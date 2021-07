Nem éri meg spórolni a lakásbiztosításon

„A Dél-Morva-országban pusztító tornádó, illetve a nyugat-európai országokat elöntő árvíz következtében háromszorosára emelkedett a biztosító weboldalán található vagyonbiztosítási szekció látogatottsága. Jelenleg az átlagnál 25%-kal többen érdeklődnek az online biztosítás iránt, és ezt a trendet tükrözi a megkötött szerződések aránya is. Az új szerződés mellett a biztosítási összeg emelését is sokan fontolóra veszik, mivel az eredeti összeg gyakran nem felel meg a biztosított vagyon aktuális értékének” – mondta el lapunknak Lucia Strnad Muthová, az Allianz – Szlovák Biztosító kommunikációs igazgatója. „Bár a tornádó hazánkban nem túl gyakori jelenség, ha mégis lecsap, akkor a szélviharhoz, jégesőhöz, árvízhez és egyéb természeti jelenséghez hasonlóan, a vagyonbiztosítás keretein belül az alapvető kockázatok közé tartozik, így az általa okozott károkat téríti a biztosító” – tette hozzá Katarína Kukurová, a Generali szóvivője. A beázás és az árvíz gyakran előfordul Dél-Szlovákiában is, Kukurová ezért azt javasolja, hogy az átfogó biztosítás mellett döntsünk, tehát fontos, hogy párhuzamosan háztartás- és ingatlanbiztosítással is rendelkezzünk. „Ne felejtsük el bebiztosítani a melléképületeket és a bennük található tárgyakat, a garázst, a gazdasági épületeket vagy például a medencét is” – figyelmeztet a szóvivő.



Mi a különbség a háztartás- és ingatlanbiztosítás között? Muthová ezt egy egyszerű példa segítségével mutatja be: „Mindent, ami az épület része, és hozzá tartozik, azt az ingatlanbiztosítás fedezi. Minden olyan dolog, ami kipotyogna, ha fejre állítanánk az épületet, a háztartás-biztosítás körébe tartozik”. Kukurová hozzátette, ez a két típusú biztosítás kölcsönösen kiegészíti egymást. „Az elemi csapás nem válogat, hogy csak az épületet, vagy pedig a benne található tárgyakat teszi tönkre. Általában kárt tesz az ingatlanban és a berendezési tárgyakban egyaránt” – fűzte hozzá.



„A becslések szerint Szlovákiában az ingatlanok 38%-a van biztosítva, ez azt jelenti, körülbelül minden harmadik. A természetvédelmi csapásokat követően a médiában gyakran találkozunk azzal a kijelentéssel, hogy nem volt biztosítva az érintettek vagyona. A biztosítás az egyetlen módja, hogy az ilyen kiszámíthatatlan helyzetben gondoskodjunk a vagyonunkról, főként, ha nem rendelkezünk anyagi tartalékkal, amelyből fel tudnánk újítani, vagy tudnánk helyette újat venni” – osztotta meg lapunkkal Muthová. A gyakorlatban sokszor gondot jelent az is, ha az emberek nem tudatosítják, hogy például a felújításnak köszönhetően magasabb lesz az ingatlan értéke, és ezért a biztosított összeget is javasolt megemelni. „Ha ezt nem teszik meg, előfordulhat, hogy a káresemény esetén a kártérítés nem lesz elég az ugyanolyan komfortos lakhatás biztosításával járó költségek fedezésére. Az ügyfeleknek azt javasoljuk, rendszeresen, ideális esetben ötévente vizsgálják felül a megállapodást” – tájékoztatott Kukurová, majd hozzátette, egyéb tényezők is szerepet játszanak abban, hogy a kártérítési összeggel nem minden esetben lehet fedezni az ingatlan újjáépítésével járó költségeket. Ennek szerinte tipikus példája az építőipari anyagok árának idei növekedése. Mindemellett, a szerződés kora sem elhanyagolható tényező, hiszen figyelembe kell venni az inflációt, a munkadíj, illetve az áru drágulását. „10 évvel ezelőtt egy beázott pince helyreállítására kevesebb pénzre volt szükség” – konstatálja a Generali munkatársa.

Támogassa az ujszo.com-ot Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk. Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót. A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe. Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom