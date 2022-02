Nem éri meg csalni a külföldi tankolással

Az olcsóbb üzemanyag miatt Szlovákiából egyre többen járnak át tankolni a szomszédos országokba, elsősorban Magyarországra és Lengyelországba. Az adóhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy ennek is megvannak a szabályai, amelyeket ha nem tartunk be, borsos büntetésre számíthatunk.

Pozsony | Az olcsóbb üzemanyag miatt Szlovákiából egyre többen járnak át tankolni a szomszédos országokba, elsősorban Magyarországra és Lengyelországba. Az adóhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy ennek is megvannak a szabályai, amelyeket ha nem tartunk be, borsos büntetésre számíthatunk.

Szlovákiában az elmúlt időszakban látványosan megugrottak az üzemanyagárak. A benzin.sk üzemanyagportál legfrissebb felmérése szerint a gázolaj literjének az átlagára az elmúlt napokban 1,43, a 95-ös benziné 1,53 euró körül mozgott. Ez azonban csak az átlag, így a nagyobb benzinkúthálózatok töltőállomásain a 95-ös benzin ára például már eléri az 1,55 eurót. A piaci elemzők szerint a drágulásnak ráadásul még koránt sincs vége, a benzin literenkénti ára hamarosan az 1,60 eurós határt is átlépheti, míg a gázolajért akár 1,54 eurót is kérhetnek.

Sokat spórolhatunk

A fentieket figyelembe véve az sem csoda, hogy a határ menti régiókban élők, ha csak tehetik, egyre sűrűbben járnak át tankolni a szomszédos országokba. Lengyelországban például a benzin literjéért átlagosan 1,15, a gázolajért 1,16 eurót kérnek, így már egy 45 literes üzemanyagtartály feltöltésével is 18 eurót nyerhetünk egy tankoláson, ha ezt egy lengyel töltőállomáson ejtjük meg. Hasonló a helyzet Magyarországgal kapcsolatban is. Ott a 95-ös benzin literenkénti árplafonját 480 forintnál húzták meg, ami nagyjából 1,36 eurónak felel meg, aki így magyarországi bevásárlást tervez, annak ott mindenképp megéri feltankolni is.

Hordókban hozzák be

Sokan azonban nem érik be azzal, hogy teletankolják az autójuk üzemanyagtartályát. Az elmúlt napokban egyre többen kerekedtek fel a szomszédos országokba a személyautójuk után felszerelt utánfutóval, több hordó üzemanyagot szerezve be egyszerre. Hogy a nagy tévécsatornák esti híradóiban erről megjelent képek nem számítanak egyedi esetnek, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már a központi adó- és vámhivatal is kénytelen volt reagálni az ügyre. „Külföldön feltankolni az autónkat természetesen teljesen legális dolognak számít, ennek is megvannak azonban a szabályai. Az autóba a gyártó által beépített üzemanyagtartály feltöltésével kapcsolatban semmilyen megkötések nincsenek, aki azonban ezen felül is be szeretne hozni üzemanyagot, annak már ügyelnie kell a mennyiségre. Üzemanyagkannában legfeljebb 10 liternyi üzemanyagot lehet behozni az országba adómentesen egy másik uniós tagországból” – mondta el lapunknak Martina Rybanská, a központi adó- és vámhivatal szóvivője. Szerinte azoknak a magánszemélyeknek, akik ennél nagyobb mennyiséget hoznak be az országba saját használatra, azoknak erről adóbevallást kellene tenniük, és ki kellene fizetniük a jövedéki adót. Az adófizetési kötelezettség alól csak azok mentesülnek, akiknek az adózási időszak egészére kiszámolt adója nem haladja meg az 5 eurót.

Borsos büntetés

„A vámhivatal alkalmazottai rendszeresen közúti ellenőrzéseket tartanak, vagyis jogukban áll megállítani az autót, megállapítva a szállított üzemanyag mennyiségét” – tette hozzá Rybanská. Szerinte nem éri meg csalni, aki ugyanis nem tudja alátámasztani legalább egy nyugtával, hogy honnan szerezte be az üzemanyagtartályán kívüli üzemanyagot, az 100 euró és 100 ezer euró közötti büntetésre számíthat, természetesen a szállított üzemanyag mennyiségétől függően. Akik pedig elmulasztják az adóbevallást, azoknak a vámhivatal 30 euró és 16 ezer euró közötti büntetést szab ki.