MKP-s gazdasági javaslatok

A párt azt javasolja, hogy a kormány vegye figyelembe a vállalkozók 2019-es forgalmát és ennek a 80 százalékát támogatásként fizesse ki az érintetteknek. Azt is szeretnék, ha az állam nem az adott munkavállalóra, hanem az egyes munkahelyekre adna támogatást. A párt szerint a vendéglátás és turizmus területén ezen vállalkozások tavalyi forgalmából számított 10 százalékos támogatást szélesebb körre kellene kiterjeszteni, de azon munkavállalókat is juttatásokban kellene részesíteni, akiket nem állandó munkaszerződéssel foglalkoztatnak. A vendéglátásban pedig 10 százalékra kellene csökkenteni az áfát. A kiskereskedők, kisiparosok esetében az állam pedig átvállalhatná a járulékfizetési kötelezettségeket, de általános járulékcsökkentésre is szükség van. Az MKP a javaslatokat továbbítja a kormánynak, de az államháztartási hatásait nem vizsgálták.

