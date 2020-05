Nem mindig éri meg Magyarországon tankolni

„Az üzemanyagárak – a nagy kőolajtermelő országok között kirobbant árháború miatt – már a koronavírus-járvány előtt meredek lejtőre kerültek, a járvány pedig erre csak rátett egy lapáttal. Ez utóbbi miatt ugyanis látványosan visszaesett az üzemanyagok iránti kereslet, ami az árakon is meglátszik” – nyilatkozta lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. Csak összehasonlításképpen: az idei év elején még 70 dollár körül mozgott a Szlovákia számára is mérvadó, Brent típusú kőolaj hordónkénti (159 liter) ára, ami április végére 20 dollár alá csökkent. A koronavírus-járvány fokozatos lecsengése miatt azonban a piac is egyre derűlátóbb, tegnap így már 36 dollárt is adtak egy hordó olajért.



Szlovákiai tankolás



„A világpiaci ár enyhe növekedése a szlovákiai üzemanyagárakon is meglátszik. Az előrejelzéseink szerint az itteni töltőállomásokon az elkövetkező időszakban enyhe drágulás várható, de a legjobb esetben is az árak stagnálásával számolhatunk” – nyilatkozta Jana Glasová, a Postabank elemzője. Míg április elején a 95-ös benzin literje a szlovákiai kutakon átlagosan 1,117 euróba került, május elejére ez 1,076 euróra esett vissza. Az elmúlt napokban ugyan megállt az árak csökkenése, azonban a benzin és a gázolaj így is több mint 20 százalékkal olcsóbb, mint tavaly ilyenkor. A benzin.sk üzemanyagportál legfrissebb ármustrája szerint a 95-ös benzin literjét Szlovákiában az elmúlt napokban átlagosan 1,094, a gázolajét 1,010 euróért tankolhattuk. Az egyes töltőállomások között azonban látványos különbségek lehetnek, a 95-ös benzin ára 1,03 és 1,15 euró között mozog, egy jó választással – egy 50 literes üzemanyagtartály esetén – így akár 6 eurót is megspórolhatunk. Hasonló a helyzet a gázolaj esetében is. Ennek az ára 0,95 és 1,06 euró között mozgott a benzin.sk által vizsgált töltőállomásokon, a fent említett feltételekkel így 5,5 eurót takaríthatunk meg.



Magyar árak



Az üzemanyagárak Magyarországon is a szlovákiaihoz hasonlóan alakultak. A 95-ös benzin literenkénti átlagára – az mfor.hu adatai szerint – az év eleji 396 forintról április végére 278 forintra esett vissza, a gázolaj ára pedig ugyanekkor 421ről 308 forintra csökkent. Azóta azonban tartós áremelkedésnek lehettünk tanúi, mától pedig további drágulás várható. A holtankoljak.hu információi szerint a magyarországi töltőállomásokon a benzin mától várhatóan 7 forinttal kerül többe, a gázolaj ára pedig 6 forinttal változik. A 95-ös benzin literenkénti átlagára így eléri a 338, a gázolajé pedig a 349 forintot. A töltőállomások árai között azonban Magyarországon is látványos különbségek vannak. A holtankoljak.hu szerint a 95-ös benzinhez egyes kutakon tegnap 292 forintért is hozzájuthattunk, olyanok is voltak azonban, amelyek ugyanezért 392 forintot kértek. A gázolaj ára 308 és 398 forint között mozgott.



Ügyeljünk az árfolyamra



Akik Szlovákiából járnak át Magyarországra tankolni, azoknak érdemes figyelniük a forintárfolyamot is. Míg az idei év elején a pénzpiacon 330 forintot adtak egy euróért, április elején már több mint 360-at. A gond csak az volt, hogy akkor a nagy többség számára zárva voltak a határok, vagyis a kedvező árfolyamot nem használhattuk ki. Azóta pedig enyhén erősödött a forint, a piaci árfolyam tegnap már 350 forint/euró körül mozgott. Ez persze csak a piaci átlagár. A magyarországi valutaváltók árai között látványos különbségek vannak, akadnak olyanok is, amelyek kimondottan a külföldiek lenyúlására szakosodtak, így megéri alaposan odafigyelni, hol is váltunk eurót. Tegnap azonban a legkedvezőbb ajánlatokat kínáló pénzváltók – a valutacentrum.hu adatai szerint – egy euróért 348 forint körüli összeget adtak.



Előnyben a benzin



Ha az eurónkat az említett, 348 forintos áron váltjuk, és a mától érvényes átlagáron tankolunk egy magyarországi töltőállomáson, akkor egy 50 literes üzemanyagtartályt a 95-ös benzinnel 48,56 euróért, gázolajjal pedig 50,14 euróért tankolhatunk tele. Ha egy szlovákiai töltőállomáson az itteni átlagáron tankolunk, a 95-ös benzin esetében az 50 literes tartály feltöltése 54,70, a gázolaj esetében 50,50 euróba kerül. Magyarországon így csak a benzinüzemű autók tulajdonosainak éri meg tankolni, és ők is csak a nagyobb mennyiségnél érzik meg az árkülönbséget. Az elemzők szerint azonban mindkét országban különösen oda kell figyelni, hogy hol tankolunk, hiszen ha ezt elmulasztjuk, alaposan ráfizethetünk. Lukáš Lipovský, az X-Trade Brokers elemzője szerint az elkövetkező időszakra ez különösen érvényes lesz, hiszen az árváltozások szinte kiszámíthatatlanok, így érdemes minden út előtt felmérni, hogy hol is éri meg tankolni, ha a lehető legnagyobb összeget szeretnénk megspórolni.

Támogassa az ujszo.com-ot Nehéz időkben van a legnagyobb szükség gyors, megbízható tájékoztatásra. Jövőnkről, biztonságunkról, egészségünkről csak hiteles információk birtokában dönthetünk. Az ujszo.com ezért dolgozik. A gazdaság megroppanásával ugyanakkor hirdetési bevételeink csökkennek. Ahhoz, hogy továbbra is fontos információkkal tudjuk segíteni olvasóink döntéseit, nélkülözhetetlen marad a szerkesztőség alapos, összehangolt munkájának fenntartása. Hisszük, hogy most van a legnagyobb szükség ránk. Ezért kérjük olvasóinkat, ha lehetőségük van rá, támogassák az ujszo.com működését. Számítunk Önökre! Önök is számíthatnak ránk! Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra! Köszönjük. Támogatom