért. „A réginek jobban örültem, ha későn is érkeztem, láttam a buszt, és tudtam, hogy elérem-e vagy sem. Ez itt olyan, mint egy labirintus” – véli Igor, aki Nagyfödémesre utazott Pozsonyból. Jó dolognak tartja, hogy buszra várva lehet vásárolni, emlékeztetett viszont, hogy ahhoz pénzre is szükség van, amit „nehéz megkeresni, és könnyű elkölteni”, főleg akkor, ha két iskolás gyermek is van a családban. Milannal, a dunaszerdahelyi SAD közlekedési vállalat buszsofőrjével a bevásárlóközpont tetején kialakított zöldövezetben beszélgetünk. „Nagyon tetszik. Azt hittem, már nyugdíjas leszek, mire elkészül, nem bíztam benne, hogy még dolgozni fogok, mikor befejezik” – mondta mosolyogva.

Sok újdonság

A komplexum 2000 parkolóhelyet biztosít, érdekesség, hogy Szlovákia első földalatti körforgalma is itt található, amely egyben a Nivy mélygarázs főbejárata is. A gyalogosok három bejáraton át léphetnek be a központba, az egyik éjjel-nappal nyitva lesz. A zöld tetőtér kiváló megoldás, parkosított környezetben játszótér, futópálya, edzőzónák, piknikhelyek állnak a látogatók rendelkezésére. A bevásárlóközpontban számos üzletet találnak, egyelőre azonban nagy a készülődés, nem mindenki érkezett szeptember végére a nyitással. Emellett színes az ételsarok kínálata, de ami ennél is izgalmasabb, hogy a piacon egész nap tudunk friss árut vásárolni.

Az épület bejáratánál található a robotizált kerékpártároló torony, amelybe 25 másodpercig tart elhelyezni egy biciklit. A Cyklokoalícia szervezet szerint azonban nem kimért a tárolási díj, ha valaki például busszal megy munkába, akkor órákig hagyja ott a kerékpárt. A negyedik óra után minden megkezdett óráért egy eurót kell fizetni, így szerintük ezt nem lehet olyan intézkedésnek tekinteni, ami támogatja a biciklizést.