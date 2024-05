Nagyüzemben vizsgálja a rendőrség a fenyegetéseket

A belügyminiszter és a rendőrséget vezető Ľubomír Solák közös sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) egy hét alatt dokumentált ennyi fenyegetést – az üzenetek többségén gyilkosságot helyeztek kilátásba, vagy más módon gyűlölködtek a panaszt tevő politikusokkal szemben. A két tisztviselő elmondása szerint ötvenöt esetben már azonosították a fenyegetések forrását is, a gyűlölködő üzenetek szerzői nagyon vegyes csoportot alkotnak: nők és férfiak, vegyes végzettséggel és különböző munkakörökből – mutatott rá Solák. A rendőrfőkapitány állítása szerint többek között egy dunaszerdahelyi férfi is érintett a fenyegetések ügyében, akinek a házát átkutatták a hatóságok és a vizsgálati fogságba vételét is javasolták. Ugyanakkor vádat emeltek egy 40 éves nyitrai nő és egy pozsonyi egyetemista diák ellen is – a közös pont bennük, hogy a közösségi hálózaton helyeselték a bűncselekményeket.

Šutaj Eštok szerint a rendőrség a későbbiekben sem lesz elnéző a fenyegetésekkel, minden gyanús megnyilvánulást ki fognak elemezni. A hatóságok nem csak kormánypárti politikusokat érintő ügyekkel foglalkoznak, hanem többek között a Zuzana Čaputová államfőt és a Progresszív Szlovákiát (PS) vezető Michal Šimečkát ért fenyegetések kapcsán is eljárást indítottak. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy adott esetben a névtelen telefonos fenyegetések indítóit is be tudják azonosítani.

A média a bejelentéssel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormánykoalíció sokkal elnézőbbnek bizonyult a hasonló fenyegetések kapcsán. A politikai közbeszéd és az ahhoz kapcsolódó fenyegetések eldurvulása nem számít újdonságnak a közéletben. A legtöbb attrocitás a közelmúltban Čaputovát érte – akit a választási gyűléseken előszeretettel támadtak a Smer tisztviselői is, néha vulgárisan. Az államfőt és a családját többször megfenyegették halálosan, jelentettek már be bombariadót a bazini családi házában – egy pszichiátriai kezelés alatt álló nő volt a tettes –, idén márciusban egy éjszaka pedig egy fiatal nő bemászott az ingatlan kerítésén. Šimečka a Fico elleni merényletet követően arra panaszkodott, hogy a személyét és a családját is halálosan megfenyegették. Nyílt titoknak számított, hogy más, ellenzéki és kormánypárti politikusok is folyamatosan szembesülnek fenyegető levelekkel. A Smer képviselője, Richard Glück egyik zaklatóján a rendőrség ütött rajta a múlt héten.

A hatóságok ugyan az előző kormány idején sem voltak lendületesek a fenyegetések vizsgálata kapcsán, de a Smer, a Hlas és az SNS ellenzéki pártként általában tompította a kritikákat. A Robert Fico elleni merénylet változtatott a helyzeten – Šutaj Eštok állítása szerint az ügyészségek szervezetten dokumentálják a jövőben a hasonló eseteket, hogy még idejekorán ki tudják szűrni a valós fenyegetéseket.