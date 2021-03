Mesežnikov: kétség nem fér hozzá, hogy Matovič nagyon sok probléma forrása

Miért robbant ki valójában a koalíciós válság?

A kiváltó ok az orosz Szputnyik V-vakcina beszerzése volt. Az ekörül kialakult ügy volt szerintem az utolsó csepp a pohárban, hiszen ha ez nem történt volna meg, akkor most nem lenne koalíciós válság. Ugyanakkor az is igaz, hogy a háttérben további problémák is vannak, így például a személyes ellentétek a kormány vezető tisztségviselői között, a pártok közötti rossz viszonyok és a kormányfő, Igor Matovič (OĽaNO) személyiségének tulajdonságai, valamint kommunikációs stílusa is közrejátszottak a válság kialakulásában. A miniszterelnök sok probléma forrása. Ezért is merült fel az ő lecserélése, de hogy ez sikerül-e, abban nem vagyok olyan biztos.

Ön szerint hiba volt beszerezni a Szputnyik V-vakcinát?

Ez abszolút hiba volt, amelynek legfőbb oka Matovič tapasztalatlansága arra vonatkozóan, hogy mi történik a világban a pandémián kívül. Így, valószínűleg anélkül, hogy tudna róla, az orosz hibrid akció egyik szereplőjévé vált. Szerintem egy nagyon rossz lépést tett, megszegett minden lehetséges szabályt és protokollt, ráadásul nagyon megterhelte az országnak Ukrajnához fűződő kapcsolatait. (Ukrajna bocsánatkérést követelt, mert Matovič az orosz vakcináról szóló beszélgetésben azzal viccelődött, hogy Szlovákia az oltóanyagért cserébe Kárpátalját ígérte az oroszoknak. – A szerk. meg.) Az Európai Unióban is biztosan rossz pontot szereztünk. Úgy gondolom tehát, hogy ez hibás lépés volt, és ahogyan kivitelezték, az csak növelte ennek a hibának a mértékét.

Hol helyezkednek el az egyes koalíciós pártok a kormányválság viszonyrendszerében, ki áll szemben kivel?

A koalíción belül is többféle felállás van. A mostani konfliktusban egy Za ľudí – SaS kettős blokk alakult ki, amely egyébként nem túl stabil. De azt hangsúlyozni szeretném, hogy itt nem arról van szó, hogy ez a két párt állna szemben az OĽaNO-val, inkább arról van szó, hogy ez a két szereplő magával Matovičcsal van konfliktusban. A negyedik kormánypárt, a Sme rodina, amelynek vezetője Boris Kollár parlamenti házelnök, egy kicsit kívül van ezen a viszonyrendszeren. Illetve inkább Matovič támogatása felé hajlik. Ugyanakkor azt gondolom, hogy Kollár pártja minden olyan megoldásba beleegyezne, amely lehetővé teszi, hogy továbbra is részesei legyenek a kormánynak. Nem nagyon bonyolódnak koalíción belüli konfliktusokba.

Mi lehet a célja a Za ľudí – SaS kettősnek?

A legmagasabb cél, amit kitűzhetnek maguk elé, a miniszterelnök leváltása. Egyelőre azonban ezt így nem fogalmazták meg. Aztán ott van Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter, akinek a menesztéséhez valószínűleg ragaszkodni fognak. A Za ľudí – SaS kettős egyelőre a kormány átalakításáról beszél, de azt gondolom, hogy Matovič jelenti a legfőbb problémát.

Milyen mértékben támaszkodhat Matovič a parlamenti frakciójára?

Egyelőre úgy tűnik, hogy a frakcióban elég nagy a miniszterelnök támogatottsága még annak ellenére is, hogy az egyik képviselőjük, Ján Krošlák élesen kritizálta a miniszterelnököt.

Melyek azok a valószínű forgatókönyvek, amelyek szerint alakulhat a kormányválság okozta helyzet?

A legvalószínűbbnek a kormányban történő minimális átalakítást, néhány miniszter cseréjét tartom, azzal, hogy Marek Krajčí menesztésére nagy az esély. Ebben az esetben Matovič azt akarhatja, hogy legalább látszólag ne ő legyen az ügy vesztese, ezért szimbolikus lépéseket kérhetne a koalíciós partnereitől. Személycseréket akarhat az ő minisztériumaikban is. Tisztán elméleti szinten például Krajčí menesztéséért cserébe Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter leváltását követelheti. Természetesen van olyan forgatókönyv is, mely szerint távozna a miniszterelnök, de ez teljes mértékben Matovič döntésén múlik, neki kellene beadnia a lemondását. A kormányfő akkor dönthet így, ha a Za ľudí – SaS kettős azzal fenyegetne, hogy kilép a koalícióból. De nem vagyok benne biztos, hogy ezt a Za ľudí és az SaS megteszi. A múltban a második Dzurinda-kormány valójában kisebbségből kormányzott, nem volt többsége a törvényhozásban. Ennek a mostani parlamenti viszonyok mellett azonban nagyon kicsi a valószínűsége. Ebben az esetben ugyanis Matovičnak az ellenzék támogatására is szüksége lenne, ami nagy presztízsveszteséget jelentene. Felmerült még a szakértői kormány felállításának a lehetősége, de ebben az esetben is kell a parlament jóváhagyása, így ennélfogva ennek a forgatókönyvnek is kicsi a valószínűsége.

Ön szerint meg lehet arról győzni Matovičot, hogy lépjen vissza?

Ha most teljesen hipotetikus forgatókönyvekről beszélünk, akkor ez egy olyan esetben képzelhető el, ha például Matovič helyet cserélne Boris Kollárral. Az előbbi miniszterelnökből házelnök, míg Kollár kormányfővé válna.

A koalíciós válságban milyen szerepet játszik az ellenzék?

A Robert Fico vezette Smer és a Peter Pellegrini által irányított Hlas a parlamenti jelenlétével közvetve inkább azoknak segít, akik azt hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi kormány bukásával újra a maffia kerülne hatalomra. Így minél többször jelennek meg a nyilvánosság előtt, annál inkább aláhúzzák az iménti érvet, amelyet főleg Matovič hangoztat.