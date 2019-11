Nem ismerik eléggé a jogaikat a gyerekek

A mai gyermekjogok világnapja alkalmából a Futureg Polgári Társulás szlovákiai magyar gyerekek körében mérte fel, mennyire vannak tisztában saját jogaikkal. Az online kérdőíves felmérés során háromszáz 10–18 év közötti diák adott le kérdőívet, amelyben az emberi és gyermekjogok, valamint kisebbségi nemzeti jogokkal kapcsolatos kérdésekre válaszolt. A felmérésben szereplő gyerekek 93%-a állami iskolába jár, a többiek egyházi vagy magániskolába.

A megkérdezett gyerekek 62%-a gondolja, hogy fontosak a gyermekjogok, viszont a 13–15 évesek több mint fele még soha nem hallott gyermekjogi egyezményről, de konkrét gyermekjogokról sem, vagy úgy fogalmaz, nem biztos abban, hogy hallott-e róla. A legtöbben családjuk körében vagy az iskolában szerzik információikat a gyermekjogokról, de sokan vannak azok is, akik a médiából tájékozódnak.

A gyerekek 45%-a szerint Szlovákiában nem tartják be a gyermekjogokat. A felmérés készítői arra figyelmeztetnek, hogy a kisebb önkormányzatokban élő gyerekek és az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező szülők gyerekeinek felvilágosítására különösen nagy hangsúlyt kell fordítani.

Ez az első átfogó felmérés, amely a szlovákiai magyar gyerekre fókuszál

A szlovákiai magyar gyerme-kek jogairól gyermekszemmel 2019-ben című tanulmány szerzőjét, Bott Domonkos Líviát kérdeztük, melyek a felmérés legfőbb hozadékai, miért lehetnek a szlovákiai magyar gyerekek kritiku-sabbak szlovák társaiknál, valamint hogyan lehet közelebb hozni a gyerekekhez az emberi jogok témakörét.

Hogyan értékeli a kutatás eredményét?

Jó hírnek tekinthető, hogy globálisan véve tisztában vannak, vagy legalábbis értesültek a jogaikról, de vannak azért hiányosságaik is, amelyek pótlására még szükségük volna. Fontos, hogy a gyerekek ne elvont fogalmakként tekintsenek az alapvető jogaikra, és ne tabutémaként kezeljék őket, hanem tudják, pontosan mik tartoznak a jogaik közé, és még fontosabb, hogy aztán tudjanak is élni ezekkel a jogaikkal.

Mik a kutatás legfőbb tanulságai?

Forrásként mindig a család az elsődleges, az iskola a második, viszont a médiának is nagy szerepe van az információkhoz való hozzájutás kapcsán. Az Új Szó és a Pátria rádió is jó helyen szerepeltek, ami azt bizonyítja, hogy fontos ezekkel a témákkal foglalkozni. Ami különösen megdöbbentett, hogy ezekre a témákra ritkán keresnek rá az interneten, pusztán 3%-uk válaszolta, hogy innen tájékozódik, holott talán pont nem erre számítanánk, hiszen sokan az internethasználatot is gyerekjogként definiálták. Maga ez is meglepő, hogy így tekintenek az internethez való hozzáférésre. Viszont vannak olyan eredmények is, amelyekre számítani lehetett. Például, hogy a nagyobb önkormányzatokban, a nagyobb iskolákban jobban informáltak a gyerekek, vagy hogy az egyetemet végzett szülők gyermekeinél is magasabbak a jogismertségi mutatók.

Milyen gyakran készül hasonló felmérés?

Tíz évvel ezelőtt ugyan az UNICEF által készült egy kutatás nálunk, viszont ebben a megkérdezett gyerekek pusztán 5%-a volt kisebbségi, köztük magyarok és romák is. Itt a nemzetiségi kisebbségből való gyerekek kritikusabbnak mutatkoztak a szlovák társaikhoz képest, viszont ezen kutatás eredményei nem tekinthetők reprezentatívnak a szlovákiai magyar gyerekekre nézve. Szlovákiai magyar viszonylatban ez az első átfogó felmérés, amely a gyerekekre fókuszál.

Mi lehet az oka a gyerekek kritikus válaszainak, amelyek főleg azokban a kérdésekben nyilvánultak meg, amelyek az ember- és gyermekjogok betartására fókuszáltak?

Ezek az adatok is a megdöbbentő észlelések közé tartoznak, viszont ki kell emelni, hogy ezek szubjektív válaszok. Az, hogy ismerik a jogaikat még nem jelenti azt, hogy úgy is gondolják, hogy be is vannak tartva. Ezt a kritikusságot én annak tudom be, hogy sok esetben az ember- és gyerekjogokat a kisebbségi jogokkal azonosítják, és a médiából gyakran hallhatnak olyanokat, hogy a kisebbségi jogokat nálunk nem tartják be. A kisebbségi jogokról talán általában is többet beszélnek, mint az emberi jogokról, és hozzá jön az is, hogy ha nincsenek tisztában az emberi jogokkal, akkor tippelnek. Az pedig megfigyelhető volt, hogy az emberi jogokkal kapcsolatban vannak a legnagyobb hiányosságaik.

Milyen jövőbeli terveik vannak?

Kaptunk néhány megkeresést, amelyben arra kértek minket, látogassunk el néhány szakemberrel az iskolákba, hogy ők beszéljenek a gyerek jogairól, azok védelméről. Ez talán ezért is járthatóbb út, mert a válaszok alapján azt figyeltük meg, hogy a gyerekek nem is akarnak ezekről a dolgokról a tanárokkal beszélni, hanem inkább valami interaktív formában, valódi szakértőkkel találkoznának. De ezen kívül esti beszélgetőestek formájában igyekszünk beszélni erről, hiszen az oktatási anyagokat szlovák szervezetek is hiányolják. Ezeket főleg civil szervezetek készítik, központilag azonban különösebben nem foglalkoznak ezzel.