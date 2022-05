Nem rendelt tranzitkapacitásokat a Gazprom Nagykaposon keresztül

Az orosz Gazprom földgázipari vállalat nem foglalt le az európai exportra tranzitkapacitásokat június hónapra a nagykaposi (Veľké Kapušany) mérőállomáson keresztül. Erre az előjegyzések átvizsgálása során derült fény. A TASR a Reuters ügynökség jelentése alapján számolt be a hírről.

A további audit azt is kiderítette, hogy az orosz gázszolgáltató ráadásul a Jamal gázvezetéken sem foglalt le tranzitkapacitásokat. A Jamal vezetéken Fehéroroszországon keresztül szállít gázt Lengyelországnak és Németországnak. A Gazprom a múlt héten jelentette be, hogy már nem fog a Jamalon szállítani Lengyelországba, az ok, hogy Moszkva szankciókat vetett ki az EuRoPol GAZ társaságra, amely a vezeték lengyelországi részét üzemelteti.