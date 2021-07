Nem térünk vissza az utazási szemaforhoz, de cserébe szigorúbb lesz a határrezsim

A határokon tovább folytatódik az ellenőrzés. Augusztus másodikától már nem számít védettnek az, aki csak az első adag vakcinát kapta meg, így a külföldről hazatérőknek ilyen esetben is karanténba kell vonulniuk. - TASR-felvétel

Oltás nélkül továbbra is házi karantén vár a külföldről hazatérőre – jelentette be Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter az Alkotmánybíróság szerdai döntésére reagálva.

Pozsony | Oltás nélkül továbbra is házi karantén vár a külföldről hazatérőre – jelentette be Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter az Alkotmánybíróság szerdai döntésére reagálva.

Az egészségügyi tárca vezetője elárulta, a határrezsimmel kapcsolatos új rendeletet holnap hozzák nyilvánosságra, és hétfőtől (július 19-től) lép érvénybe. Ez azt jelenti, nem tér vissza az utazási szemafor, és védőoltás nélkül ezentúl is karantén vár a külföldről hazatérőkre. A kivételek csoportja azonban szűkül, így végső soron még keményebb feltételek vonatkoznak a külföldi üdülésre.

Kiderült az is, megváltozik a beoltott személy definíciója, az első oltás már nem mentesít a karanténkötelezettség alól. Lengvarský azt ígérte, kéthetes átmeneti időszakot jelölnek ki azoknak, akik még csak egy oltást kaptak – ők a hazatérést követő első napon elmehetnek PCR-tesztre, és ha negatív az eredmény, nem kell karanténba vonulniuk. Augusztustól azonban már csak a teljesen védett személyek kerülhetik el a kötelező karantént.

A kormány július elején jóváhagyta a szigorúbb határrezsimre vonatkozó szabályokat, a rendelet kidolgozásával a Közegészségügyi Hivatalt (ÚVZ) bízta meg. Az ellenzéki pártok képviselői a július 9-től hatályos rendelkezés miatt az Alkotmánybírósághoz fordultak, mivel szerintünk alkotmányellenes az emberek megkülönböztetése az alapján, rendelkeznek-e védőoltással, vagy sem. A Smer arra hivatkozva támadta meg a hivatal rendeletét, hogy diszkriminálja azokat, akik nincsenek beoltva, korlátozza a szabad mozgáshoz való jogukat, az ingázóknak pedig a munkavégzéshez való jogát. Az indítványt 31 képviselő támogatta, a bíróság pedig szerdán úgy határozott, felfüggeszti a határátlépésre vonatkozó szabályokat.

Egy oltás nem elég

A döntés egyelőre nem változtat semmin, az ítélet csak azután lesz jogerős, hogy bekerült a törvénytárba. Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter leszögezte, továbbra is érvényes, hogy a beoltott személyek szabadon utazhatnak, oltási igazolás nélkül viszont kötelező házi karanténba kell vonulnia mindenkinek, aki külföldön járt. Rámutatott, az indoklásban azt rótták fel a testület tagjai, hogy augusztus 9-ig beoltottnak számít az is, aki csak az oltás első adagját kapta meg. A kivételt korábban azzal indokolták, hogy haladékot akartak adni azoknak, akik korábban már igényelték a vakcinát, de még nem telt el a szükséges idő a második adag beadásáig. A Pfizer második oltása általában 28 nappal az első után következik, az AstraZenecával pedig a hatékony immunválasz érdekében jóval többet, akár 8-10 hetet is kell várni.

A bíróság érvelése szerint nincs tudományos bizonyíték rá, hogy az első oltás után valaki kevésbé fertőz, vagy éppen nagyobb ellenálló képességgel rendelkezik a vírussal szemben, mint az, aki még nincs beoltva. Éppen ezért vitatott, hogy ugyanolyan bizonytalan védettség esetén az egyik csoport előnyben részesül, a másikra pedig korlátozások vonatkoznak.

A szemafor a múlté

Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter kijelentette, az új rendeletet holnap hozzák nyilvánosságra, és hétfőtől még szigorúbb szabályok lépnek érvénybe a határokon. Az utazási szemafor, mely az aktuális járványügyi helyzet alapján három kategóriára (zöld, piros és fekete) osztotta az országokat, mégsem tér vissza. Az Alkotmánybíróság állásfoglalása a tárcavezető szerint nem hoz rendkívüli változásokat a határokon. Az ellenőrzések ugyanúgy zajlanak tovább, az embereket pedig arra kérte, tartsák tiszteletben a rendőrség utasításait a határátkelőhelyeken. Kolíková hangsúlyozta, a bíróság döntése csak azáltal emelkedik jogerőre, ha bekerül a törvénytárba, ez azonban 15 napig is eltarthat. Az eredeti rendelet felfüggesztését megelőzi a hétfőtől hatályos új szabályrendszer, így hétfőtől az utazási szemafor helyett a higiénikusok „javított” utasításait kell követni.

Kevesebb kivétel

Lengvarský beszámolt arról is, hogy a kéthetes átmeneti időszaknak köszönhetően nem kell pánikba esniük azoknak, akik egy adag vakcinával utaztak külföldre. A hazatérés első napján abszolválhatják a PCR-tesztet, és ha negatív az eredmény, elhagyhatják a karantént. Az új óvintézkedések kidolgozásánál figyelembe veszik az Alkotmánybíróság kritikáját, és ennek megfelelően augusztus másodikától eltörlik az egy adag oltással rendelkező személyekre vonatkozó kivételt. „Az embereket két kategóriába soroljuk, védettekre és nem védettekre. A második csoportba fognak tartozni azok is, akiket egy adag vakcinával már beoltottak” – tette hozzá a miniszter.

Fico tüntetést szervez

A Smer elnöke elszámította magát az alkotmánybírósági beadványával. Leegyszerűsítve ugyanis a testület nem azt mondta ki, hogy a beoltatlanok ugyanolyan jogokat élveznek, mint a beoltottak, hanem azt, hogy az egyszer beoltottak sem élveznek olyan előnyöket, mint akik megkapták a második vakcinát. Robert Fico azt is kifogásolja, hogy a kormány új rendeletet készít az országba való belépésről, még mielőtt az Alkotmánybíróság döntése megjelenne a törvénytárban. „Az új rendelet még szigorúbb lesz az egyszer oltottakkal szemben. Ezzel az Alkotmánybíróság képébe röhögnek” – véli. „Ez tisztességtelen az emberekkel szemben, a halottakkal szemben. Nem marad más, erővel lépünk fel. Szeptember 1-jén, az Alkotmány napján országos tüntetést hirdetünk” – jelentette ki Fico.