Nicholson: Az olasz maffia állhat Kuciak meggyilkolása mögött

Pozsony | Meglepő kijelentést tett Tom Nicholson, az ismert oknyomozó újságíró kollégája, Ján Kuciak meggyilkolásával kapcsolatban. Véleménye szerint az olasz maffia állhat a fiatal újságíró halála mögött.

Ján Čižnár főügyész mai sajtótájékoztatóján azt mondta, segíthetne az ügy felderítésében, ha tudnák, min dolgozott utoljára Kuciak. Tom Nicholson a Denník N-nek azt mondta, a múlt héten még levelezett Kuciakkal, mivel az Aktuality.sk újságírója egy olyan ügynön dolgozott, melyen ő maga is.

Az újságírók állítólag az olasz maffia feltételezhető kelet-szlovákiai tevékenységét akarták felgöngyölíteni. Nicholson szerint ugyanis a maffia az európai pénzalapokat dézsmálja itt, majd visszajuttatja őket Olaszországba – ráadásul ezt már csinálják egy ideje, és szervezőik a politikai elit körében is jó kapcsolatokkal rendelkeznek. A folyamat Nicholson szerint egyszerű: felvásároltak több korábbi szövetkezetet, majd úgy tettek, mintha biogazdálkodást folytatnának ott, és erre dotációkat vettek fel. "Ha megnézik a neveket, rájönnek, hogy ezek az emberek már a 90-es évek közepétől itt vannak. Úgy gondolom, hogy lassan kiépítették a politikai kapcsolataikat és ismeretségi körüket, méghozzá úgy, hogy minden kormány idején sikerült befolyásolniuk az európai pénzek elosztását" – mondta a lapnak Nicholson, akinek tudomása szerint Kuciak egy olyan csoporttal dolgozott, melynek a calabriai 'Ndrangheta maffiacsoporttal lehetett kapcsolata.

Nicholson jelezte azt is, hogy a szálak szlovák politikusokhoz is vezethetnek, az európai alapok csapolásának vélhető szervezője 2016-ban a választások előtt a Facebookon három smeres politikus, Stanislav Kubánek, Peter Chudík és Viliam Jasaň nevét is emlegette, mint akiket szerinte választani kell. A posztot később állítólag törölte.

Arra a kérdésre, hogy mit gondol arról, hogy a kormány egymillió eurót ígér annak, aki nyomravezeti a rendőrséget Kuciak ügyében, azt mondta: szerinte a kormány már tudja, ki áll az egész ügy mögött. (Denník N, fm)