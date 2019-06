Megvonta a támogatást a magyar kormány az alistáli szélsőséges rendezvénytől

Az Oi-Kor zenekar Skinhead nóta c. számának egyik sora így szól: Gyűlölnek és szeretnek, éljenek a skinheadek! (Képarchívum)

Miután lapunk felhívta rá a figyelmet, hogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) nemzeti radikális szervezetnek az Alistál községben megrendezett eseményét a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága is támogatta, az ügy iránt a Politico nemzetközi lap európai szerkesztősége is érdeklődni kezdett. Ezt követően a magyar miniszterelnökség, amelyhez az államtitkárság is tartozik, megvonta az anyagi támogatását a Felvidéki Magyar Szigettől.

A miniszterelnökség csütörtöki közleménye szerint, a hivatalt vezető miniszter, Gulyás Gergely utasította a Bethlen Gábor Alapot (BGA), hogy vonja meg a félmillió forintos támogatást a rendezvénytől. A közlemény szerint „egy centtel sem” támogatják a Felvidéki Magyar Szigetet. A Nemzetpolitikai Államtitkárságnál az iránt érdeklődtünk, hogy mi volt a támogatás megvonásának pontos oka, de erre a kérdésre nem kaptunk választ.

Dobay Gergely, a HVIM szlovákiai szervezetének szervezője a rendezvény nevében lapunknak pénteken elmondta, a támogatás kiesése a fesztivál szempontjából irreleváns. A nemzeti radikális mozgalom pénteken azonban egy sajtónyilatkozatot is közreadott, amelyben a magyar kormányt elvtelennek és gyávának nevezik. „A Fidesz engedett a Soros-ügynökök brüsszeli nyomásának, amikor visszavonta a fesztiválunk támogatását” – fogalmaz a nyilatkozat, amelyben azt is kifogásolják, hogy a BGA uram-bátyám elv alapján oszt pénzt. A közleményben azt írják, a megvont támogatás miatt pert indítanak. A szélsőséges fesztivált végül a támogatás megvonásának ellenére megtartották.

A Felvidéki Magyar Sziget zenei programjában szerepel például az OiKor nevű együttes, amelynek egyik ismert dala a Skinhead nóta címet viseli. A szélsőséges fesztivál egyik meghívott vendége Toroczkai László, a magyarországi Mi Hazánk Mozgalom szélsőjobboldali párt elnöke. Toroczkai egyébként a HVIM alapítója is egyben. A pártvezető nem rejti véka alá a roma- és zsidóellenes érzelmeit. A Politicónak sikerült megszólítania egy vezető fideszes tisztségviselőt, aki a nevének elhallgatása mellett a magyar kormánypárt és a Mi Hazánk Mozgalom kapcsolatáról elmondta: „Toroczkai és pártja azt a radikális jobboldalt képviseli, amely ugyan kritikus a Fidesszel szemben, de lojális hozzá.” A lap kiemeli, a magyar kormányközeli média aránytalanul nagy teret ad a viszonylag kicsi támogatottsággal rendelkező Mi Hazánk Mozgalomnak. Cserébe a mozgalom gyakran támogatja a Fidesz céljait.

Hunyadi Bulcsú, a Political Capital szélsőségesekkel foglalkozó szakembere kérdésünkre elmondta, Toroczkai pártja nem csak az országos sajtóban kap nagy teret. Amikor a mozgalom vidéki városokban tart lakkossági fórumot vagy kampányrendezvényt, arról sokszor beszámol a helyi, fideszes sajtó. „Ez elképzelhetetlen más ellenzéki pártok esetében” – tette hozzá. A szakértő elmondta, a kormányközeli sajtó a Mi Hazánk Mozgalom esetében nem kérdez rá a szélsőséges kijelentéseikre, akcióikra, a pártban szerepet vállaló, korábban szélsőséges szervezetekben tevékeny személyekre.