Mire ügyeljünk a lakás vagy családi ház vásárlásánál?

Nincsenek könnyű helyzetben azok, akik most szeretnének lakást, családi házat, építési telket vásárolni. Az ingatlanárak történelmi csúcsokat ostromolnak, a kínálat pedig rendkívül silány. Mire kellene odafigyelnünk, ha mindezek ellenére most szeretnénk ingatlanhoz jutni?

Az ingatlanpiaci szakemberek egybehangzó véleménye szerint nincsenek irigylésre méltó helyzetben azok, akik most szeretnének gyorsan ingatlanhoz jutni. Az ehhez szükséges hitelekhez ugyan továbbra is viszonylag olcsón és kedvező feltételekkel juthatnak hozzá, az ingatlanárak azonban rég nem látott ütemben nőttek az elmúlt időszakban, a kínálat pedig több régióban is hatalmas lemaradást mutat a kereslethez képest.

Silány kínálat

„A szlovák ingatlanpiacon a lakások, családi házak, nyaralók és telkek esetében a kínálati oldalon jelenleg nagyjából 30 ezer ajánlatból válogathatunk. A legtöbb ingatlant, mintegy 7 ezret Pozsony megyében kínálják eladásra, a második helyen Nyitra megye szerepel, 6 ezer ajánlattal. Eperjes megyében ezek száma ugyanakkor alig haladja meg a 2 ezret” – mondta el lapunknak Viktor Obtulovič, a FinGO.sk pénzügyi tanácsadó társaság ingatlanpiaci szakembere. A 30 ezer ajánlat első ránézésre ugyan soknak tűnhet, ám ha figyelembe vesszük a keresletet, máris más fényben látjuk a helyzetet. A fővárosban és környékén a kereslet például tízszer nagyobb a kínálatnál. „Pozsony megyében jelenleg több mint 70 ezer lakás hiányzik. Hatalmas a kereslet azonban Eperjes megyében is, ahol a rendkívül alacsony kínálat miatt az elmúlt időszakban alaposan elszálltak az árak” – tette hozzá Obtulovič. Szerinte ez azzal magyarázható, hogy az elmúlt időszakban kevés lakás épült, miközben a hitelekhez továbbra is olcsón lehet hozzájutni, amit még sokan igyekeznek kihasználni arra, hogy lakóingatlanhoz jussanak.

Fő a gyorsaság

Mi számít a legjobb stratégiának a jelenlegi helyzetben a lakást vagy egyéb ingatlant vásárlók számára? Mire kellene odafigyelnünk, hogy viszonylag kedvező áron jussunk hozzá a megálmodott ingatlanhoz, és közben ne verjenek át bennünket? A szakemberek szerint a lakásvásárlók közül manapság azok járnak jól, akiknek határozott elképzeléseik vannak, és képesek gyorsan reagálni.

„Ha az ajánlatok között megjelenik egy olyan, amely számunkra megfelelő, érdemes azonnal lecsapni rá. Manapság nem számít ritkaságnak, hogy már a hirdetés megjelenésének a napján tízen is jelzik az érdeklődésüket. Az eladók így nyugodtan válogathatnak, és természetesen azt választják, aki a lehető legnagyobb összeget képes kifizetni lehetőleg azonnal” – állítja Obtulovič. Emiatt a lakást vásárlók közül is egyre többen fordulnak ingatlanügynökségekhez, ezek ügynökeit bízva meg a vásárlás lebonyolításával. „Korábban álmunkban sem gondoltuk volna, hogy egyszer a lakást vásárlók is ingatlanügynök segítségét kérik majd, a jelenlegi helyzetben azonban egyre többen veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Az előnye, hogy így már azelőtt értesülhetünk egy-egy új ingatlanról, mielőtt az megjelenne a hirdetésekben, így korábban csaphatunk le rá, miközben az ingatlanügynök ügyel arra, hogy az adásvételi szerződéssel se legyenek gondok” – mondta el Obtulovič. Az ügynökségnek ilyen esetben vagy a vételár egy előre megszabott százalékát, vagy fix összeget fizetünk a közvetítésért.

Akik mégis úgy döntenek, hogy inkább egyedül vágnak bele a keresésbe, azoknak érdemes ingyenesen regisztráltatniuk magukat az ingatlanpiaci portálokon, megadva a keresett ingatlan paramétereit. Ilyen esetben ugyanis a portál képes azonnal e-mailben tájékoztatni őket, ha számukra megfelelő ajánlat jelenik meg náluk.

Műszaki felülvizsgálat

Ha kiválasztottuk az ingatlant, és komolyan gondoljuk a vásárlást, Obtulovič szerint a vásárlás előtt érdemes megnézetni azt egy műszaki ellenőrrel is, hogy az esetleges súlyosabb hibákat még időben felismerjük. „Ezt a szolgáltatást általában az új építésű lakóingatlanok esetében szokták igénybe venni, de ugyanígy élhetünk vele az öregebb lakások esetében is. Az árak széles skálán mozognak, az egyszobás lakás esetében számlázott 150 euró körüli összegtől kezdve, az ötszobás lakás felülvizsgálatáért elkért 350 euróig. A lakásárakhoz képest azonban ez elenyésző összegnek számít, és sok későbbi bosszúságot előzhetünk meg az időben feltárt hiányosságokkal” – vallja Obtulovič. Szerinte, abban az esetben, ha az ingatlant magánhirdetés alapján, vagy nem egy befutott ingatlanirodán keresztül vásároljuk, az adásvételi szerződést feltétlenül érdemes megvizsgáltatni egy ügyvéddel is, nehogy csalók áldozatává váljunk.