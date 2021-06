Az MKP kész az egyesülésre, de új feltételei is vannak

Pozsonyban tartotta Országos Tanácsát (OT) a Magyar Közösség Pártja (MKP). Elfogadták az alakulóban lévő Szövetség alapszabály-javaslatát, de a Híddal és az Összefogással eddig kitárgyalt pontokon is változtatnának.

Pozsony | Pozsonyban tartotta Országos Tanácsát (OT) a Magyar Közösség Pártja (MKP). Elfogadták az alakulóban lévő Szövetség alapszabály-javaslatát, de a Híddal és az Összefogással eddig kitárgyalt pontokon is változtatnának.

Az OT ülése után Forró Krisztián pártelnök elmondta, a testület az MKP Híddal és az Összefogással való egyesülésről tárgyalt. „Örömmel jelenthetem be, hogy az MKP készen áll, hogy a másik két párttal egyesüljön” – mondta Forró. Az MKP vezetője hozzátette, az új közös pártra vonatkozóan elfogadtak egy alapszabály-javaslatot, amelyet elküldenek a Hídnak és az Összefogásnak is, hogy a következőkben erről egyeztessenek velük. Ebben azonban néhány olyan pontot is módosítottak, amelyekről a hárompárti tárgyalásokon a másik két szereplővel már megegyeztek. Ezeket a sajtótájékoztatón csak részben ismertették, Forró szerint először a másik két partnernek szeretnék megküldeni a teljes listát.

Berényi József MKP-alelnök elmondta, hogy az OT határozata szerint a közös párt, a Szövetség logójában meg kell jelenjen a magyar trikolór, és a tárgyalás nyelvének elsősorban a magyarnak kell lennie. Helyi szinten, vagy ha szükség van rá, akkor más nyelv is használható. Az alelnök szerint egy további feltétel, hogy a pártban érvényesülnie kell az alulról építkezés elvének. Berényi kiemelte, a testület elfogadta, hogy a Szövetség célkitűzései között a magyar tömbök területi önkormányzatisága, szórványterületeken pedig személyi autonómia elve érvényesülhessen.



Farkas Iván, az MKP másik alelnöke arról beszélt, hogy az OT-határozata szerint a Szövetségben az Összefogásnak jutó alelnöki poszt betöltőjének nem szakmai kompetenciákat kell kapnia, hanem a hatáskörei a közös párt belső tevékenységének a koordinálása kell legyen. „Nem más” – nyomatékosította Farkas.

Az MKP vezetése szerint nyitott kérdés még, hogy a közös párt fő tisztviselőinek, az elnöknek, alelnöknek és az Országos Tanács elnökének a helyettesítésére milyen szabályok vonatkozzanak.

Arra a kérdésünkre, hogy az eddig kitárgyalt pontok újranyitása ultimátumot jelent-e a Híd és az Összefogás számára Forró nemmel válaszolt. Hangsúlyozta, hogy ők már a hárompárti egyeztetések során is kiemelték, a megállapodástervezetet az MKP Országos Tanácsának és közgyűlésének is el kell fogadnia.

Köpöncei Péter, OT-elnök arról beszélt, voltak az ülésen a pártegyesítésre vonatkozó viták, de végül nagy többséggel elfogadták az új közös párt alapszabály-javaslatát.