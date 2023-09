Nem tárgyal a parlament a Smer illegális migrációról szóló beadványáról

A rendkívüli ülés összehívását a Smer kezdeményezte. A párt azt akarja, hogy a parlament határozatban kérje fel a kormányt, hogy rendelje el a határellenőrzés ideiglenes visszaállítását a szlovák–magyar határon. A javaslat értelmében a kormánynak következetesen érvényesíteni kellene a Magyarországgal kötött visszafogadási megállapodást is.

A párt szerint a kabinetnek véget kell vetnie „annak a törvénytelen gyakorlatnak is, hogy a Szlovákia területére akadálytalanul belépett illegális bevándorlókat katasztrofális, szó szerint embertelen körülmények között tartsák a táborokban vagy helyiségekben”. A Smer szerint a kormánynak azzal is fel kellene hagynia, hogy automatikusan elfogadja az iratok nélkül érkező illegális bevándorlók mindenféle kitalált személyazonosító adatait. A javaslat szerint a kormánynak a konzultálnia kellene a migrációs helyzetről Csehországgal és más érintett országokkal is.

A rendkívüli ülést eredetileg csütörtökre hívták össze, de akkor nem sikerült megnyitni.