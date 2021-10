Nem lesz hiány a drágább gázból

A világpiaci árak növekedését az Árszabályozási Hivatalnak is figyelembe kell vennie a lakossági energiaszolgáltatás jövő évi díjszabásának a meghatározásánál – ismerte el hétfőn Sulík. A gazdasági miniszter szerint egy átlagos háztartás jövőre havonta 3-4 euróval fizet majd többet az áramszolgáltatóknak az ideihez képest, vagyis a fogyasztók éves kiadásai 36-48 euróval nőhetnek. Nagyobb összeget kérnek majd a gázszolgáltatók is. Azoknak a háztartásoknak, amelyek a gázt csak főzésre használják, az éves kiadásaik Sulík szerint ugyan átlagosan csupán 6 euróval nőhetnek, akik azonban gázzal is fűtenek, 70 eurónál is nagyobb többletkiadással számolhatnak.

Lesz elegendő gáz

„A jó hír, hogy az európai országokból jelzett gázhiány ellenére Szlovákiában a családoknak nem kell aggódniuk a gázszolgáltatás esetleges akadozása miatt. Mindenkit szeretnék biztosítani arról, hogy a szlovákiai tárolókban elegendő gáz található az elkövetkező fűtési szezonra” – mondta el Sulík, aki szerint a hazai tárolók nagyjából 74 százalékra vannak feltöltve. A tárcavezető szerint nincsenek gondok az Ukrajna felől érkező orosz gázszállításokkal sem, az orosz Gazprom ugyanis az összes vállalt kötelezettségének eleget tesz.

Nem várhatók gondok az áramellátással kapcsolatban sem. „Szlovákia csaknem teljesen önellátó az áramszolgáltatás tekintetében. A nagy szerencsénk, hogy már négy működő atomerőműblokkunk van, miközben a mohi atomerőmű harmadik blokkjának a várható beindítását követően Szlovákiában már több villanyáramot állítunk majd elő, mint amennyire az országnak szüksége van” – tette hozzá a miniszter.

Nem fogunk fagyoskodni

A magas gázárak miatt már kénytelen volt kivonulni a szlovák piacról a Slovakia Energy alternatív energiaszolgáltató, Sulík szerint azonban gondjaik lehetnek a távhőszolgáltatóknak is. „A 330 hazai hőszolgáltató egy része nem biztosította magának időben a működéséhez szükséges gázt, így most ezt jóval magasabb áron kénytelen beszerezni. Ha emiatt egyes szolgáltatók csődbe mennek, az állam az ügyfeleiknek képes biztosítani a távfűtést” – ígéri a gazdasági miniszter. Szerinte az állami MH Manažment társaság kész átvenni az esetleg bajba jutott szolgáltatókat, és az ügyfelek számára elfogadható áron működtetni azokat. „Senki sem marad egy másodpercre sem távhőszolgáltatás nélkül” – mondta el Sulík, aki szerint ugyanez érvényes az áram- és gázszolgáltatásra is.