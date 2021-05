Népszámlálás: az önkormányzatok mindent megtesznek, hogy növeljék a részvételt

A gyakorlat azt mutatja, az önkormányzatok igyekeznek eljuttatni az ívet mindenkihez, aki önállóan nem tudta kitölteni az interneten a kérdőívet.

Önkormányzatok szerepe

A számlálóbiztosok csak abban az esetben látogatják meg az embereket, ha ezt ők telefonon vagy e-mailben igényelték a helyi községi hivatalban. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük Bukovszky László kisebbségi kormánybiztost, aki úgy véli, ez nem jelenti azt, hogy a falvak és városok vezetői aktívan ne járulhatnának hozzá a polgárok motiválásához. „Információim szerint minden önkormányzat betekintést nyer abba, hányan vettek részt a népszámláláson az adott településen. Éppen ezért úgy gondolom, senki sem tilthatja meg nekik, hogy aktív szerepet vállaljanak a népszámlálás asszisztált szakaszában. Szerintem adva van a lehetőség, és az lenne a legjobb, ha ezt az önkormányzataink is tudatosítanák. Függetlenül az általános trendtől, proaktívan vehetnének részt a népszámlálásban” – osztotta meg lapunkkal Bukovszky.

Zajlik a mozgósítás

A hétfőn startoló második fordulóról Polák Lászlónál, Ekecs község polgármesterénél is érdeklődtünk. A csallóközi településen a községi hivatal épületében alakították ki a kapcsolattartó helyet, ahol egy erre kijelölt személy tájékoztatást nyújt a kérdőív kitöltésével kapcsolatban, és helyben el is küldi a szükséges adatokat. A kezdeti stádiumra való tekintettel egyelőre nem volt túl nagy érdeklődés, a technikai eszközök üzembe helyezése is a nap folyamán zajlott. Az online kitöltésben a lakosok 91,88 százaléka vett részt, ami azt jelenti, körülbelül 200-220 ember hiányzik már csak a nyilvántartásból. „Az internetes szakasznak is megvolt az előnye, a lakosok a modern kor vívmányait használhatták ki. Az emberek nagy része ezt díjazta is, élvezték, hogy ők maguk, otthonról be tudják jelenteni a családtagjaikat is” – mondta Polák.

Monozlai Tímea, a hivatal munkatársa hangsúlyozta, attól függetlenül, hogy bár aktívan nem kereshetik fel azokat, akik nem vettek részt az internetes kitöltésben, mindent megtesznek azért, hogy a lehető legtöbben kapcsolódjanak be a következő hat hét folyamán. A népszámlálást elmondása szerint számos felületen propagálják – a község honlapjától kezdve a kábeltévé helyi adásán és a hangosbemondón keresztül mindenhol közölnek a témával kapcsolatos felhívásokat. „Hivatalosan nem mehetünk oda senkihez, hiába tudjuk, hogy az adott személy még nincs megszámolva, ha ő maga ezt nem igényli, nem kereshetjük fel” – folytatta Monozlai.

- Somogyi Tibor felvétele

Fontos, ki kérdez

A roma közösségek számbavétele az elmúlt években is rendszeresen gondot okozott, most ezt még kedvezőtlenebb feltételek mellett kell végrehajtani. Bukovszky szerint azonban erre is fel lehetett készülni. „Úgy tudom, a marginalizált roma telepek esetében a romaügyi kormánybiztos elég erős mozgósítást eszközölt. Ha arról beszélünk, hogy a romák körében alacsony volt a részvétel, akkor ez elsősorban az önkormányzatok felelőssége, de ahogy utaltam rá, a romaügyi kormánybiztos munkatársain keresztül felkereste az érintett települések polgármesterét” – állítja Bukovszky.

Polák úgy véli, fontos, hogy felkészült kérdezőbiztosokat neveztek ki, akik a község irányítása alá tartozó környező településeket is jól ismerik. „Olyan személyeket próbáltunk megszólítani, akik ismerik a helyi lakosokat és viszonyokat. Ne feledjük, a községünkhöz több településrész is tartozik, ezért olyan tapasztalt személyeket kértünk fel, akik ismerik az embereket és tudnak adminisztratív munkát végezni” – tette hozzá. Ekecs és Apácaszakállas esete azért is érdekes, mert a közigazgatási határai a belterületen jócskán túlnyúlnak. Ide tartoznak ugyanis a környékbeli puszták és majorságok – Aszód, Túzok, Nagybélle, Viharos, Nagyszegpuszta és Gólyás.

Bukovszky elárulta, személyes találkozóra a polgármesterekkel nem került sor, de felhívásaiban rendszeresen figyelmeztette őket az idősek és kirekesztett csoportok számbavételére. „Az önkormányzatoknak saját lakosaikat kell felmérniük, bízom benne, hogy olyan asszisztenseket találtak, akik élvezik a helyi lakosság bizalmát. Biztosan akad néhány problémás település, de úgy gondolom, a legtöbb esetben az önkormányzataink ezt hibátlanul el tudják végezni” – hangsúlyozta.

A közösség ereje

Ekecs polgármestere szerint meg kell várni, milyenek lesznek az eredmények. Emlékeztetett, a régebbi népszámlálások során is voltak hiányosságok, hiába volt rá lehetőség, hogy személyesen is felkeressék a lakosokat. Sokan így is kimaradtak a statisztikából, mert épp nem tartózkodtak a lakhelyükön, mikor náluk jártak a biztosok. „Faluhelyen ismerik a számlálóbiztosokat, de a városokban ezzel tényleg gondok voltak” – fejtette ki Polák.

Kérdésünkre, hogy a Statisztikai Hivatal közreműködésével készül-e többnyelvű központi kampány a következő hetekben, azt a választ kaptuk: „Az előkészületek során a népszámlálás egész folyamatát vettük alapul, nem foglalkoztunk kimondottan az első és a második szakasszal. Egészében tekintek én és a hivatalom is a népszámlálásra. Ennek megfelelően szólítottuk meg az önkormányzatokat, akár a felhívásaimban, illetve a kétnyelvű ismertetőkön és szórólapokon keresztül.”

Ekecsen többen jelezték, hogy a későbbi szakaszban szeretnék kitölteni az ívet, így már az internetes fázis ideje alatt elkezdték feljegyezni azokat, akik önállóan nem tudtak regisztrálni. A szociálisan hátrányos helyzetű családok közül is páran bejelentették, internet-hozzáférés hiánya miatt a második fordulóban kapcsolódnak csak be a népszámlálásba. Erre valószínűleg a jövő héten kerül sor, a kérdezőbiztosok ekkor hajtják majd végre a lekérdezést a nagybéllei telepen. Állítják, az önkormányzat részéről hivatalosan nem lehet kezdeményezni a személyes kitöltést, de ettől függetlenül a közösségen belül igyekeznek mindenkit mozgósítani. „Magánemberként, nem mint számlálóbiztos, nem mint községi alkalmazott, hanem mint szomszéd, barát vagy ismerős” – mondta Monozlai.

Ezen a számon is kérhetnek időpontot Alexander Ballek, a Statisztikai Hivatal elnöke hétfői sajtótájékoztatóján rámutatott, a népszámlálás során segítő asszisztensek, kérdezőbiztosok átestek a szükséges képzésen, tisztában vannak az adatvédelmi szabályokkal, és munkájuk során köti őket a titoktartás. A községi hivatalokon kívül a 02/20924919-es központi telefonszámon is lehet kérvényezni időpontot a kérdezőbiztos kiküldésére. A kitöltés kizárólag elektronikus formában zajlik, telefon, táblagép vagy számítógép felhasználásával.