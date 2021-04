Mi változik mától? Kérdések és válaszok!

1. Milyen újranyitások várhatók ma?

Kinyithatnak a boltok, a bevásárlóközpontok és a különféle szolgáltatások. A Covid-automatában nincs pontosan meghatározva, hogy milyen szolgáltatásokról van szó, de az egészségügyi minisztérium szerint azokról, ahol nem kell levenni a maszkot. Így például a fodrászok kinyithatnak, de a vendéglátóipari egységek nem, ők továbbra is csak elvitelre árulhatnak ételt és italt. Az újranyitás szigorú szabályokhoz kötött: egy vásárlóra legalább 15 négyzetméternyi szabad helyet kell hagyni, és a belépéshez szükség lesz egy negatív teszteredményre. A bevásárlóközpontokban nem lehet használni a játszóházakat és az ülésre kijelölt helyeket.

2. Mi lesz a hotelekkel, panziókkal?

Ezek is újranyithatnak, de számos higiéniai előírást be kell tartaniuk. A vendégek nem használhatják az éttermi szolgáltatásokat és a közösségi helyiségeket, és egy szobában csak közös háztartásban élő személyek tartózkodhatnak (és legfeljebb csak két felnőtt). A belépéshez ebben az esetben is szükség lesz tesztre.

3. Lesznek tömegrendezvények?

Nem, ezek továbbra is tiltva vannak. Egyedüli kivétel az istentiszteletekre vonatkozik, de itt is érvényben van a 15 négyzetméterrel kapcsolatos szabály. A kormány legfrissebb rendelete értelmében viszont itt nem fogják kérni a negatív tesztet, holott az egészségügyi minisztérium ennek az ellenkezőjét állította.

4. Milyen további intézmények nyitnak még?

Kinyithatnak az állatkertek, a botanikus kertek, a múzeumok és galériák, de itt is tizenöt négyzetméternyi szabad helyet kell hagyni egy látogatóra, és az istentiszteletekkel ellentétben itt kérhetnek teszteredményt is. Szintén fogadhatnak érdeklődőket a könyvtárak, de rájuk nem a 15 négyzetméteres szabály vonatkozik, hanem a beltér nagyságától függetlenül legfeljebb csak 6 embert engedhetnek be. Ugyanez a szabály érvényes az uszodákban. Az edzőtermek, a wellnessközpontok és a fürdők továbbra is zárva maradnak (utóbbiak ugyan fogadhatnak vendégeket, de csakis orvosi előírásra).

5. Milyen sportolási lehetőségeink vannak?

Az egyéni sportok mellett már jóváhagyták a csapatos kültéri sportokat is, de legfeljebb csak 6 személy számára. A fekete járásokban ehhez kell majd teszt, a többiben nem. A beltéri csapatsportok továbbra is tiltottak.

6. Este 8 után is mehetek futni?

Nem, továbbra is érvényben van a 20 óra utáni kijárási tilalom. Ezek az intézkedések nem változtak, tehát este továbbra is csak kivételes esetben hagyhatjuk el az otthonunkat. A sportolás és a természetlátogatás nem tartozik a kivételek közé.

7. Hova mehetek a természetbe?

Az új szabályok értelmében már nemcsak saját járásunkon belül, hanem más járásban is lehet a természetbe látogatni. Ehhez még tesztre sem lesz szükség. Kivételt képeznek a fekete járások, de ezekből a jövő héten egy sem lesz.

8. Mikor léphetem még át a járások határát?

A járások közt továbbra is lehet utazni munkavégzés céljából, ilyenkor kell, hogy legyen tesztünk. Elhagyhatjuk a járást akkor is, ha egészségügyi ellátásra szorulunk, vagy ha mintavételre és oltásra megyünk. Ezekben az esetekben nem lesz szükségünk negatív tanúsítványra. Továbbá átmehetünk más járásba, ha hotelbe vagy panzióba megyünk, ilyenkor viszont kell teszt. A családlátogatás a járások között továbbra sem engedélyezett, sem teszttel, sem anélkül.

9. Milyen régi lehet a tesztem?

A felsorolt esetekben egy 7 napnál nem régebbi teszteredményre lesz szükség. Kivétel a munkába járás, amely az utóbbi hetekben a regionális járványtérkép szerint működött: a fekete és bordó járásokban 7, a piros járásokban 14, a rózsaszín járásokban 21 napos teszteredményt kérnek.

10. Kinek nem kell teszt?

Továbbra sem kell teszt azoknak, akik az utóbbi 180 napban átestek a megbetegedésen, és ez tudják bizonyítani (például egy sms-sel a pozitív teszteredményről). Azoknak sem kell teszt, akik már megkapták a Pfizer vagy a Moderna vakcinájának második dózisát, és ettől számítva eltelt 14 nap. Az AstraZeneca oltásánál elég egy dózis is, viszont 28 napnak kell eltelnie. Végül külön csoportba tartoznak azok, akik az utóbbi 180 napban voltak fertőzöttek, és már kaptak oltást. Ők 14 nappal az első dózis után már mentesülnek a tesztelési kötelezettség alól. függetlenül attól, milyen típusú vakcinát kaptak.

11. Az élelmiszerboltokban, a patikákban és a drogériákban továbbra sem kell teszt?

Így van, a hétnapos teszteredményt csak az újonnan nyitott boltoknál kérik. Azokban az üzletekben, amelyek április 19. előtt is nyitva voltak, nem kell tanúsítvány.

12. Változnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok?

Igen, mától kültéren nem kötelező a maszkviselet, ha legalább ötméteres körzetben nem tartózkodik senki a közelünkben. Ha viszont ennél közelebb jön valaki, akkor már fel kellene tennünk a védőeszközt (kivéve a velünk egy háztartásban élők esetében; ha velük vagyunk, öt méreten belül sem kell maszk). Beltéren továbbra is kötelező az FFP2-es maszk viselete. Ez alól kivételt kaptak a tanárok és a diákok, nekik tanítás közben elég lesz az egyszerű védőmaszk is. A hat év alatti gyermekeknek az óvodákban nem kötelező a maszk, de ajánlott.

13. Kik térhetnek vissza az iskolába?

A mai napon már a nyolcadikos és a kilencedikes diákok is visszaülhetnek az iskolapadokba, április 26-tól pedig érvénybe lép az iskolanyitásra vonatkozó regionális jelzőlámpa, amely az egyes járások járványhelyzetétől függően engedélyezi a visszatérést. A tanároknak – függetlenül attól, hogy milyen járásban tanítanak – egy 7 napnál nem régebbi teszteredményre lesz szükségük.

14. Naponta ingázom, változik valami a határokon?

Nem, az ingázóknak nem kell változásra számítaniuk, tehát továbbra is egy 7 napos koronavírustesztre van szükségük a határátkeléshez.

A járások besorolása mától Bordó járások: Báni, Nagybiccsei, Csacai, Alsókubini, Gölnicbányai, Homonnai, Illavai, Korponai, Kiszucaújhelyi, Lőcsei, Losonci, Turócszentmártoni, Miavai, Vágújhelyi, Poltári, Poprádi, Vágbesztercei, Puhói, Nagyrőcei, Rózsahegyi, Szenicei, Szinnai, Ólublói, Trencséni, Stubnyafürdői, Turdossini, Zsolnai .

. Rózsaszín járások: Nyitrai, Érsekújvári, Nagytapolcsányi, Aranyosmaróti .

. A többi járás piros besorolást kapott.