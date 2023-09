Mi lesz a határsértőkkel?

Zuzana Čaputová köztársasági elnök a közösségi oldalán tájékoztatott arról, a hivatalnokkormány miniszterelnöke, Ódor Lajos szerdán, a kormányülés után mutatja be, milyen lépéseket tesz a kabinet az illegális határátlépések megfékezésére és polgárok biztonságának növelésére. Az államfő már jelezte, ő támogatja ezeket az intézkedéseket. Ódort a Čaputovával való tárgyalására Miro-slav Wlachovský külügyi tárcavezető is elkísérte.

Ódor kedden egyeztetni hívta Peter Pellegrinit, a Hlas elnökét és a párt alelnökét, Denisa Saková korábbi smeres belügyminisztert, hogy mutassák be, ők hogyan venék elejét a határsértők számának növekedésének. A Hlas politikusai a találkozón azt követelték, a meneküteket tartsák őrizetben mindaddig, amíg pontosan meg nem állapítják a személyazonosságukat, vezényeljék ki a hadsereget a határra, oldják fel a koronavírus miatt kihirdetett rendkívüli állapotot, amely miatt nem lehet más országba toloncolni a határsértőket és menesszék Hamran rendőrfőkapitányt.

Magyar beavatkozás?

A Denník N kedd esti pódiumbeszélgetésén Jaroslav Spišiak korábbi országos rendőrfőkapitány, aki a parlamenti választáson a Progresszív Szlovákia listáján indul, arról beszélt, az illegális határátlépések számának megnövekedése esetében egy össztársadalmi, sőt összeurópai problémáról van szó. Úgy látja, amennyiben a határsértőket nálunk regisztrálják, az Szlovákia számára problémát jelenthet. Ugyanakkor rámutatott, ha ezeket a személyeket a szlovák hatóságok nem vennék nyilvántartásba és csak továbbengednék őket nyugatra, az még nagyobb gondot okozna, hiszen ellenőrizni kell ezeket a személyeket a különböző adatbázisokban. Arra a kérdésre, hogy a menedékkérők Szlovákiában való megjelenéséhez köze lehet-e Orbán Viktornak, Spišiak úgy válaszolt, a magyar miniszterelnöknek sajátságos politikája van, amely nincs mindig összhangban az uniós törekvésekkel.

A pódiumbeszélgetés másik vendége, a Saska (korábban SaS) listáján induló Mária Kolíková ugyanakkor kijelentette, a menekültek dél-szlovákiai megjelenésében világosan azt látják, hogy Orbán hathatósan segíti a Robert Fico vezette Smer kampányát. „Végső soron maga Orbán ki is jelentette, hogy amiben tud, segít” – tette hozzá azzal, Magyarország azt szeretné, hogy a választási kampány fő témája a menekültek legyenek és a Smer pedig ki is használja az embereknek a határsértőktől való félelmét. Arról is beszélt, az egész Európai Unióban a szabályok az illegális migrációval szemben vannak beállítva. „Most azonban az történt, hogy Magyarország úgy döntött, nem tartja tiszteletben az uniós szabályokat” – tette hozzá azzal, ott kellene a menedékkérőket nyilvántartásba venni. „Ezzel az Európai Bizottság is foglalkozik már” – mutatott rá. Kolíková szerint, ha a szlovák rendőrség nem győzi a határ ellenőrzését, akkor a hadsereghez fordulhat segítségért. Korábban többek között Richard Sulík, a Saska elnöke beszélt arról, a magyar–szlovák határ lezárására ki kell vezényelni a hadsereget.

Orbán-kártya az EU ellen

„A magyarok úgy döntöttek, hogy kijátsszák az Orbán-kártyát. Vagyis az illegális migrációt az Európai Unióra való nyomásgyakorlásként használják fel” – mondta Milan Krajniak (Sme rodina) a pódiumbeszélgetésen. Arra is emlékeztetett, a magyar hatóságok hozzávetőlegesen 1400 embercsempészt engedtek ki a börtönökből. Ugyanakkor a szlovák rendőrséget és az országos rendőrfőkapitányt, Hamran Istvánt hibáztatta, mert úgy véli, a szlovák hatóságok nem előzték meg a problémát, egyben szerinte nem Orbán szándékos lépéséről van szó. Arról is beszélt, Szlovákiának képesnek kell lennie arra, hogy megvédje a déli határát. Majd Ódor Lajos miniszterelnököt bírálta, mivel a kormányfő arról beszélt, a határsértők számára nem Szlovákia a célország, tovább szeretnének menni nyugatra. Krajniak szerint azonban problémát jelent, hogy a szlovák hatóságok regisztrálják őket, hiszen ha így a nyugati országokból kiutasítják őket, Szlovákiába kerülhetnek vissza. Ahogy arról beszámoltunk, a szlovák törvények értelmében kötelező az illegális határátlépők regisztrációja.

Nagykürtös és környéke

Ahogy azt megírtuk, a Robert Fico vezette Smer vasárnap délután tartott egy sajtótájékoztatót, ahol a kormányt, a rendőrfőkapitányt és az államfőt hibáztatta a határsértések megnövekedett száma miatt. A párt képviselői Nagykürtösön is jártak, ahol videófelvételeket készítettek arról a gyárcsarnokról, ahol a menekülteket ideiglenesen elhelyezték. Marián Balko, Nagykürtös városának elöljárója a TASR hírügynökségnek kedden elmondta, a csarnokban 700 személy tartózkodik. Arra is rámutat, az elhelyezésük higiéniai és tűzvédelmi szempontból sem megfelelő, maguk a menekültek is elégedetlenek a helyzettel. Néhány konfliktust is regisztráltak a körükben, de az elöljáró szerint a városban nem sértették meg a közrendet. Balko szerint a csarnokban tartózkodó személyek túlnyomó többsége férfi. A város lakossága petíciót indított annak érdekében, hogy a belügyminisztérium szüntesse meg a menekülteknek ezt az elhelyezését.

A Smer képviselői vasárnap ugyancsak említették a Nagykürtösi járásban lévő Kiscsalomja (Malá Čalomija) községet, ahol az elmúlt időszakban nagyobb számban jelentek meg az illegális határátlépést elkövető személyek. A TASR hírügynökségnek a település polgármestere, Ján Šimko elmondta, jelenleg a község területén nem tartózkodnak határsértők, de a napokban 20–25 fős csoportok keltek át az Ipolyon. A polgármester szerint eleinte férfiak érkeztek, de aztán nők és gyerekek követték őket. Az egyik gyerek nagyjából egyéves lehetett. Šimko elmondta, bár az érkező személyeknél semmilyen betegséget nem regisztráltak, azokat a helyeket, ahol hosszabb ideig tartózkodtak, fertőtlenítették, a menekültek után maradt hulladékot feltakarították. A polgármester szerint a helyiek félnek a településen mozgó határsértőktől. A TASR ügynökségnek a közeli Szécsénykovácsi (Kováčovce) község polgármestere, Sipos-Molnár Ingrid úgy nyilatkozott, náluk kedden a buszmegállóban láttak 25 menekültet és az előző napokban is regisztráltak egy hasonló csoportot, köztük több gyereket.

A Szövetség

A határsértők dél-szlovákiai megjelenésére a Szövetség is reagált. A párt szerint a probléma azt bizonyítja, hogy a kormányt nem érdeklik a magyarlakta dél- és kelet-szlovákiai régiók. A Szövetség emlékeztet, hogy június eleje óta folyamatosan figyelmeztetnek a migráció problémájára. „Már akkor felszólítottuk a kormányt és a belügyminisztert, haladéktalanul találjanak megoldást” – mondta Pálinkás Évi szóvivő a TASR hírügynökségnek.

Az illegális határátlépések számának jelentős növekedésével várhatóan szeptember 7-én, csütörtökön, a parlament rendkívüli ülésén foglalkoznak a képviselők. Megpróbálják megnyitni a migráció témájával foglalkozó ülést, amelynek összehívását a Smer kezdeményezte. Ezt várhatóan az egészségügyről és a büntető törvénykönyvről szóló ülés követi.