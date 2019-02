Nem felejtünk

Egy éve ölték meg kollégánkat, Ján Kuciak újságírót és menyasszonyát, Martina Kušnírovát. Már egy év telt el azóta, de a döbbenet és a fájdalom nem múlik. És maradt az elszántság is, hogy folytassuk a munkát, amit Ján Kuciak elkezdett, feltárjuk azokat a mocskos dolgokat, amelyek miatt két embernek meg kellett halnia.

Azt már tudjuk, kik hajtották végre a gyilkosságot, és úgy tűnik, azt is tudjuk, ki bérelte fel őket. Azt viszont még nem tudjuk biztosan, ki volt a gyilkosság megrendelője.

Az elmúlt egy év során az is kiderült, hogy a rendőrségen, az ügyészségen és még a kormányban is olyan emberek voltak és vannak még mindig, akik nem akarták megvédeni Jánt, mert azokat védik, akikről írt, és akikről mi ezután is írni fogunk. Kiderült az is, hogy Ján Kuciakot követték, megfigyelték, és nemcsak őt, hanem további újságírókat. És az is kiderült, hogy további gyilkosságokat terveztek. Nem ijedünk meg, nem félünk, nem hagyjuk abba a kérdezést, a tájékoztatást, a nyomozást és a rendőrségi nyomozás ellenőrzését.

Az elmúlt egy évben az is kiderült, hogy az embereknek fontos ez az ország, és nem engedik tönkretenni, úgy lepusztítani, mintha tornádó söpörne rajta végig.

Egy éve ölték meg kollégán kat és a menyasszonyát. Mi sem felejtünk. És nem hátrálunk meg.

All for Jan.