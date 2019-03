Nincs egyezség az adócsökkentésről

Hétfőn este ülésezett a koalíciós tanács először a Híd elnöke, Bugár Béla nélkül, aki jelenleg gerincműtétjére vár. A koalíciós tanács ülésén Bugárt helyettesítő Sólymos László környezetvédelmi miniszter elmondta, csak a májusban kezdődő parlamenti ülésen foglalkoznak a témával. Hátra van még ugyanis a csomagok egyes pontjainak részletes szakmai tárgyalása. „Meg kell vizsgálni, milyen hatással lenne mindez a költségvetésre” – mondta lapunknak a tárcavezető.

Bastrnák Tibor, a Híd frakcióvezetője hozzátette, az adócsökkentési csomag csak a következő költségvetési évtől léphet érvénybe, addig pedig új pénzügyminiszter is lesz, hiszen Peter Kažimír (Smer) tárcavezetőt a Nemzeti Bank elnökévé nevezték ki.

Korábban az SNS és a Híd is beadott egy olyan javaslatcsomagot, amely az adók csökkentéséről szól. A nemzetiek javaslata szerint például minden élelmiszer és a nyomtatott sajtótermékek áfakulcsát is 10 százalékra csökkentenék. Ezen túl el szeretnék érni, hogy minden munkavállalónak évente legalább 25 nap szabadság járjon. A Híd pedig azt szeretné, ha nagyobb lenne az adóalap adómentes része. Az összeg a létminimum 19,2-szereséről a 22,7-szeresére emelkedne. Hasonló módon növelné az adóalap házastárs után járó adómentes részét is. Az előzetes becslések szerint az SNS csomagja jelentősen nagyobb hiányt okozna a költségvetésben, mint a Hídé.