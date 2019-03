Mesežnikov: ez a választás Fico kudarca

Hogyan értékeli az államfőválasztás első fordulóját?

Szlovákia jó irányba indult el. A tavalyi év civil megmozdulásait leginkább Zuzana Čaputová tudta kamatoztatni, a választók szélesebb spektrumát sikerült megszólítania, mint fő ellenfelének. Úgy vélem, az eredmény tükrözi a polgárok változás iránti vágyát. A változást egyértelműen Čaputovával azonosították, így szerezhetett 40 százalékos támogatottságot, míg Maroš Šefčovič a kontinuitást testesítette meg, ezt tükrözi 19 százalékos támogatottsága. Innen nézve pedig az államfőválasztás a Šefčovičot indító Smer kudarca, és bizonyos mértékben ez a választás egy Robert Ficóról szóló népszavazás is volt, amit elveszített.

Meglepő Čaputová fölényes győzelme, illetve minek köszönhető ez a siker?

A legutolsó közvélemény-kutatások alapján, melyek még nagyobb támogatottságot mértek neki, nem meglepő. Nagyon szép eredmény. Polemizálhatunk arról, minek köszönhető, hogy rakétasebességgel nőtt a támogatottsága. Természetesen szerepet játszott az, hogy mintegy 15 százalékot szerzett a hozzá hasonló profilú jelölttől, Robert Mistríktől. Čaputová személyes története és az a mód, ahogyan a választókkal kommunikált, hozzájárult a sikerhez. Nagyon fontos momentum az is, hogy Šefčovičcsal ellentétben neki nem kellett semmihez sem alkalmazkodnia. A smeres jelölt kereszténység köré építette agendája pedig véleményem szerint nem volt meggyőző. Emellett Čaputová kezdettől fogva nyíltan beszélt a rendkívül érzékeny témákról is, s tette ezt úgy, hogy nem riasztotta el a szavazókat, sőt támogatókat szerzett.

A második fordulóba jutó két jelölt máris folytatja a kampányt. Šefčovič támadó hangnemet ütött meg, a liberális elveket és a menekülteket igyekszik központi témává tenni.

Ezek akkor lesznek témák, ha ő erőltetni fogja, de meggyőződésem, hogy nem ez a győzelemhez vezető út. Már az első kör is megmutatta, hogy az olyan profilú jelölt, mint ő, ezekkel a témákkal nem tud komoly támogatottságot szerezni. Ezzel tehát nem fogja legyőzni Čaputovát.

Mindez viszont jelzi, hogy az államfőválasztás második fordulója jóval keményebb és durvább lehet. Ön szerint is több támadásra, még több félrevezető és hamis információra kell felkészülnünk?

Igen, Šefčovič az a jelölt, aki képes kiélezni a kampányt. Az összeesküvés-elméletek híveinek viszont egyikük sem elfogadható, hiszen ez a réteg eddig Štefan Harabint és Marian Kotlebát támogatta. Šefčovič szerintem téved, ha azt hiszi, hogy élesebb retorikával jelentős számú támogatót szerezhet. Közben már Čaputová is jelezte, nyíltabban és határozottabban válaszol az ilyen támadásokra, eddigi pályafutása során ezt meggyőzően tudta csinálni. Az ő előnye, hogy senkihez sem kell igazodnia, míg Šefčovič uniós biztosként, EU-barát politikusként nagyon kellemetlen szituációba kerülhet ilyen váltásokkal.

Mindketten szeretnék megszólítani a többi jelölt szavazóit is, ebben ki lehet sikeresebb?

Čaputovának nagyon jó esélye van arra, hogy megszólítsa František Mikloško és Bugár Béla szavazóit. Meggyőződésem, hogy e két jelölt szavazóinak többsége Čaputovára szavaz a második fordulóban. Viszont úgy vélem, Štefan Harabin és Marian Kotleba szavazóinak többsége nem megy el szavazni a második fordulóban. A Focus ügynökség egyik korábbi felmérése során modellezte a mostani felállást. Ebben a Kotleba szavazók – ha mégis szavaznának – akkor Čaputovát támogatnák, Harabin szimpatizánsai Šefčovičhoz húznak. Ugyanakkor az ilyen átszavazásoknak nem lesz akkora súlya, hogy Šefčovič a második fordulóban megelőzze Čaputovát.

Hogyan látja Bugár Béla választási eredményét?

Már a választások előtt mondtam, számára az lett volna a legjobb megoldás, ha visszalép Čaputová javára. Így elkerülhette volna ezt a vereséget. Továbbá a visszalépés hozzásegíthette volna ahhoz, hogy jó kapcsolatot alakítson ki a jövendőbeli államfővel. Megőrizte volna a tartását a szavazói előtt, és a Híd is plusz pontokat szerzett volna, hiszen több hidas politikus örömét fejezte ki Čaputová győzelme fölött. Mindezt elmulasztotta, így most – bár már ezzel elkésett – igyekszik helyrehozni ezt a hibát, és menti a menthetőt Čaputovánál.

Bugár 3,10 százalékos eredménye kivetíthető a Híd támogatottságára?

A déli járásokban alacsony volt a részvétel, akik mégis elmentek szavazni, azok többsége Čaputovára szavazott, vannak járások, ahol Bugár szavazatainak többszörösét szerezte meg. Ez egyértelmű vereség egy olyan pártelnök számára, aki a második körbe való bejutást is reálisnak tartotta, s korábban a magyar szavazók mellett a szlovákokat is megtudta szólítani. Most viszont a magyar szavazók inkább más jelöltre voksoltak, mint az ő érdekeit képviselő párt elnökére. Nehéz megjósolni, hogy ennek milyen hatása lesz a pártra. Függ ez a Híd további lépéseitől és attól is, hogy a kormánykoalíció kibírja-e végig ezt az utolsó évet. És nem lehet kizárni azt sem, hogy Bugár választási szereplésének drámai hatása lesz a Hídra.