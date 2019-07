Menyhárt: A mi javaslatunk jobb

Az MKP Országos Tanácsa után a párt elnökét, Menyhárt Józsefet arról is kérdeztük, meg tudnak-e állapodni a Híddal.

Ön szerint meg tudnak állapodni a Híddal?



Ez a tárgyalásokon kiderül. Bár vannak olyan felvetések, hogy rövid az idő egy választási párt létrehozására, a mozgalmi irányba való elindulásra, de mindezek ellenére én sokkal több lehetőséget látok benne. Egyrészt az összefogásra, megújulásra ad alkalmat, másrészt kinyitja a lehetőséget a társadalmi szervezetek előtt. A megállapodásról magáról majd akkor kell beszélni, amikor már tárgyaltunk a Híddal, a meghívást elfogadtuk.



Kizárt, hogy elfogadják a Híd ajánlatát és Bugárék listáján induljanak?



Az MKP OT azzal, hogy egy koalíció vagy választási párt mellett döntött, egyértelműen kinyilvánította az álláspontját. A mi megoldásunk nyitottabb lehetőséget ad a tárgyalásokra.



Él még az a lehetőség, hogy valamelyik szlovák párt listáján induljon az MKP a jövő évi parlamenti választáson?



A szlovák jobboldali ellenzéki pártok részéről van érdeklődés irányunkba, a nyitottság már tavaly megmutatkozott. Az, hogy számolnake velünk, annak függvénye, hogy bent leszünk-e a parlamentben. Mindemellett a mi értékrendünk része az etnikai politizálás, ezt a szlovák pártoknak is tiszteletben kell tartaniuk, és tiszteletben is tartják.



A szlovákokkal való közös indulás tehát kizárt.



Úgy gondolom, kizárni nem lehet semmilyen lehetőséget. A listaállítás októberben lesz, nekünk most minden erővel azon kell lennünk, hogy egy egységes magyar irányt mutassunk. Az MKP ebben érdekelt.



Milyen konkrét megoldást tud elképzelni a közös lista kialakítására?



Listáról még nem tárgyaltunk, de nem káderezünk senkit. Ha eljutunk oda, hogy képesek vagyunk egységben gondolkodni, akkor majd megoldjuk a lista kérdését. Ne fussunk előre, a mai álláspontunk az, hogy tárgyalni kell, és két lehetőség van, a választási párt és a koalíció.